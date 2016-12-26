Oyun iÃ§inde oyun

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±” bütün hÄ±zÄ± ile sürüyor. Bu harekatÄ±n ana hedefi sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± terör örgütlerinden korumak,temizlemek ve Amerika-PKK koridorunu bozmaktÄ±r. TSK’nÄ±n IÅžÄ°D karÅŸÄ±sÄ±nda gösterdiÄŸi baÅŸarÄ±nÄ±n müttefikimiz ve dostumuz Amerika’nÄ±n uykularÄ±nÄ± kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± gözlemliyoruz.

Geçenlerde AydÄ±nlÄ±k Gazetesi’nde CIA’nÄ±n eski Türkiye görevlilerinden Philip Giraldi’nin bir açÄ±klamasÄ± yayÄ±nlandÄ±. Giraldi açÄ±klamasÄ±nda Türliye’nin El Bab hamlesinin Amerika’yÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, böylesine büyük bir operasyonunun beklenmediÄŸini söylüyordu. Buna gerekçe olarak da ÅŸunlarÄ± açÄ±kladÄ±:

“Amerika yönetiminin düÅŸüncesine göre Türkiye darbe giriÅŸiminden sonra devlet görevlillerinin tasfiye edilmesinden sonra büyük operasyona giriÅŸemeyecek kadar zayÄ±flamÄ±ÅŸtÄ±. Türkiye’nin yüksek seviyedeki bu müdahalesi beklenmiyordu. ABD, aynÄ± zamanda Türkiye-Rusya-Ä°ran alnaÅŸmasÄ±ndan da son derece mutsuzdur. ABD, büyük oranda dÄ±ÅŸlandÄ±,ancak Esad’Ä± devirmek olan savaÅŸ hedefine devam edecek.”

Amerika, yÄ±llardan bu yana PKK’nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± PYD ve onun silahlÄ± kolu YPG’yi destekliyor,silahlandÄ±rÄ±yor. Kara ordusu gibi de kullanÄ±yor.

Åžu görüÅŸü paylaÅŸanlar da az deÄŸil:

“Ne PKK,ne PYD,ne IÅžÄ°D, ne de Esad. Türkiye,Irak-Suriye bölgesinde Amerika ile örtülü bir savaÅŸ içerisinde. Sahnede ve ön planda görünen oyuncular farklÄ± olsa da bölgede Türkiye’nin bütünlüÄŸünü tehdit eden tüm eylemlerin arkasÄ±nda Amerika’nÄ±n gölgesinin ve izinin olduÄŸu görülüyor. “

Müttefikimizin hedefinde olan “Kürt koridoru” rafa mÄ± kalkacak? SanmÄ±yoruz. Amerika, bu konuda bütün imkanlarÄ±nÄ± sonuna kadar kullanacaktÄ±r. O nedenle Suriye’de bundan sonra olacaklar bizi daha çok ilgilendirmelidir.

Åžimdi dikkat:

Askeri yetkililer,istihbarat birimlerinin gözlemlerine dayanarak dinci grup IÅžÄ°D’Ä±n 700 canlÄ± bombasÄ±nÄ±n El Bab’a gönderildiÄŸini açÄ±kladÄ±lar.

Bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ± da ÅŸu:

Rakka’da IÅžÄ°D’a karÅŸÄ± harekat baÅŸlatmayÄ±planlayan Amerika ve müttefikleri,ÅŸimdi bu harekatÄ± durdurdu. Hedef, IÅžÄ°D’a nefes aldÄ±rmak ve buradaki güçlerini El Bab’a takviye olarak gönderilmesini saÄŸlamak. Rakka’dan 700 canlÄ± bombanÄ±n El Bab’a gönderilmesinin arkasÄ±ndaki gerçek de buradan kaynaklanÄ±yor.

Oyun içinde oyun.

Åžimdi büyük müttefikimiz Amerika’ya ve destek veren AB ülkelerine nasÄ±l inanacaÄŸÄ±z, nasÄ±l güveneceÄŸiz?

