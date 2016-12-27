PYD bitmeden PKK terÃ¶rÃ¼ sona ermez

Son Ä°stanbul ve Kayseri’deki PKK’lÄ± canlÄ± bombalarÄ±n ortaya koyduÄŸu tabloya baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda “PYD bitirilmeden, PKK ile mücadele de bitmez” diyoruz.

Nedenine gelince:

Müttefikimiz ve dostumuz Amerika, PYD/YPG güçlerini destekliyor. Onlara hemen her türlü silahÄ± veriyor. Suriye’de ABD tarafÄ±ndan PYD-YPG’ ye verilen patlayÄ±cÄ±larÄ±n PKK tarafÄ±ndan Türkiye’deki eylemlerde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair tespitler yapÄ±ldÄ±. Özellikle Ä°stanbul ve Kayseri’deki son canlÄ± bombalarÄ±n patlayÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n aynÄ± özelliÄŸi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± da uzmanlarca açÄ±klandÄ±.

Geçenlerde Hürriyet Gazetesi’nde Abdülkadir Selvi, bu konuda ortaya çÄ±kan bulgularÄ± köÅŸesine taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. YazÄ±mÄ±zÄ± ilgilendirdiÄŸi için Selvi’nin bu yazÄ±sÄ±ndaki kÄ±smÄ± da sizlerle paylaÅŸmak istedik:

“Her iki patlamada da PKK, bomba düzeneÄŸini PDX patlayÄ±cÄ± ile güçlendirmiÅŸ. PDX’in çok önemli özellikleri var. Bomba uzmanlarÄ± roketatar sistemlerinde baÅŸlÄ±ÄŸÄ±n güçlü bir ÅŸekilde ileriye fÄ±rlatÄ±lmasÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Patlama sÄ±rasÄ±nda bombanÄ±n ÅŸiddetini ve ateÅŸleme hÄ±zÄ±nÄ± yükseltiyor. Bu daha çok can kaybÄ± demek. PKK, BeÅŸiktaÅŸ ve Kayseri’de çok büyük katliamlar planladÄ±ÄŸÄ± için TNT’yi RDX ve PDX’le güçlendirmiÅŸ. BeÅŸiktaÅŸ ve Kayseri saldÄ±rÄ±larÄ±nda “Fabrikasyon” bomba kullandÄ±. Fabrikasyon bomba temin edilmesi güç olduÄŸu için PKK, daha önce PDX yerine “Gübre” kullanÄ±yordu. Gübre satÄ±ÅŸÄ±na dönük alÄ±nan önlemlerin etkisi oldu elbette ki ama buradaki tek sebep o deÄŸil. Bomba uzmanlarÄ± elinde 100 kilo PDX varsa dahi 10’ar 10’ar kullanÄ±lÄ±r diyor. PKK ise BeÅŸiktaÅŸ ve Kayseri’de tam 200 kilo kullanmÄ±ÅŸ. Demek ki örgüt fabrikasyon bomba temin etmekte güçlük çekmiyor. Åžimdi gelelim madalyonun öbür yüzüne, PKK son 2 yÄ±ldÄ±r yaptÄ±ÄŸÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda NATO envanterinde olan patlayÄ±cÄ±larÄ± kullanÄ±yor. Åžehirlerimizi kana bulayan, insanlarÄ±mÄ±zÄ± katleden PKK’lÄ± canlÄ± bombalar Amerika’nÄ±n korumasÄ± altÄ±ndaki Kobani’de “Tabura Åž. Serkan” da yetiÅŸtiriliyor. DAEÅž’le mücadele adÄ± altÄ±nda PYD-YPG’ye verilen ‘fabrikasyon’ bombalar, PKK tarafÄ±ndan Türkiye’de patlÄ±yor. Biz NATO’nun ikinci askeri gücüyüz. Bizim ÅŸehirlerimizde patlayan bombalar ise NATO envanterindeki patlayÄ±cÄ±lar çÄ±kÄ±yor. Bu nasÄ±l müttefiklik? “

Bunun anlamÄ± ÅŸu:

Amerika ve BatÄ±, PKK’yÄ± terörist grup olarak tanÄ±yor. Ancak, örtülü destek vermekten de geri kalmÄ±yorlar.

