Ã‡in, TÃ¼rkiye iÃ§in iyi bir pazar olabilir mi

Türkiye, Çin’den çok ithalat yapÄ±yor. Ancak buna karÅŸÄ±lÄ±k Çin’e olan ihracatÄ±mÄ±zda giderek gerileme var. Bu da mevcut ticari ve ekonomik iliÅŸkilerde Türkiye aleyhinde büyümeyi ortaya koyuyor. Makas kapanabilir mi? Neden olmasÄ±n. Bunu Çinli yetkililer de istiyor. YapÄ±lmasÄ± gereken daha çok çalÄ±ÅŸmak, üretilen mallarÄ± pazarlayabilmek ve siyasi baÄŸlarÄ± daha da güçlendirmek olmalÄ±dÄ±r.

Çin’in Türkiye’de, Türkiye’nin de Çin’de yapmasÄ± gereken çok iÅŸlerin var olduÄŸunu biliyor ve görüyoruz. HÄ±zla büyüyen Çin ekonomisi ve kalabalÄ±k nüfusu Türkiye için önem taÅŸÄ±maz olabilir mi?

Pekin’de bulunduÄŸumuzda kendileri ile görüÅŸtüÄŸümüz Çinli yetkililerin ÅŸu sözlerinin altÄ±nÄ± çizelim:

“Biz, Türkiye’ye hemen her alanda mal satabiliyoruz. Türkiye, Çin için çok önemli bir pazardÄ±r. Ancak, Türkiye’den ithal ettiÄŸimiz mallar aradaki makasÄ± kapatmÄ±yor. Türk yetkililerle de yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸmelerde bize daha fazla mal satmalarÄ± gerektiÄŸini söylüyoruz. Çin, büyük bir pazardÄ±r ve bu pazarda Türkiye beklendiÄŸi gibi yerini bulmadÄ±. Mermer, doÄŸal taÅŸ, krom ve bakÄ±r cevherleri, çinko ve kimyasallar gibi bazÄ± mallarÄ± Türkiye’den alÄ±yoruz. Daha almamÄ±z gereken mal çok, bunlarÄ±n pazarlanmasÄ± ve bu konuda Türk yetkililerinin daha çok çalÄ±ÅŸmasÄ± gerekiyor. Üzülerek söylemek istiyoruz ki, Türkiye’den almamÄ±z gereken birçok malÄ± çok daha uzak ve baÅŸka ülkelerden alÄ±yoruz.”

2015 yÄ±l verilerine göre Çin ile ticaret hacmimiz 27 milyar dolara yükseldi. Türkiye’den Çin’e yapÄ±lan ihracat tutarÄ± ise 2,4 milyar dolar olarak görülüyor. Arada 25 milyar dolara yakÄ±n bir açÄ±k var ve bunun kapanmasÄ± için de çok çaba harcamak gerekiyor.

Åžimdi yeni bir çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Bu çalÄ±ÅŸmanÄ±n hedefi ÅŸu:

Türkiye’nin Çin ile ekonomik iliÅŸkilerini sürdürebilir ve dengeli hale getirebilmek. Ekonomik iliÅŸkileri daha da geliÅŸtirmek ve aradaki makasÄ± en kÄ±sa zamanda kapatabilmek.

DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurumu (DEÄ°K) Türkiye- Çin Ä°ÅŸ Konseyi öncülüÄŸünde bu amaçla 9 maddelik bir yol haritasÄ± hazÄ±rladÄ±. DünyanÄ±n ikinci büyük ekonomisi Çin’e daha fazla ihracat yapmayÄ± hedefleyen bu yol haritasÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olabilmesi için de yoÄŸun bir çalÄ±ÅŸma temposuna girilecek.

Türkiye ile Çin’in ekonomik iliÅŸkilerini geliÅŸtirmek amacÄ± ile hazÄ±rlanan yol haritasÄ±nda 6 ana baÅŸlÄ±kta çalÄ±ÅŸma yapÄ±lacak. Önce bunlara kÄ±saca göz atalÄ±m:

1.-Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti’ne ihracatÄ±. ( Çin’e daha çok blok ve iÅŸlenmemiÅŸ mal satÄ±yoruz. Çin ise bunlarÄ± ülkesinde iÅŸleyerek ihraç ediyor. )

2.-Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti’nden ithalatÄ±. (Çin’den çok önemli mallar ithal ediyoruz. BunlarÄ±n arasÄ±nda telefon cihazlarÄ±, otomatik bilgi iÅŸlem sistemleri, demir-çelik yan ürünleri, pil ve batarya çeÅŸitleri, yedek parça, sentetik iplikler, ayakkabÄ±, elbise, terlik, iç çamaÅŸÄ±rÄ± oyuncak ve akla gelebilecek hemen her türlü ürün bulunuyor. Bu ürünlerin çoklarÄ±nda kanserojen madde olabileceÄŸi endiÅŸesi ile bazÄ± ürünlerin ithali yasaklandÄ± ya da sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±ldÄ±. Kontroller de yapÄ±lÄ±yor.)