Biz, daha önceki yazÄ±larÄ±mÄ±zda IÅžÄ°D’Ä±n bir Amerikan projesi olduÄŸunu, “IÅžÄ°D ile mücadele” adÄ± altÄ±nda Suriye ve bölgede yeni haritalarÄ±n çizilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinmiÅŸtik. Zaman içinde bu öngörülerimiz ve IÅžÄ°D konusunda söylenenler gerçekleÅŸmeye baÅŸladÄ±. Bugün IÅžÄ°D’Ä±n nasÄ±l bir Amerikan projesi olduÄŸu çok daha net görülmeye baÅŸlandÄ±.

Åžimdi gelinen noktada Türkiye’nin sÄ±nÄ±r güvenliÄŸi ve terörist gruplarla mücadelesinde ne kadar baÅŸarÄ±lÄ± olup olmayacaÄŸÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. “Suriye bataÄŸÄ±na saplanmayalÄ±m” endiÅŸeleri de geniÅŸliyor.

Peki çözüm nasÄ±l olmalÄ±?

BazÄ± OrtadoÄŸu uzmanlarÄ± ve emekli askerler, bundan sonra operasyonlarÄ±n Türkiye-Rusya-Suriye üçlüsü ile yapÄ±lmasÄ±nÄ±n daha doÄŸru ve sonuç alÄ±cÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± söylüyorlar. Bunun için de Türkiye’nin Åžam yönetimi ile doÄŸrudan iletiÅŸim içinde olmasÄ± gerektiÄŸine dikkat çekiyorlar. Åžu anda Rusya, Åžam yönetimi ve Türkiye arasÄ±nda belli bir iÅŸbirliÄŸi var. Ama yetersiz. Bu iÅŸbirliÄŸinin ortak operasyona dönüÅŸmesi gerekiyor.

ABD-Ä°srail Koridoru kesilmezse Türkiye’nin toprak bütünlüÄŸünün tehlikeye gireceÄŸi söyleniyor. Türkiye bu koridoru kesmezse, ABD’nin 1985 yÄ±lÄ±ndan beri gündeme getirdiÄŸi, Türkiye, Ä°ran, Irak ve Suriye’nin bölünmesini öngören, “Büyük Kürdistan” planÄ± (Üç Ä°srail) önemli mesafe alacaktÄ±. “Koridor kesilmezse ilerde binlerce ÅŸehit veririz. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n, torunlarÄ±mÄ±zÄ±n can güvenliÄŸi için bunun ÅŸart” ifadeleri kullanÄ±lÄ±yor. Bunun için de daha fazla zaman geçirilmeden Åžam yönetimi ile temasa geçilip, koridorun birlikte kesilmesinin doÄŸru yol olacaÄŸÄ± vurgulanÄ±yor.

Konu ile son bir geliÅŸme:

Rusya’nÄ±n arabuluculuÄŸu sayesinde Åžam yönetimi ile iÅŸbirliÄŸinin hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik bazÄ± görüÅŸmelerin baÅŸlamÄ±ÅŸ olmasÄ± gelecek için umut vericidir. Suriye’nin toprak bütünlüÄŸünün korunmasÄ±, terörist gruplarÄ±n temizlenmesi, ABD-Ä°srail koridorunun kesilmesi bu sayede kolay olacak ve Türkiye de rahatlayacaktÄ±r.

Rusya’nÄ±n da hem Suriye’de,ham bölgede Amerika ile bir çekiÅŸme içinde olduÄŸunu da rahatlÄ±kla söyleyebiliriz.

Burada unutulmamasÄ± gereken ÅŸu olmalÄ±dÄ±r:

Daha önce yanlÄ±ÅŸ Suriye politiklarÄ± ile çok sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸadÄ±k halen de yaÅŸÄ±yoruz. Åžimdi doÄŸru adÄ±mlar atÄ±lÄ±yor. GeçmiÅŸle fazla hesaplaÅŸmadan önümüze bakmamÄ±z gerekiyor.

Türkiye’nin bölünmez bütünlüÄŸü ve sÄ±nÄ±r güvenliÄŸimiz için Åžam yönetimi ile görüÅŸmeler yapÄ±lacaksa yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. Suriye ile yeniden barÄ±ÅŸ saÄŸlanÄ±p,dostluklar kurulacaksa kurulmalÄ±dÄ±r. Önemli olan bölgedeki konumumuz, bütünlüÄŸümüz ve planlarÄ±mÄ±zÄ±n gerçeÄŸe dönüÅŸmesidir.