Amerika kadar AB ülkeleri de bugüne kadar PKK terör örgütüne, onun lider kadrolarÄ±na ev sahipliÄŸi yaptÄ±. Halen bu ülkelerde PKK’lÄ±lar ellerini kollarÄ±nÄ± sallayarak gezip, propaganda yapmÄ±yorlar mÄ±?

Biz, Kuzey Irak’taki PYD ve onun silahlÄ± gücü YPG için “PKK’nÄ±n Suriye’deki uzantÄ±sÄ±” diyoruz. Bunu da üst perdeden seslendiriyor, bilgi ve belgeleri de gereken yerlere iletiyoruz. PYD’nin elindeki silahlarÄ±n PKK’lÄ±larÄ±n eline geçtiÄŸini söylüyoruz. Buna raÄŸmen bu seslerimize Amerika da BatÄ± da kulaklarÄ±nÄ± tÄ±kÄ±yor.

Suriye’deki Kobani ÅŸimdi teröristlerin yetiÅŸtiÄŸi, eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ± ve Türkiye’nin hedef seçildiÄŸi bir nokta olarak dikkatleri çekiyor. YapÄ±lan açÄ±klamalara göre Kobani’de halen 2 bine yakÄ±n PKK teröristi bulunuyor. Böylesine terörist kaynayan, PKK’yÄ± besleyen kaynaklar kurutulmadan PKK terörünün sonu gelir mi?

TSK ÅŸimdi El Bab’ta IÅžÄ°D ile mücadele ediyor. SÄ±ra PYD/YPG’ ye de gelecek. Bunun niçin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan “Amerika’nÄ±n yeni yönetimi 20 Ocak’ta iÅŸ baÅŸÄ± yapacak. Yeni BaÅŸkan Trump ve ekibi ile oturup konuÅŸacaÄŸÄ±z. Birlikte hareket etmeyi amaçlÄ±yoruz. EÄŸer bu gerçekleÅŸmezse biz baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n çaresine bakmasÄ±nÄ± biliriz” diyor.

Özetle sÄ±ranÄ±n PYD/YPG güçlerine geleceÄŸinin mesajlarÄ±nÄ± veriyor.

Gerek istihbarat birimleri, gerekse askeri kaynaklar da PKK terörünün bitirilebilmesi için, Kuzey Irak’taki PKK’yÄ± besleyen yuvalarÄ±n yok edilmesi gerektiÄŸi yolunda görüÅŸ bildiriyorlar. PKK’yÄ± besleyen kaynak da PYD/YPG olduÄŸuna göre sÄ±ranÄ±n bu terörist gruplara geleceÄŸi de açÄ±k biçimde görülüyor.

SÄ±kÄ±ntÄ± ise ÅŸu:

Amerika’nÄ±n doÄŸrudan destek verdiÄŸi PYD/YPG’den desteÄŸini çekip çekmeyeceÄŸi yeni yönetimin alacaÄŸÄ± kararlara baÄŸlÄ±. EÄŸer, yeni yönetim de bu terörist gruplara halen desteÄŸini sürdürmeye devam ederse Suriye’de Amerika ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. Bunun da getirisi ve götürüsünün ne olacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸu an için kestirmemiz mümkün deÄŸil.

Ancak bizi yönetenlerin terörü bitirme noktasÄ±nda son derece kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± yapÄ±lan açÄ±klamalardan anlÄ±yoruz ve bunu destekliyoruz.

Geçenlerde Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici de konu ile ilgili olarak yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmasÄ±nda ÅŸunlarÄ± söyledi. Destici’nin bu açÄ±klamalarÄ± ile bugünkü yazÄ±mÄ±zÄ± noktalÄ±yoruz:

“PKK’nÄ±n Kerkük ve Musul’da koridor açmasÄ±na seyirci kalÄ±nÄ±rsa hemen Suriye’nin kuzeyinde, hemen bir adÄ±m ötemizde Aynel Arap’ta, KamÄ±ÅŸlÄ±’da, Afrin’de PKK’nÄ±n aynÄ±sÄ± olan PYD’nin varlÄ±ÄŸÄ±na müsaade edilirse PKK bitmez. AynÄ± mücadele orada da sergilenmelidir. Hain, kahpe, kalleÅŸ PKK/PYD terör örgütü neredeyse orada vurulmalÄ± ve yok edilmelidir. Bunun için FÄ±rat’Ä±n doÄŸusu BatÄ±sÄ± ayÄ±rÄ±mÄ± da yapÄ±lmamalÄ±dÄ±r.”