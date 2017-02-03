Trumpâ€™un hedefinde ÅŸimdi Ä°ran var

YÄ±llardÄ±r Amerika ile Ä°ran arasÄ±nda uyuÅŸmazlÄ±k olmuÅŸtur. Ancak, Obama yönetimi ile Ä°ran’Ä±n arasÄ±nÄ±n düzelmesi ile esen soÄŸuk rüzgârlar yerini bahar havasÄ±na bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi ise Trump ve yönetimi ile Ä°ran arasÄ±nda yine soÄŸuk rüzgârlar esmeye baÅŸladÄ±. Buna neden olarak Ä°ran’in balistik füze denemesi gösteriliyor.

Amerika’nÄ±n yeni BaÅŸkanÄ± Trump, konu ile ilgili olarak basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n “Ä°ran'a askeri müdahaleyi düÅŸünüyor musunuz?” ÅŸeklindeki sorusuna “Masadaki her seçeneÄŸi deÄŸerlendiriyoruz” ÅŸeklinde yanÄ±tlamÄ±ÅŸ bulunuyor.

Ancak Ä°ran'dan füze denemesinin baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸu yönünde bir açÄ±klama geldi. Füze fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul eden Tahran yönetimi, daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ise BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararÄ±nÄ±n ihlal edilmediÄŸini vurgulamÄ±ÅŸtÄ±. BMGK'nÄ±n beÅŸ üyesi ve Almanya'nÄ±n Ä°ran'la imzaladÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸma, Tahran'Ä±n sekiz yÄ±l boyunca balistik füze geliÅŸtirmesini engelliyor. ABD medyasÄ±, 965 kilometre kateden füzenin atmosfere dönmeden infilak ettiÄŸini bildirmiÅŸti.

Öyle görünüyor ki, bundan sonra Amerika ile Ä°ran arasÄ±ndaki söz düellosu ve çekiÅŸme hÄ±zlanarak sürecek. Trump’un saÄŸÄ± solu belli olmuyor. Ani kararlarla dünya kamuoyunu hoplatÄ±yor.

Ä°ran, sadece balistik füze denemesi yaptÄ±ÄŸÄ± için mi hedefte? Tabii ki deÄŸil. Ä°ran, yÄ±llardÄ±r bölgede Ä°srail’in en büyük düÅŸmanÄ± olarak biliniyor. Bugüne kadar Amerika ile Ä°ran arasÄ±ndaki sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n ana kaynaÄŸÄ±nÄ±n da Ä°srail olduÄŸunu söyleyebiliriz.

Bölge yeniden ÅŸekilleniyor. Haritalar da deÄŸiÅŸebilir. Ä°srail’in büyümesi ve tehdit alanlarÄ±nÄ±n yok edilmesi yönünde Trump’un arkasÄ±na bakmadan adÄ±mlar atabileceÄŸini görmeliyiz. Sorun Ä°ran’la da sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayacak. Filistin konusunun da çok baÅŸ aÄŸrÄ±tabileceÄŸini ÅŸimdiden görebiliyoruz.

Nitekim, göreve gelir gelmez Ä°srail ile olan yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ± pekiÅŸtirme yönünde adÄ±mlar atacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan Trump’un bugün oluÅŸturulmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan kadrosuna baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda karÅŸÄ±mÄ±za adeta bir Ä°srail Kabinesinin oluÅŸmakta olduÄŸunu görmüÅŸ oluruz.

GeliÅŸmelere ve haberlere kÄ±saca göz atalÄ±m. Bu geliÅŸmeler fazla yoruma gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gösteriyor.

Ä°srail'de yayÄ±mlanan The Jerusalem Post gazetesi 20 Ocak'ta göreve gelen ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ekibinde çok sayÄ±da Yahudi isimler olacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Gazete haberinde Trump ekibinde yer alacak bazÄ± Yahudi asÄ±llÄ± politikacÄ±larÄ± birer birer tanÄ±ttÄ±. Amerika’da yaÅŸayan Yahudilerin sadece yüzde 24’ünün oyunu alan Trump idaresinde yer alacak muhtemel etkin Yahudi bürokratlardan biri Jared Kushner. 36 yaÅŸÄ±nda olan Kushner, aynÄ± zamanda ABD BaÅŸkanÄ± Trump’Ä±n damadÄ±. Beklentiler Kushner'in Donald Trump'Ä±n danÄ±ÅŸmanÄ± olmasÄ± yönünde. Kushner’in OrtadoÄŸu, Ä°srail, serbest ticaret ve özel ÅŸirketler konusuna yoÄŸunlaÅŸacaÄŸÄ± iddia ediliyor.

