TÃ¼rkiyeâ€™ye neden turist gelmiyor

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya ile uçak krizinden sonra baÅŸlayan ve bir daha toparlanamayan turizm sektörüne destek için gurbetçilere seslendiÄŸi konuÅŸmasÄ±nda “KomÅŸunu da al gel” diye seslendi. Bu çaÄŸrÄ± hiç kuÅŸkusuz önemlidir.

ErdoÄŸan çaÄŸrÄ±sÄ±nda “Baba ocaÄŸÄ±na gelen akrabalarÄ±nÄ± ziyaret eden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z izinlerinden en azÄ±ndan bir haftasÄ±nÄ± da Türkiye’de evimiz, vatanÄ±mÄ±zÄ± da tanÄ±yalÄ±m anlayÄ±ÅŸÄ± ile turizme ayÄ±rmalÄ±dÄ±r. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z sadece kendileri gelmekle kalmayÄ±p yaÅŸadÄ±klarÄ± ülkelerindeki komÅŸularÄ±nÄ±, dostlarÄ±nÄ±, arkadaÅŸlarÄ±nÄ± da ülkemize davet etmelerini istiyorum” dedi.

Turizm sektörümüzün sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± biliniyor. 2016 yÄ±lÄ±nÄ± kriz ile geçiren sektörün 2017 yÄ±lÄ±nÄ± da sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± geçireceÄŸi görülüyor. Beklenen rezervasyonlar gerçekleÅŸmedi. YapÄ±lan rezervasyonlarÄ±n da önemli bölümü iptal edildi. “BacasÄ±z sanayi”den beklentiler yerine gelmeyince de yaÅŸanan ekonomik krize sektörün yükü de binecektir.

Rusya’dan beklenen turist sayÄ±sÄ±ndaki azalma endiÅŸe veriyor. Ancak, Avrupa’dan gelmekte olan turistin de önü kapalÄ±. YÄ±llardÄ±r Avrupa, Türkiye’ye turist göndermiyor. Bir de üstüne üstlük yetkililer vatandaÅŸlarÄ±nÄ± “Türkiye’ye gitmeyin” diye uyarÄ±yor.

SanÄ±yoruz, CumhurbaÅŸkanÄ±, konuÅŸmasÄ±nda Avrupa’daki gurbetçilere seslenerek çaÄŸrÄ±da bulundu. Gurbetçilerimiz bu çaÄŸrÄ±ya kulak verir mi, verirlerse yapacaklarÄ± çalÄ±ÅŸmalar nasÄ±l sonuçlanÄ±r bunu ilerleyen zaman içinde göreceÄŸiz.

Çünkü Avrupa’dan gelen turist sayÄ±sÄ± Rusya’dan gelen turist sayÄ±sÄ±ndan hem daha çok, hem de daha fazla para bÄ±rakÄ±yor.

Daha önce konu ile ilgili çok yazdÄ±k. Vurgulamaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z noktalar da oldu. “Türkiye’ye neden turist gelmiyor?” sorusuna da yanÄ±t aradÄ±k. Åžimdi bu konuyu bir kez daha sütunlarÄ±mÄ±za taÅŸÄ±yoruz.

Türkiye’nin dÄ±ÅŸarÄ±daki imajÄ± çok kötü. Özellikle Avrupa’daki yazÄ±lÄ± ve görsel medya sürekli olarak Türkiye’yi kötüleyen yazÄ±lar ve görüntüler yayÄ±nlÄ±yor. Türkiye’yi terör ve savaÅŸÄ±n ortasÄ±nda bir OrtadoÄŸu ülkesi olarak göstermeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. “Can ve mal güvenliÄŸi tehlikede” deniliyor. Bütün çabamÄ±za raÄŸmen bunu önleyemedik. Ya da çalÄ±ÅŸmalarda yetersiz kalÄ±yoruz.

Turist, güven duymadÄ±ÄŸÄ±, can ve mal güveninin olmadÄ±ÄŸÄ± bir ülkeye gitmez, tatil yapmaz. Özellikle BatÄ±lÄ±lar buna çok önem veriyor. Türkiye’nin imajÄ±nÄ± kötüleyen yazÄ± ve görüntülerden de çok etkileniyorlar. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda “Türkiye’yi tercih etmememizin en büyük nedeni can ve mal güvenliÄŸinin tehlikede oluÅŸu” görüÅŸünü öne sürüyorlar.

Bundan da komÅŸularÄ±mÄ±z ve diÄŸer rakip ülkeler istifade ediyor.

Türkiye’ye gelmeyen turistlerin önemli bir bölümü Yunanistan’Ä± ve adalarÄ±nÄ± tercih ediyor. Ä°spanya, Ä°talya, Fransa’ya gidenlerin sayÄ±sÄ±ndaki artÄ±ÅŸlarÄ±n da buradan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekiliyor.

Ortada hiç kuÅŸkusuz siyasi ve ekonomik durum da var. Bu konuyu bir baÅŸka yazÄ±mÄ±zda enine boyuna gündeme getireceÄŸiz.

BakÄ±n, geçenlerde Freedom House bir araÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuçlarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±. Bu sonuçlar BatÄ±’da çok önemli ses getirdi. Birçok medyada da köÅŸelere taÅŸÄ±ndÄ±. Türkiye özgürlüklerin gerilediÄŸi bir ülke olarak bu araÅŸtÄ±rmada yer alÄ±yor.

AvrupalÄ± turist iÅŸte bundan da etkileniyor.

Özgür olamayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸü bir ülkeye BatÄ±lÄ± bir turisti getirmek, ikna etmek mümkün mü?

Ä°ÅŸte o açÄ±klamanÄ±n haberi:

Freedom House, Türkiye'nin 2016 yÄ±lÄ±nda özgürlüklerin en çok gerilediÄŸi ülke olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Küresel Demokrasiye Çifte Tehdit' baÅŸlÄ±klÄ± raporda Türkiye bu yÄ±l da ‘kÄ±smen özgür' kategorisinde tutulurken son 10 yÄ±lda özgürlüklerin en çok gerilediÄŸi ülkeler sÄ±ralamasÄ±nda Orta Afrika Cumhuriyeti'nin ardÄ±ndan ikinci sÄ±rada yer aldÄ±. 2016'da ise özgürlüklerin en çok gerilediÄŸi ülke Türkiye oldu

Tamam, CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n gurbetçilere çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yerinde buluyoruz, umutlanÄ±yoruz ve destekliyoruz ama, bir de madalyonun öteki yüzünü görmemiz de gerekmiyor mu?

Åžimdi “Türkiye’ye neden turist gelmiyor?” sorusuna daha kolay yanÄ±t verilebilecektir sanÄ±yoruz.

Yine de temennimiz ve beklentimiz ErdoÄŸan’Ä±n çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n yerini bulmasÄ± ve gerçekleÅŸmedir.