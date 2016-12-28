Daha huzurlu bir yeni yÄ±l

2016 yÄ±lÄ±nÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±, gözyaÅŸÄ± içinde, huzursuz geçirdik. 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n bizlere savaÅŸsÄ±z,ÅŸehitsiz,terörsüz,göz yaÅŸÄ± dökmeyeceÄŸimiz huzur içinde yaÅŸayabileceÄŸimiz bir yÄ±l olmasÄ±nÄ± diliyoruz.

BazÄ± anlar öylesine bunaldÄ±k, öylesine umusuzluklara kapÄ±ldÄ±k ki, “Ekmek kuyruÄŸuna girmeyi, gazyaÄŸÄ± ile aydÄ±nlamayÄ±,soba ile Ä±sÄ±nmayÄ±, lastik ayakkabÄ± ile okula gitmeyi bugünkü koÅŸullar içinde yaÅŸamaya tercih ederiz” demek durumlarÄ±nda bile kaldÄ±k.

Geçenlerde gazeteci arkadaÅŸÄ±mÄ±z Ergun MaraÅŸlÄ±, içinde hepimizin birÅŸeyler bulabileceÄŸi “Bir varmÄ±ÅŸ” baÅŸlÄ±klÄ± bir yazÄ± yayÄ±nladÄ±. Bunu bize de gönderdi. YazÄ±nÄ±n sonundaki notta da “Necdet baba, bakalÄ±m facedeki bir varmÄ±ÅŸ yazÄ±mda kendinden bir ÅŸey bulacak mÄ±sÄ±n? “ diye bir not iliÅŸtirmiÅŸ.

Kendimden çok ÅŸey buldum. Bu anlamlÄ± ve ÅŸiir güzelliÄŸindeki yazÄ±yÄ± “Daha huzurlu yeni yÄ±l” dileklerimiz içinde silzerle paylaÅŸÄ±yoruz:

“YaÅŸam bir kaynak suyu gibidir . ÇÄ±kar sessizce, sonra gürleÅŸir, çaÄŸlayan olur, vardÄ±ÄŸÄ± son nokta ya denizdir ya da bir göl!

Zaman ilerlemektedir, ilerledikçe teknolojik geliÅŸmeler paralelinde insanda deÄŸiÅŸir,yaÅŸamÄ± da… ? Ä°nsan çÄ±kacaÄŸÄ± son yolculukta çaresizdir… uyum ile uyumsuzluk arasÄ±nda çaresizdir… kendisine sÄ±ÄŸÄ±nacak bir liman arar! Belki de bellekteki düÅŸler koyudur, sÄ±ÄŸÄ±nÄ±lan. Merhametli, sÄ±cak bir dalga kÄ±randÄ±r ,koynunda saklandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hatÄ±ralarÄ±mÄ±z.

“Nerede o eski günler?” Nostalji midir,özlenen? Gözümüzde tüten, gönlümüzde hissedilen gerçekten nostaljik duygularÄ±mÄ±z mÄ±dÄ±r? Tarihin tozlu sayfalarÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±r, bizim yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±z genç nesile göre?

Dünden bugüne, dünya daha acÄ±masÄ±z, insanlar da daha bencil, düne göre.

Özlüyoruz eskinin naif, kibar, nazik ve yardÄ±msever insanlarÄ±nÄ±.Yolda düÅŸeni kaldÄ±ran, komÅŸusuna sÄ±cak çorba götüren, acÄ±yÄ± ve sevinci paylaÅŸan dostluklarÄ±mÄ±zÄ± özlüyoruz.

Teknolojik olarak gerideydik bugünün gençleriyle. AÅŸk-Ä± Memnu’yu, Yaprak Dökümü’nü okumuÅŸtuk.Fakat bizim için bir baÅŸkaydÄ± sevgi , biraz korku, biraz da heyecandÄ± hissettiÄŸimiz. Sevgilimizin elini tuttuÄŸumuzdaki hislerimiz temiz ve berraktÄ±. Åžimdiki birliktelikten daha romantikti ve bir arada yaÅŸamaktan daha güzeldi.Belki pahalÄ± bir hediye deÄŸildi ama sevgiliye kitap arasÄ±nda kurumuÅŸ çiçek sunmak, her gencin vazgeçilmez bir hediyesiydi.

AyrÄ± odamÄ±z yoktu , birlikteydik soba baÅŸÄ±nda,arkamÄ±z üÅŸüse de, içimiz sÄ±cacÄ±ktÄ±, dedemizin hoÅŸ sohbetinde. Masa baÅŸÄ±nda veya bir yer sofrasÄ±nda daha mutluyduk. Çünkü, ne iÅŸten geç gelen bir anne-baba vardÄ±,ne de hazÄ±r bir yemek.