Trump’Ä±n kÄ±zÄ± Ivanka'yla evli olan Jared Kushner seçim sürecinde etkili çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±. Trump'Ä±n ekibinde yer almasÄ± beklenen bir diÄŸer Yahudi asÄ±llÄ± isim ise David Friedman. YaÅŸÄ± altmÄ±ÅŸa dayanan ve uzun zaman Trump’a avukatlÄ±k yapan Friedman'Ä± ABD’nin Ä°srail büyükelçisi seçtiÄŸini Trump daha önce söylemiÅŸti. Ä°srail'in Filistin'de illegal bir ÅŸekilde yerleÅŸim birimleri inÅŸa etmesini açÄ±kça desteklediÄŸini belirten Friedman, Filistin'de iki devlet çözüme de karÅŸÄ± olduÄŸunu ifade etmiÅŸti.

1980'li yÄ±llarda BatÄ± Åžeria’daki Yahudi dini okuldan mezun olan Jason Dov Greenblatt daha sonra Ä°srail ordusunda da görev yaptÄ±. 50 yaÅŸÄ±nda olan Greenblatt’Ä±n uluslararasÄ± görüÅŸmelere, özellikle de Filistin-Ä°srail, ABD-Küba görüÅŸmeleri yanÄ±nda ABD'nin uluslararasÄ± ticaret anlaÅŸmalarÄ±na bakmasÄ± bekleniyor. Daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Greenblatt, ABD BaÅŸkanÄ± Trump’Ä±n Ä°srail' hiçbir çözümü dayatmayacaÄŸÄ±nÄ±, Ä°srail'in inÅŸa ettiÄŸi yerleÅŸim birimlerinin barÄ±ÅŸÄ±n önünde bir engel olarak görmediklerini ifade etmiÅŸti.

Çok kritik görevlere getirilmesi beklenen Yahudi asÄ±llÄ± isimler, ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Trump'Ä±n oluÅŸturduÄŸu kabine adeta Ä°srail kabinesini anÄ±msatÄ±yor. ABD'nin yeni maliye bakanÄ± olmasÄ± muhtemel Steven Mnuchin, Trump'Ä±n ekibindeki bir baÅŸka Yahudi asÄ±llÄ± isim. 54 yaÅŸÄ±ndaki Mnuchin'in 15 yÄ±ldan fazla bir süredir yakÄ±n olduÄŸu Trump’un seçim sürecinde mali iÅŸler danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±. Trump'Ä±n ekibindeki Yahudi asÄ±llÄ± bazÄ± isimler ve atanmalarÄ± muhtemel görevler ÅŸöyle: Stephen Miller: 31 yaÅŸÄ±nda olan Miller’in Trump’a politikalar konusunda müsteÅŸar olmasÄ± bekleniyor. Miller, seçim kampanyasÄ±nda Trump’Ä±n konuÅŸmalarÄ±nÄ±n hazÄ±rlanmasÄ±nda önemli bir rol üstlenmiÅŸti. Carl Icahn: 80 yaÅŸÄ±nda bir iÅŸ adamÄ±. Trump’Ä±n özel danÄ±ÅŸmanÄ± olmasÄ± bekleniyor. Boris Epshteyn: Otuz yaÅŸlarÄ±nda olan Epshteyn’in Trump’Ä±n özel yardÄ±mcÄ±sÄ±, iletiÅŸim müdürü olmasÄ± bekleniyor. 1993 yÄ±lÄ±nda Moskova’da doÄŸan Epshteyn’in New York’ta yatÄ±rÄ±m avukatlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dönemde 100’den fazla kez Trump’Ä± savunduÄŸu biliniyor. Gary Cohn: 56 yaÅŸÄ±nda olan Cohn, Beyaz Saray’da Ulusal Ekonomik Konseye baÅŸkalÄ±k ediyor .David Shulkin: Dahiliye doktoru. Kongre tarafÄ±ndan kabul edilirse Gaziler BakanÄ± olarak görev alacak. Reed Cordish: KÄ±rk yaÅŸlarÄ±nda olan Cordish, Trump’Ä±n hükümetler nezdindeki giriÅŸimlerinden ve teknolojiden sorumlu yardÄ±mcÄ±sÄ± olacak. Avraham Berkowitz: 27 yaÅŸÄ±nda. Trump’Ä±n özel danÄ±ÅŸmanÄ± ve Jared Kushner’in de asistanÄ± olarak görev almasÄ± bekleniyor.

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