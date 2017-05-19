MİLLİ DÜŞÜNME MİLLET OLMA

Ülkelerin milli günleri yani milletce gurur duyarak kutladıkları günler vardır. Bunlara milli bayramlar, milli günler denir. Ülkede yaşayan tüm vatandaşlar kendi milli bayramlarını ve günlerini büyük bir heyacanla şevkle kutlarlar. Ama son yıllarda bizde öyle olmuyor. Milli bayramlar, milli günler, birlik ve beraberlik denince birilerinin kan beynine sıçrıyor sanki. Hemen kendileri olmasa da maşaları ya da yetki verdikleri kişilerce bu günlere ait kutlamalar, programlar iptal ediliyor. Neymiş güvenlik gerekcesi varmış. Güvenlikse sorun o zaman sokaklardaki insanlarında güvenlik sorunu vardır. Alışveriş merkezlerinde de insanlar toplu halde bulunuryorlar. Oralarıda kapatınız. Camiler gidiyoruz oralardada güvenlik sorunu vardır oralarıdamı kapatacaksınız. Devletin asıl görevi iptal etmek, yasaklamak değil, gerekli önlemleri zamanında almaktır. Bence bunlar bahane. Dilinizin altındaki baklayı açık açık ortaya koyunuz. Biz sizin gibi düşünen ve gerçekleri çıkarları için saptıranları çok ama çok gördük. Her milli bayramda hastalanlanlar oldu. O günler için kendilerine yurtdışı geziler programlayanlarınız oldu. Şunu açıkca söyleyiniz. Biz milli bayramları tanımıyoruz. Onları kutlamayı da milli olmayı da kabul etmiyoruz deyiniz de bizde anlayalım. Kimin mangalda kül bırakmadğını öğrenmiş oluruz. Bu işler değişik yerlerde bağırıp çağırmakla mı yürüyecek. Böbürlenmeler atıp tutmalar, ötekileştirmeler, karalamalar var da neden halkın gerçek sorunları ile uğraşmıyorsunuz? Yıkılanların, bozulanların, tükenenen değerlerin, hastaların çığlıklarını duyuyormusunuz? Ülkemizdeki hukusuzlukların, adaletsizliklerin, aykırılıkların, görevi kötüye kullanmaların yolsuzluk, hırsızlıkların, değişik ve terörün yıkımlarının farkında mısınız? İnançlarımızı sömürenlerin, kadınlarımıza saldırıların, tecavüzlerin farkında değil misiniz? Bu arada kuşkulu gelir artışları olanların, görkemli yaşamların farkına ne zaman varacaksınız?Ayrıca laik cumhuriyete, Atatürk'e ve arkadaşlarına yapılan saldırıları, ulus devlet ve ülkenin temel yapılarına yapılan saldırıları? Büyük Atatürk ve emanetlerine, ilke ve devrimlerine, kazanımlarımıza yaraşır olup olmadığımıza kendimizi ne zaman sorgulayacağız acaba? Ayrıca silahlı kuvvetlerde neler olduğunu,yargıda ve üniversitelerde neler yapıldığını, çağdaş ortamın nasıl kurulduğunun farkına ne zaman varacağız? Ülkemizin komşuları ve diger ülkelerle olan olumsuz ılişkilerinin farkında mısınız? Her türk vatandaşı körü körüne birilerine bağlanmak yerine neler olup bittiğini araştırıp inceleyerek çareler arama telaşına düşmelidir. Çocuklarımızın, torunlarımızın gelecekleri tehlike altındadır. Evet ya da hayır demekle bunlara çözüm bulduğumuzu mu sanıyorsunuz. Aslına bakarsanız hiç de öyle değil görünüş. Milletce milli bayram ve günlerimizin değerini bilmek zorundayız. Birlik ve beraberlik içinde olmak zorundayız. Gerçeklere karşı da gerçekçi olmalıyız. Herkese sağlıklar dilerim.