YaÅŸam standartÄ±mÄ±z yükseldi.

Ä°nternet var,cd var,cep telefonu var,tv kanallarÄ± var ama sokaÄŸÄ±nÄ±zda çift kale maç yapacaÄŸÄ±nÄ±z bahçeniz var mÄ±? Bir araya gelip sohbet edeceÄŸiniz ‘Binbir Gece MasallarÄ±’ okuyan nineniz var mÄ±? Gecenin bir karanlÄ±ÄŸÄ±nda, uykuya dalarken düÅŸleyeceÄŸiniz hayalleriniz var mÄ±?

Belki bir çift ayakkabÄ±mÄ±z olurdu bayramlarda. Komik gelebilir ama,yastÄ±ÄŸÄ±n altÄ±na konan hayalin gerçekleÅŸmesiydi, o pabuçlar. Bayram sabahÄ± öpülen eller, toplanan paralar, klavyedeki soÄŸuk duÅŸlardan daha sÄ±caktÄ±. Kliplerimiz yoktu ama Zeki Müren’imizi, Münir Nurettin’i, Safiye Ayla’yÄ±, Alpay’Ä± , MoÄŸollar’Ä±, BarÄ±ÅŸ’Ä±, Cem Karaca’yÄ± dinlediÄŸimiz, 45’lik plaklarÄ±mÄ±z vardÄ±.

Peki yaÅŸam neydi nasÄ±l mutlu olurduk?

Bizden önceki kuÅŸaklar gibi biz de hayallerimizin getireceÄŸi mutluluÄŸu özleyerek yaÅŸardÄ±k…

ArabalarÄ±n hava yastÄ±ÄŸÄ±, emniyet kemeri, kafa arkalÄ±ÄŸÄ± yoktu. Araba bir hayaldi.

Fayton vazgeçilmezdi.

Çin iÅŸi oyuncaklarÄ±mÄ±zda yoktu. Tahtadan atlar, bilyalar, tel arabalar, holi-hoplar, topaçlar vardÄ±, zehir içermeyen. Ä°thalat bu denli serbest deÄŸildi. Cari açÄ±k da bugünkü seviyesine çÄ±kmamÄ±ÅŸtÄ±. Damacana, sterilize su ve ÅŸiÅŸe sularÄ± yoktu. Dereden, hortumdan, çeÅŸmeden su içerdik, sebil de yoktu. ÇoÄŸu evlerde buzdolabÄ± yoktu ama tel dolaplar vardÄ±. Peynir daha lezzetli, domates daha kÄ±rmÄ±zÄ±, salatalÄ±k daha güzel kokardÄ±.

Sözün senet olduÄŸu yÄ±llardÄ±.

Evlerin kapÄ±larÄ± hep açÄ±ktÄ±.

Tehlike biz çocuklar için sadece havanÄ±n kararmasÄ±ydÄ± ki, onun için akÅŸam ezanÄ±ndan önce evde olmamÄ±z gerekirdi. AlabildiÄŸine özgürdük, gezer tozar, yer sofrasÄ±ndaki akÅŸam yemeÄŸinde evde olurduk. ÖÄŸlen yemeÄŸini evde yer yine okula dönerdik. Servisle tanÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±k. Hepimiz mahallelerimizde bulunan okula giderdik. Çocukça kavgalarÄ±mÄ±z vardÄ±,kafamÄ±z diÅŸimiz kÄ±rÄ±lÄ±r,kimse mahkemeye gitmezdi. SorumluluÄŸumuz babamÄ±za ve annemize karÅŸÄ±ydÄ±,cezamÄ±zÄ± da onlar verirdi.(!)

Pekmez,tahin,bal,tatlÄ±lar ve tereyaÄŸlÄ± ekmekler,sana yaÄŸÄ± yer, bahçelerdeki meyveleri aÅŸÄ±rÄ±rdÄ±k.Yer,içerdik ama kilo sorunumuz da yoktu.Dert de etmezdik.Hep dÄ±ÅŸarÄ±da oynardÄ±k.Naylon çoraba sarÄ±lmÄ±ÅŸ,kaÄŸÄ±ttan veya naylon toplarla akÅŸama kadar oynardÄ±k.Ne formamÄ±z vardÄ± ne de ÅŸortumuz,ama hepimizin içinde temiz bir futbol aÅŸkÄ± vardÄ±,ÅŸike ile de tanÄ±ÅŸmamistik. Kimimiz Metin Oktay ,kimimiz Lefter,kimimiz Can’dÄ±k.Siboplu topumuz vardÄ±.Top kendimizin ise, takÄ±mÄ± biz kurardÄ±k.TakÄ±ma alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda psikolojik travma geçirmezdik.