3.- Türkiye’deki Çin Halk Cumhuriyeti yatÄ±rÄ±mlarÄ±. ( Çin, daha önce Türkiye’yi yatÄ±rÄ±m üssü olarak deÄŸerlendirmiÅŸ, yerleri de tespit etmiÅŸti. Ancak, beklenen bu yatÄ±rÄ±mlarÄ±n çok azÄ± gerçekleÅŸti. DiÄŸer yatÄ±rÄ±mlar için çalÄ±ÅŸma yapÄ±lacak, ortada pürüzler var ise giderilmesi yolunda adÄ±mlar atÄ±lacak.)

4.-Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki Türk yatÄ±rÄ±mlarÄ±. (Halen Türkiye’de 739 Çin firmasÄ± faaliyet gösteriyor. Çin’de faaliyet gösteren Türk firmalarÄ± ile Türkiye’de faaliyette bulunan Çinli firmalarÄ±nÄ±n ortak bir platformda bir araya gelmeleri de saÄŸlanmÄ±ÅŸ olacak.)

5.-Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasÄ±nda hizmet ticareti.

6.-Ekonomik iliÅŸkileri destekleyen unsurlar.

SÄ±kÄ±ntÄ± ÅŸuradan kaynaklanÄ±yor, buna da bakalÄ±m:

Türkiye halen Çin’e yaptÄ±ÄŸÄ± her 1 Dolar ihracata karÅŸÄ±lÄ±k 10 DolarlÄ±k ithalat yapÄ±yor. Aradaki makas çok fazla. EÄŸer bu durum bu ÅŸekilde devam ederse iki ülke hükümetleri tarafÄ±ndan 2010 yÄ±lÄ±ndan 2020 yÄ±lÄ±na kadar açÄ±klanmÄ±ÅŸ olan 100 milyar dolarlÄ±k ticaret hacmi de gerçekleÅŸirse Türkiye’nin cari açÄ±ÄŸÄ± üzerinde yÄ±lda 80 milyar dolar üzerinde bir yük oluÅŸacaktÄ±r.

Türkiye Ekonomi PolitikalarÄ± AraÅŸtÄ±rma VakfÄ±, Türkiye ile Çin arasÄ±ndaki ticari iliÅŸkilerde ÅŸu 3 önemli noktaya da dikkat çekiliyor:

“Türkiye’nin Çin ile dÄ±ÅŸ ticaretinin Türkiye için önem kazandÄ±ÄŸÄ± bu dönemde Çin ile olan ticari iliÅŸkimizde üç önemli nokta dikkat çekmektedir. Birincisi Türkiye Çin’den ileri teknoloji ürünü mallarÄ± düÅŸük fiyatlarla almaktadÄ±r. Ä°kincisi Türkiye Çin’e yüksek oranda niteliksiz doÄŸal kaynak ürünlerini dünya ortalama fiyatlarÄ±nÄ±n altÄ±nda satmaktadÄ±r. Üçüncü olarak ise son 16 yÄ±lda Türkiye Çin’e olan ihracatÄ± hÄ±zla artmasÄ±na raÄŸmen hem Çin’in ithalatÄ±ndan önemli bir pay elde edememiÅŸ hem de geliÅŸmekte olan Asya pazarÄ±na entegre olamamÄ±ÅŸtÄ±r.”

Bizim de en büyük temennimiz Çin ile olan ticari, kültürel ve turizm alanÄ±ndaki iliÅŸkilerimizi en üst seviyeye çÄ±karmaktÄ±r. Ticaretin yanÄ±nda Çinli turistlerin de Türkiye’ye getirilmesi yolunda atÄ±lacak olumlu adÄ±mlar, iliÅŸkilerimize yepyeni bir boyut kazandÄ±racaktÄ±r.