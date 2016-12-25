Operasyonlar olmazsa GÃ¼neyimiz parÃ§alanÄ±r

Son günlerde sorulan soru ÅŸu:

“Suriye’de ne iÅŸimiz var? Neden Suriye’deyiz?”

Suriye’nin bugünkü duruma nasÄ±l geldiÄŸi konusunu bir kenara bÄ±rakÄ±p, bu sorunun yanÄ±tÄ±nÄ± arayalÄ±m. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, konu ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarda “Türkiye’nin güvenliÄŸi Bab’dan geçiyor. Güney Suriye’de yeni bir devlet kurdurmayacaÄŸÄ±z. Åžehitlerimiz canÄ±mÄ±zÄ± yakÄ±yor ama bir topraÄŸÄ±n vatan olmasÄ± için ÅŸehide gaziye ihtiyaç var. Bu PKK denilen ahlaksÄ±zlar deÄŸil miydi GüneydoÄŸu’da operasyon yaparken orada kendilerine göre devlet kurmak isteyenler? Kime yutturacaksÄ±nÄ±z?” diyerek Suriye’de neden bulunmamÄ±z gerektiÄŸini söylüyor.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m da yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “Tehditleri önlemek için oradayÄ±z” diyor ve operasyonlarÄ±n baÅŸarÄ±ya ulaÅŸÄ±ncaya kadar süreceÄŸini vurguluyor.

BilindiÄŸi gibi MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli “FÄ±rat KalkanÄ±”na destek veriyor. Bahçeli, son yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada da “El Bab’Ä± baÅŸlarÄ±na geçirin, operasyonlar da hÄ±z kesmeden devam etsin” diyor.

Ana muhalefet Partisi Lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ise “Neden Suriye’deyiz?” diyen muhalefet olarak dikkatleri çekiyor. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu “Bugün Suriye’nin bu duruma gelmesine neden olanlar ÅŸimdi bu sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n ortasÄ±na ülkeyi sürüklediler” ÅŸeklinde görüÅŸlerini yansÄ±tÄ±yor.

“FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ±”nÄ±n Türkiye için önemli olduÄŸunu daha önceki yazÄ±larÄ±mÄ±zda vurgulamÄ±ÅŸtÄ±k. Bizim için önemli olan sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z güvenliÄŸi, ülkemizin bölünmez bütünlüÄŸüdür. Bunu koruyabilmek için ne yapÄ±lmasÄ± gerekiyorsa hiç kuÅŸkusuz yapÄ±lmalÄ±dÄ±r.

“Neden Suriye’deyiz?” konusuna bazÄ± kaynaklardan yanÄ±tlar var. ÖrneÄŸin emekli Orgeneral Necati Özgen PaÅŸa bakÄ±nÄ±z neler diyor, kendisini dinleyelim:

“TSK’nin ne pahasÄ±na olursa olsun Suriye'nin ve Türkiye'nin toprak bütünlüÄŸü için güvenli bölge oluÅŸturmadan Suriye'den çÄ±kmamasÄ± gerekiyor. Türk SilahlÄ± Kuvvetleri FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ±'nÄ±n en kritik aÅŸamasÄ± olan El Bab'da terör örgütüne karÅŸÄ± baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarÄ±nÄ± sürdürmeye devam ediyor. Terör örgütü IÅžÄ°D'e yönelik devam eden operasyonda geçtiÄŸimiz günlerde 16 ÅŸehit verilmesinin ardÄ±ndan 'Suriye'de ne iÅŸimiz var?' ÅŸeklinde bir propaganda baÅŸlatÄ±ldÄ±. TSK'ya karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan bu psikolojik savaÅŸa ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ±'nda tereddüt yaratÄ±lmak isteniliyor. “FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ±'nda baÅŸarÄ±lÄ± olmak zorundayÄ±z. Ä°ki ülkenin toprak bütünlüÄŸü için bölgeden çekilmemeliyiz. FÄ±rat KalkanÄ±, Türkiye'nin ulusal güvenliÄŸinin, hatta toprak bütünlüÄŸünün korunmasÄ±na yönelik bir harekâttÄ±r. EÄŸer biz orada güvenli bölge oluÅŸturmasaydÄ±k, ÅŸimdi o Amerikan koridorunu teÅŸkil edeceklerdi. Bu ABD'nin projesidir. ABD'nin petrol olayÄ±dÄ±r. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta olduÄŸu gibi bir otonom, özerk Suriye Kürt devleti kurulacaktÄ±. Bu Kürt devleti kurulduÄŸunda güneyimiz kopma durumuna gelecekti. Devletimizin parçalanmasÄ± söz konusu olacaktÄ±. Ä°ÅŸte bunun için FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ±'nda mutlak baÅŸarÄ±lÄ± olmak zorundayÄ±z. Buradan netice almadan çÄ±kmamalÄ±yÄ±z.”

