Romanyaâ€™ya yakÄ±ÅŸmadÄ±

Romanya'da 11 AralÄ±k'ta yapÄ±lan genel seçimin galibi Sosyal Demokrat Partinin (PSD) Tatar Türkü Sevil Shhaideh'nin BaÅŸbakan olmasÄ± önerisi, Alman kökenli CumhurbaÅŸkanÄ± Klaus Iohannis tarafÄ±ndan reddedilmesinin yankÄ±larÄ± sürüyor. Bu biz, Romanya demokrasisinde “kara bir leke” olarak deÄŸerlendiriyoruz. Bu nedenle “Romanya’ya yakÄ±ÅŸmadÄ±” demek durumundayÄ±z.

Önce habere ve geliÅŸmelere bir göz atalÄ±m:

Iohannis, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Sevil Shhaideh'nin "BaÅŸbakan olmasÄ± ve olmamasÄ± yönündeki tartÄ±ÅŸmalarÄ± dikkatlice tarttÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ve Tatar Türkü milletvekilini, baÅŸbakanlÄ±ÄŸa aday göstermeme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Romanya CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n PSD’ye BaÅŸbakanlÄ±k için yeni bir isim önermesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸu da açÄ±klandÄ±.

Romanya siyasi hayatÄ±nda önemli bir yere sahip olan Sevil Shhaideh 2015 yÄ±lÄ±nda Victor Ponta Hükümetinde kalkÄ±nma bakanlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸ, birçok baÅŸarÄ±lara da imza atmÄ±ÅŸtÄ±. Sadece Tatarlar arasÄ±nda deÄŸil, tüm Romanya halkÄ± arasÄ±nda sevilen ve takdir edilen bir isim olarak da kÄ±sa zamanda sivrilmiÅŸti.

Romanya basÄ±nÄ±nda Dragnea'nÄ±n önerisi son dakika olarak duyurulmuÅŸ, Sevil Shhaideh'nin göreve getirilmesi durumunda Romanya'da ilk kez hem kadÄ±n hem Müslüman hem de Tatar Türkü bir baÅŸbakan olacaÄŸÄ± yorumlarÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Romanya AB üyesi ülkedir. NATO’ya alÄ±nmasÄ±nda Türkiye’nin önecilikli ve sonsuz desteÄŸini de almÄ±ÅŸtÄ±r. Türkiye-Romanya iliÅŸkileri ÇevuÅŸasçu döneminden günümüze kadar örnek gösterilecek boyutlarda ilerleme saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Balkanlarda da “en dost” ülke olarak her zaman Romanya’yÄ± görmüÅŸüzdür.

Romanya TatarlarÄ± için öncelikle ÅŸu vurguyu yapalÄ±m:

Devrik Lider ÇavuÅŸasçu bile, Romanya’nÄ±n Dobruca Bölgesinde Köstence’nin güneyinde yaygÄ±n olarak yaÅŸamakta olan Tatarlar’a çok geniÅŸ haklar vermiÅŸ, camilerini onarmÄ±ÅŸ, okullarÄ±nÄ± açÄ±k tutmuÅŸ ve diÄŸer demirperde ülkelerinde Türk kökenlilerine karÅŸÄ±m uygulanan asimilasyonlardan uzak kalmÄ±ÅŸtÄ±r.

ÇavuÅŸesçu sonrasÄ± Romanya yetkilileri de Tatar toplumuna karÅŸÄ± aynÄ± politikalarÄ± uygulamÄ±ÅŸtÄ±r.

Daha sonra yapÄ±lan seçimlerde Romanya TatarlarÄ±’nÄ±n liderlerinden Tahsin Cemil Parlamentoya seçilmiÅŸ, milletvekili ve bürokrat olarak da önemli hizmetlerde bulunmuÅŸtur.

Romanya’ya her gittiÄŸimizde buluÅŸup bir araya geldiÄŸimiz Tahsin Cemil, Romanya Hükümeti’nin Tatar toplumuna karÅŸÄ± son derece saygÄ±lÄ±, tutarlÄ± politikalar uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± mücadele verdiÄŸinin de altÄ±nÄ± çizmiÅŸtir.

