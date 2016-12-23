AK Partiâ€™de sÄ±kÄ±ntÄ± var

AK Parti ile MHP’nin birlikte hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve üzerinde mutabakata vardÄ±ÄŸÄ± Yeni Anayasa Paketi’nin bazÄ± maddelerinin AK Parti milletvekilleri arasÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ±ya neden olduÄŸu görülüyor. Bu konuda milletvekilleri, rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m’a anlattÄ±lar. YÄ±ldÄ±rÄ±m’dan “ArkadaÅŸlarÄ±n bazÄ± maddelerle ilgili eleÅŸtirileri var. Kafa karÄ±ÅŸtÄ±ran hususlar bulunuyor. Mahsurlu olan konular varsa düzeltilir. Israr edilmez” açÄ±klamasÄ± geldi.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m “cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi” makyajlÄ± “baÅŸkanlÄ±k” sistemine parti içinden gelen itirazlarÄ± engellemek için çalÄ±ÅŸma yapÄ±yor. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için AKP milletvekilleriyle ikinci kez bir araya gelen BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m aynÄ± konuda il baÅŸkanlarÄ±yla da buluÅŸtu.

AKP GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nÄ±n gündeminde de “Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi paketi” yer aldÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m toplantÄ±da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada daha çok teklifle ilgili eleÅŸtirileri yanÄ±tladÄ±. AKP tabanÄ±ndaki tepkileri önlemeye çalÄ±ÅŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n teklifle ilgili savunma yapmasÄ± dikkat çekti. YÄ±ldÄ±rÄ±m teklifte itiraz edilen bazÄ± maddelerin deÄŸiÅŸtirilebileceÄŸi sinyali verirken, hangi maddelerde düzenleme yapÄ±lacaÄŸÄ± konusunda ayrÄ±ntÄ± vermedi.

AK Parti milletvekilleri arasÄ±nda rahatsÄ±zlÄ±k yaratan bazÄ± konularÄ±n düzeltilmesi yönünde bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±labileceÄŸi görülüyor. Konu ile ilgili geliÅŸmelere de kÄ±saca bir göz atalÄ±m:

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile AK Parti Ä°l BaÅŸkanlarÄ±nÄ±n toplantÄ±nÄ±n basÄ±na kapalÄ± bölümünde il baÅŸkanlarÄ±nÄ±n teklifle ilgili çok sayÄ±da soru yönelttikleri ve itirazlarÄ±nÄ± gündeme getirdikleri söyleniyor. Ä°tirazlarÄ±n milletvekillerinin itirazlarÄ± ile paralel olduÄŸu da vurgulanÄ±yor. Ä°l baÅŸkanlarÄ±nÄ±n da “CumhurbaÅŸkanÄ±na kararname yetkisi, 18 yaÅŸÄ±nda seçilme, yedek milletvekilliÄŸi, deÄŸiÅŸikliÄŸin sadece CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n durumuna göre hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ olmasÄ±” gibi maddelerin yeniden ele alÄ±nmasÄ±nÄ± istedikleri bildirildi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ikna çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda “Bizimki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi. Ä°ki irade birbirine karÅŸÄ± bir nüfuzu yok, üstünlüÄŸü yok. Birisi Meclis, birisi cumhurbaÅŸkanÄ±. Hiç kafa karÄ±ÅŸtÄ±rmaya gerek yok, diktatörlük geldik, gitti. Diyelim ki anlaÅŸamadÄ±lar, bir kriz olursa, o krizi yaÅŸamak mecburiyetinde deÄŸil Türkiye. CumhurbaÅŸkanÄ±’na seçime gitme yetkisi veriyor. Otomatik olarak Meclis de gidiyor. Meclis’e seçim kararÄ± alma yetkisi veriyor. DolayÄ±sÄ±yla ikisi birbiriyle anlaÅŸacak” diyor.

YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n söyledikleri bununla da sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Kendisini dinleyelim:

“Hükümet sistemi deÄŸiÅŸiyor. CumhurbaÅŸkanÄ± var, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n bakanlar kurulu, kabinesi var, bir de Meclis var. AynÄ± günde yapÄ±lan bir seçim var, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimi gibi. Bu getirilen sistemde bunun aynÄ±sÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seçiyorsunuz ve Meclis üyelerini de aynÄ± anda seçiyorsunuz. DolayÄ±sÄ±yla bir günde seçimi tamamlÄ±yorsunuz. CumhurbaÅŸkanÄ± yüzde 50’nin altÄ±nda kalÄ±rsa iki hafta sonra yeniden seçim yapmak ihtiyacÄ± olabilir. Türkiye’nin rejimi belli. Cumhuriyet. 1923’te bedel ödedik, Ä°stiklal Harbi’ni kazandÄ±k, rejimi deÄŸiÅŸtirdik, adÄ±nÄ± Cumhuriyet koyduk. Bu tarihte kaldÄ±, o mesele 1923’te bitti. Åžimdi artÄ±k yönetim ihtiyaçlarÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±layacak, istikrarÄ± esas alan hükümet sisteminden bahsediyoruz. Son yÄ±llarÄ±n en fazla tartÄ±ÅŸÄ±lan konusu, Türkiye’de hükümet yönetim sisteminin kalÄ±cÄ± istikrarÄ± saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±. HalkÄ±n tamamÄ± artÄ±k bu konunun gündemden kalkmasÄ±nÄ± bekliyor. Siyaset sorun üretme deÄŸil, sorun çözme yeridir. Bu sorunu da çözmek bu kadrolara nasip olacak.”

BazÄ± milletvekilleri düÅŸüncelerini açÄ±kça ortaya koymasa da partinin ve halkÄ±n kafasÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸunu söylemekle yetindikleri belirlendi. Bu arada Meclis’in yetkilerinin alÄ±nmasÄ± konusunun toplantÄ±nÄ±n kulislerinde seslendirilmesi dikkat çekerken, il baÅŸkanlarÄ±nÄ±n Saray’Ä±n ve parti yöneticilerinin tepkisini çekmekten ve kongre sürecinde tasfiye edilmekten çekindikleri öne sürüldü.

Bir önemli konun daha altÄ±nÄ± çizelim:

Ülke gündemi çok yoÄŸun. Hemen her gün ÅŸehit haberleri geliyor. Bölgemizdeki sÄ±kÄ±ntÄ±lar bitmek bilmiyor. Ekonomik durumumuz da pek parlak sayÄ±lmaz. Bütün bunlarÄ±n yanÄ±nda “Yeni CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi”nin kamuyondan da tepki alabileceÄŸi görüÅŸü öne sürülüyor.

Gerek bazÄ± AK Partili milletvekilleri, gerekse Ä°l BaÅŸkanlarÄ±nÄ±n konu hakkÄ±nda “Teklif Meclis’te kabul edilse bile referandum çantada keklik deÄŸil” dedikleri öne sürülüyor. BazÄ± il baÅŸkanlarÄ±nÄ±n özel sohbetlerde halkÄ± ikna etmekte zorlandÄ±klarÄ±, partililerde bile farklÄ± fikirler olduÄŸu, Türkiye’nin içinde bulunduÄŸu durumu da dikkate alarak teklifin görüÅŸülmesinin ertelenmesi konusunda görüÅŸ bildirdikleri söyleniyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n görüÅŸü ise farklÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± “Teklif Meclsi’te kabul edilsin, kamuoyunu ikna etmek ve referandumdan geçirmek benim iÅŸim” diyor.

Konu ile ilgili MHP cephesindeki geliÅŸmeler de deÄŸinelim:

Her ne kadar MHP Genel BaÅŸkanÄ± Bahçeli” Biz Meclis’te ne dediysek, teÅŸkilatÄ±mÄ±zda da aynÄ± ÅŸeyleri söyleyeceÄŸiz” diyor. Ancak, MHP teÅŸkilatlarÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ± çok büyük. MHP’liler “Yeni CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi”nin eyaletleri gündeme getireceÄŸini, ülkenin bölünmesine katkÄ± saÄŸlayabileceÄŸi,yargÄ±daki baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± tamamen ortadan kaldÄ±racaÄŸÄ± görüÅŸü ile buna karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor.

MHP tabanÄ± “Tek adam yönetimi” deÄŸil, “Parlamenter sistem”den yana tavÄ±r koyuyor.

YapÄ±lan kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±nda MHP kadrolarÄ±nÄ±n çok öenmli bir bölümünün sisteme referandumda “hayÄ±r” oyu vereceÄŸi ortaya çÄ±kÄ±yor. Bu oranÄ±n % 67’lerde olduÄŸuna da dikkat çekiliyor. Bu da “Yeni CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi”nin çantada keklik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermesi açÄ±sÄ±ndan önemsenmelidir.