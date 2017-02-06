Astanaâ€™dan Cenevreâ€™ye Suriye BarÄ±ÅŸÄ±

Son günlerde Suriye konusu, dÄ±ÅŸ politikamÄ±zda ve bölgemizde en önemli konularÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. Rusya ile uçak krizinden sonrasÄ± baÅŸlayan dostluk havasÄ±, Suriye konusunda da önemi adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ±na neden oldu. Bunlardan birisi de Kazakistan’Ä±n Astana kentinde Türkiye, Rusya ve Ä°ran’Ä±n bir araya gelip, Suriye konusunu masaya yatÄ±rmasÄ± olmuÅŸtur.

KomÅŸumuz Suriye’de barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ±, toprak bütünlüÄŸünün korunmasÄ± konusunda Türkiye’nin ortaya koyduÄŸu önerilerin en kÄ±sa zamanda hedefine ulaÅŸmasÄ± gerektiÄŸinin önemini biliyoruz. Her zaman söylediÄŸimiz gibi, ülkemizi tehdit eden terör örgütlerine karÅŸÄ± Suriye topraklarÄ±nda baÅŸlatÄ±lan askeri harekatÄ± destekliyor ve baÅŸarÄ± ile sonuçlanmasÄ±nÄ± bekliyoruz.

Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasÄ±ndaki iyi niyet ve dostluk ortamÄ±nÄ±n geliÅŸmesine katkÄ±da bulunmak ve bu alanlarda kamuoyu oluÅŸturmak amacÄ±yla 10 yÄ±ldÄ±r faaliyetlerine aralÄ±ksÄ±z devam eden Avrasya Ekonomik Ä°liÅŸkiler DerneÄŸi (EkoAvrasya), yaptÄ±ÄŸÄ± etkinliklere ’’Beyin FÄ±rtÄ±nasÄ± ToplantÄ±larÄ±’’ kapsamÄ±nda ’’Astana’dan Cenevre’ye Suriye BarÄ±ÅŸÄ±’’ konulu önemli bir toplantÄ± ile yine gündeme not düÅŸtü.

Konu ile ilgili olarak Ekonomik Ä°liÅŸkiler DerneÄŸi (EkoAvrasya) da Ankara’da ses getirecek bir toplantÄ±ya imza attÄ±. “Astana’dan Cenevre’ye Suriye BarÄ±ÅŸÄ±” konulu etkinlikte bir konuÅŸma yapan DerneÄŸin Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Hikmet Eren “15 Mart 2011 tarihinde Suriye’nin Dera kentinde muhaliflerin silahlÄ± mücadeleye baÅŸlamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayan iç savaÅŸ nedeniyle mülteci konumuna düÅŸen Suriyelilerin sayÄ±sÄ± altÄ± milyon, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± ise beÅŸ yüz bin rakamÄ±nÄ± bulmuÅŸ durumdadÄ±r” dedi.

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara BüyükelçiliÄŸi MaslahatgüzarÄ± Alimkhan Yessengeldiyev’in katÄ±lÄ±mÄ± ile gerçekleÅŸtirilen toplantÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan EkoAvrasya Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Hikmet Eren’i dinleyelim:

“15 Mart 2011 tarihinde Suriye’nin Dera kentinde muhaliflerin silahlÄ± mücadeleye baÅŸlamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayan iç savaÅŸ nedeniyle mülteci konumuna düÅŸen Suriyelilerin sayÄ±sÄ± altÄ± milyon, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± ise beÅŸ yüz bin rakamÄ±nÄ± bulmuÅŸ durumdadÄ±r. Son yÄ±llarÄ±n en vahÅŸi küresel oyununa evsahipliÄŸi yapan Suriye’nin mevcut durumundan kurtulabilmesi için Türkiye, Rusya ve Ä°ran’Ä±n üstlenmiÅŸ olduÄŸu garantörlük sürecine Kazakistan’Ä±n da katkÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ olmasÄ± bizleri ümitlendirmiÅŸtir. Önümüzdeki günlerde Cenevre’de gerçekleÅŸtirilecek görüÅŸmelerin akabinde ümidimiz odur ki Suriye’de barÄ±ÅŸ zemini tesis edilir’’

YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Üniversitesi ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Salih YÄ±lmaz’Ä±n konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da, Türkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n garantörlüÄŸünde 23-24 Ocak 2017 tarihlerinde Astana’da yapÄ±lan Suriye'de BarÄ±ÅŸ GörüÅŸmelerinin olumlu sonuçlanmasÄ±nÄ±n büyük önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ümit ettiÄŸini söyledi. YÄ±lmaz daha sonra konuÅŸmasÄ±nda ÅŸu görüÅŸleri yansÄ±ttÄ±:

’’Astana GörüÅŸmeleri sonrasÄ± yapÄ±lan açÄ±klamada 2254 sayÄ±lÄ± BM Güvenlik Konseyi kararÄ±na sÄ±kça vurgu yapÄ±larak bundan sonraki müzakerelerin bu karar doÄŸrultusunda ilerleyeceÄŸinin belirtilmesi aslÄ±nda siyasi çözüme dair beklentileri de artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Çünkü 18 AralÄ±k 2015 tarihinde oybirliÄŸiyle kabul edilen 2254 sayÄ±lÄ± karara göre Suriye’de acil bir ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± ve ülkede siyasi çözüme ulaÅŸÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AyrÄ±ca ilgili kararda sivil hedeflere yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n acilen son bulmasÄ± ve Ocak 2016’da siyasi dönüÅŸüme iliÅŸkin bir ateÅŸkes ve resmî görüÅŸmelerin baÅŸlatÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± vardÄ±. Terörist olarak nitelendirilen DEAÅž ve El-Nusra Cephesi bu ateÅŸkes görüÅŸmelerinin dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu gruplara yönelik saldÄ±rÄ± ve savunma amaçlÄ± eylemlerin devam edeceÄŸine dair kararlÄ±lÄ±k belirtilmiÅŸ ve saÄŸlanacak olan ateÅŸkesin BirleÅŸmiÅŸ Milletler misyonu tarafÄ±ndan gözlemleneceÄŸi ilan edilmiÅŸti. Astana GörüÅŸmeleri’nin bu kararÄ±n kapsama aldÄ±ÄŸÄ± birçok yükümlülüÄŸü yerine getirdiÄŸini söyleyebiliriz. Ä°lgili kararda BM Misyonuna vurgu vardÄ±ysa da Suriye’de Astana GörüÅŸmeleriyle inisiyatifin Türkiye/Rusya ve Ä°ran’a geçtiÄŸini söyleyebiliriz’’

Kazakistan hem Ä°ran nükleer krizinin çözümünde hem de 24 KasÄ±m 2015 tarihinde Türkiye’nin Rus savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ± düÅŸürmesiyle gerilen ve gerileyen Rusya-Türkiye iliÅŸkilerinde arabulucu olarak bölgesel ve küresel barÄ±ÅŸa katkÄ± sunduÄŸunu ifade eden Prof. Dr. Salih YÄ±lmaz, ’’Kazakistan Devlet BaÅŸkanÄ± Nursultan Nazarbayev, üç garantör ülkeyi Astana’da buluÅŸturarak bölgenin aktörü rolünü pekiÅŸtirmiÅŸtir. Bu vesile ile kendilerine ÅŸükran borcumuz olduÄŸunu da ifade etmemiz gerekir’’ dedi.

ToplantÄ±da genel bir deÄŸerlendirme yapan EkoAvrasya Akademik Kurulu Üyesi Doç. Dr. Can Ünver ise Astana Zirvesi’nin Türk Diplomasi tarihi açÄ±sÄ±ndan da büyük önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ’’Son yÄ±llarda Türk diplomasisinin birçok baÅŸarÄ±sÄ±na ÅŸahit olduk fakat ÅŸunu belirtmemizde yarar vardÄ±r ki Astana Zirvesinin icra edilme aÅŸamasÄ±nda Türk Hariciyesi büyük bir hamle yaparak tarihe not düÅŸmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±r’’ görüÅŸlerini yansÄ±ttÄ±.

Çok sayÄ±da davetlinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programÄ±n akabinde, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara BüyükelçiliÄŸi MaslahatgüzarÄ± Alimkhan Yessengeldiyev ve YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Üniversitesi ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Salih YÄ±lmaz’a EkoAvrasya Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Hikmet Eren tarafÄ±ndan teÅŸekkür plaketi verildi.

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