Bugüne geldiÄŸimizde Romanya CumhurbaikanÄ±’nÄ±n tam bir Ä±rkçÄ±lÄ±k kafasÄ± ile hareket ettiÄŸini görüyoruz. Tatar Lider Türkü Sevil Shhaideh'nin BaÅŸbakan olarak atanmasÄ±nÄ± engelleyen Romanya CumhurbaÅŸkanÄ± Klaus Iohannis bu tutum ve davranÄ±ÅŸÄ± ile de demokratik yapÄ±yÄ± bozmuÅŸtur.

AB üyesi bir ülkenin demokrasi anlayÄ±ÅŸÄ± bu olmamalÄ±dÄ±r.

AB ülkeleri, demokrasi, insan haklarÄ±, düÅŸünce ve seçme, seçilme haklarÄ± yönünden dünyaya ders vermeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Sevil Shhaideh, seçilmiÅŸ, partisinin liderliÄŸine yükselmiÅŸ, partisi tarafÄ±ndan da CumhurbaÅŸkanÄ±na “BaÅŸbakan adayÄ±” olarak önerilmiÅŸtir. Bundan daha doÄŸal ne olabilir?

Romanya CumhurbaÅŸkanÄ± Klaus Iohannis de Alman kökenlidir. Etnik azÄ±nlÄ±k mensubu olarak da Romanya’nÄ±n ilk CumhurbaÅŸkanÄ± olmuÅŸtur.

SanÄ±yoruz, bu konu Romanya’da ve AB üyesi ülkeleri arasÄ±nda da uzun süre tartÄ±ÅŸma konusu olacaktÄ±r. Konu Türkiye-Romanya iliÅŸkilerini etkiler mi, hayÄ±r etkilemez. Ancak konu tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r. Romanya siyaseti yara alÄ±r. CumhurbaÅŸkanÄ± Klaus Iohannis de hedef tahtasÄ±na oturtulur. Romen Tatar toplumunun kÄ±rgÄ±nlÄ±ÄŸÄ± da bir çok alanda görülür.

Sevil Shhaideh kimdir, kendisini tanÄ±yalÄ±m, Romanya’daki partilerin durumunu da gözden geçirelim:

· Tarih profesörü Kemal Karpat'Ä±n akrabasÄ± olan Sevil Shhaideh, 2012 yÄ±lÄ±nda devlet sekreterliÄŸi görevinde bulunmuÅŸ, 2015 yÄ±lÄ±nda Victor Ponta hükümetinde kalkÄ±nma bakanlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

· Romanya Merkez Seçim Bürosu tarafÄ±ndan açÄ±klanan resmi sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti (PSD), milletvekili seçiminde oylarÄ±n yüzde 45,47'sini alarak 154 milletvekilini, senatör seçiminde de yüzde 45,67 oyla 67 senatörü meclise göndermiÅŸti.

· Merkez saÄŸdaki Ulusal Liberal Parti (PNL) ise mecliste 69 milletvekili ve 30 senatör sandalyesinin sahibi olmuÅŸtu.

· Romanya Liberal ve Demokratlar Ä°ttifakÄ± (ALDE) ise seçimde 20 milletvekili ve 9 senatör çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±

· PSD lideri Dragnea sonuçlarÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ALDE ile koalisyon kuracaklarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

· Romanya'da 2000 yÄ±lÄ±nda Alman azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Sibiu kentinin belediye baÅŸkanÄ± seçilen Iohannis, 2002-2013 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda "Romanya'daki AlmanlarÄ±n Demokratik Forumu" baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yürütmüÅŸtü. Alman kökenli Iohannis, 2014 yÄ±lÄ±nda Ulusal Liberal Partinin liderliÄŸini üstlenmiÅŸ ve 16 KasÄ±m 2014'te, Romanya'nÄ±n etnik azÄ±nlÄ±k mensubu ilk cumhurbaÅŸkanÄ± seçilmiÅŸti.