Konuya askeri açÄ±dan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda atÄ±lan adÄ±mlarÄ±n doÄŸruluÄŸunu da görüyoruz. EÄŸer burada Türkiye’nin sÄ±nÄ±r güvenliÄŸi, terörist gruplarÄ±n imhasÄ± ve yanÄ± baÅŸÄ±mÄ±zda bir Kürt devletinin oluÅŸumunu engellemek varsa “Suriye’de ne iÅŸimiz var?” diyebilir miyiz?

SÄ±nÄ±r güvenliÄŸini mutlak ÅŸekilde saÄŸlamamÄ±z gerekiyor. O sÄ±nÄ±rlardan teröristlerin geçmesinin önünü kesebilmemiz için bu güvenliÄŸi saÄŸlamaktan baÅŸka bir çözüm var mÄ±? El Bab koridorunun da Türkiye’nin lehine açÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi görüÅŸündeyiz. Çünkü Suriye’nin kuzeyindeki koridor terörist gruplarÄ±n elinde olursa bu da hiç kuÅŸkusuz Türkiye’de terör tehlikesi doÄŸuracaktÄ±r. Bizim için stratejik önemi olan bölgelerin güvende olmasÄ± Türkiye’nin güvende olmasÄ± anlamÄ±na geliyor.

Åžunu da anÄ±msatalÄ±m:

Suriye’de Rakka IÅžÄ°D’Ä±n merkezi olarak biliniyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan açÄ±klamasÄ±nda “20 Ocak’ta Amerika yeni yönetimi görevi devir alacak. Onlarla oturup konuÅŸacaÄŸÄ±z. AnlaÅŸabilirsek Rakka’ya kadar gideriz. Terörden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ tezimiz var. GüvenliÄŸimizi gerektiren neresi varsa oraya kadar girmekte tereddüt etmeyiz” diyor.

DüÅŸündürücü olan bütün bu olup bitenler karÅŸÄ±sÄ±nda Amerika’nÄ±n tutumudur.

IÅžÄ°D ile mücadele eden Amerika’nÄ±n El Bab operasyonunda Türkiye’ye havadan destek vermemesi ve Irak’Ä±n Musul kentinde de IÅžÄ°D karÅŸÄ±tÄ± operasyonlarÄ±na ara vermesi müttefikimizin az çok tutumunu gösteriyor. Bu tutum, IÅžÄ°D’Ä±n toparlanmasÄ± ve TSK’nin operasyonlarda baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±na yönelik olabilir mi?

KaldÄ± ki, bölgede Amerika’nÄ±n silahlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± desteklediÄŸi PKK’nÄ±n uzantÄ±sÄ± PYD/YPG güçleri de bulunuyor. BunlarÄ±n ne yapacaÄŸÄ± da ÅŸu an için bilinmiyor? Amerika ile ortak mücadele içine gireceksek PYD/YPG güçlerine karÅŸÄ± nasÄ±l bir tutum izlenecek bunu da bilemiyoruz?

Her ne kadar Suriye ve bölgede Rusya ile iÅŸbirliÄŸi yapÄ±yorsak da Amerika ve BatÄ±’nÄ±n da bölgede bir aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± unutmamak gerekiyor. Ä°ran’Ä±n ne yapacaÄŸÄ±nÄ± da bilemiyoruz. Amerika ile Rusya arasÄ±nda baÅŸtan bu yana yürütülen anlaÅŸmanÄ±n hangi noktalara kadar sürükleneceÄŸini ve sonucun nasÄ±l ÅŸekilleneceÄŸini de ÅŸu an için soru iÅŸareti olarak karÅŸÄ±mÄ±zda duruyor.

Bütün bu ihtimalleri göz önünde bulunduracak olursak gerek Suriye’de gerekse bölgede dengelerin her an deÄŸiÅŸebileceÄŸini de düÅŸünmek ve A planÄ±mÄ±z dÄ±ÅŸÄ±nda (B-C) planlarÄ±mÄ±zÄ± da oluÅŸturmamÄ±z kaçÄ±nÄ±lmaz olacaktÄ±r.