AçÄ±k hava sinemalarÄ±na gider,üç kiÅŸi bir gazozu paylaÅŸÄ±rdÄ±k,aynÄ± bardaktan su içerdik.Dört kiÅŸi bir bardaktan limonata içer ve kimse bu yüzden ölmezdi.(!)

“Bir maniniz yoksa annemler size gelecek.”der , AyÅŸe teyzenin kapÄ±sÄ±nÄ± çalardÄ±k.AkÅŸam muhabbet eder,ÅŸakalaÅŸÄ±r,oyunlar oynar ve de en önemlisi mis gibi sütlaçlarÄ± götürürdük.

SÄ±nÄ±fta kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z da oluyordu.Bu dünyanÄ±n sonu da deÄŸildi.Tedavi de görmüyorduk,pedagoga veya psikologa gitmiyorduk.’Çift dikiÅŸle’ bir sene daha eÄŸitimi pekiÅŸtiriyorduk.ÖÄŸretmenlerimize saygÄ± duyuyor,onlarÄ± kendimize örnek alÄ±yorduk.Adam olmayÄ± , kul hakkÄ±nÄ± , onuru , ÅŸerefi , vatan sevgisini , yerli malÄ± kullanmayÄ± ve dünyaya adÄ±m atmayÄ± adÄ± öÄŸretmen olan , bize göre de yaÅŸamÄ±n profesörleri olan muallimlerimizden öÄŸreniyorduk.

Arsalar,yangÄ±n yerleri,sokaklar,hüzünlü aÄŸaçlardan meyve çalmak,dut silkelemek,beÅŸ taÅŸ oynamak,ip atlamak,yakan top,ortada sÄ±çan,seksek,laklak,misket,tik-tak,kibrit atmaca,kibrit falÄ±,kibritten evler,ön dö trua ,isim ÅŸehir hayvan,adam asmaca,sapan,uçurtma,gazoz kapaÄŸÄ± biriktirme vazgeçilmezlerimiz, çocukluÄŸumuzun bir parçasÄ±ydÄ±.

AyakkabÄ±larÄ±mÄ±z,çantamÄ±z,önlüÄŸümüz,beyaz yakamÄ±z milli formamÄ±zdÄ±.Dört ortalÄ± harita metod defterlerimize “Türk’üm,doÄŸruyum,çalÄ±ÅŸkanÄ±m” diye yazmayÄ± ve söylemeyi O’nlardan öÄŸrendik. ÅžaçlarÄ±mÄ±z üç numara ile kesilirdi, tÄ±rnaklarÄ±mÄ±z bakÄ±mlÄ± ve temiz. AÅŸÄ±lÄ± kolumuz aÄŸrÄ±sa da Milli bayramlardan kaçmazdÄ±k.’Sakarya Åžiiri’nde hüzünlenir,’Bin AtlÄ± AkÄ±nlarda’ biz çocuklar ÅŸenlenirdik. Ne ayrÄ±m bilirdik ne de ötekileÅŸirdik. Hep bir aÄŸÄ±zdan KÄ±brÄ±s’Ä±n Türk olduÄŸunu bütün okul öÄŸrencileri onlarca kez haykÄ±rÄ±rdÄ±k. Birdik ve diriydik.

Her ne kadar bugünkü gibi modern bir hayat, konfor ve teknolojik geliÅŸmeler yoksa da , o günlerde kara lastiÄŸe, kara tahtaya, kara önlüÄŸe inat hayatta kaldÄ±k ve hayattan zevk aldÄ±k.

BaÅŸardÄ±k,baÅŸarÄ±lÄ± olduk,sÄ±nÄ±flarÄ± doldurduk.Bilge ellerde kiÅŸiliÄŸimizi geliÅŸtirdik.

Bugün çocuklarÄ±mÄ±za geçmiÅŸi anlatamasak da,geçmiÅŸle ilgili yaÅŸantÄ±yÄ± bilmeseler ya da tiii’ye alsalar da ,bizler saÄŸlÄ±klÄ±, güzel ve mutlu seneler yaÅŸadÄ±k. Çünkü biz sevinci ve kederi aynÄ± odada birlikte soluduk, birlikte dertlendik ve hep birlikte neÅŸelendik.

Ne zaman ki , evdeki NENE ÖLDÜ, DEDE ÖLDÜ ;Ä°ÅžTE O AN EVDEKÄ° OCAK DA SÖNDÜ. YAÅžAMANIN GÜZELLÄ°ÄžÄ° TEKNOLOJÄ°NÄ°N VE REFAHIN ACILARINA, MONOTONLUÄžUNA VE ÇÄ°RKÄ°NLÄ°ÄžÄ°NE TESLÄ°M EDÄ°P KÖÅžEMÄ°ZE ÇEKÄ°LDÄ°K…”

necdetbuluz@gmail.com

www.facebook.com/necdet.buluz