Referanduma katÄ±lÄ±m yÃ¼ksek olacak gibi

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili Nisan aynÄ± ortalarÄ±nda yapÄ±lacak olan referanduma katÄ±lÄ±mÄ±n büyük olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Son yapÄ±lan kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±ndan çÄ±kan sonuçlara göre % 85-90 arasÄ±nda oy kullanÄ±labilecek. Hiç kuÅŸkusuz araÅŸtÄ±rma gruplarÄ±nÄ±n yetkilileri bu oranÄ±n nedenlerini de açÄ±klÄ±yorlar.

AslÄ±na bakÄ±lacak olursa bu referandum Türkiye ve geleceÄŸimizin nasÄ±l yönetileceÄŸi konusunda büyük önem taÅŸÄ±yor. Seçmen, bu bilinç içinde sandÄ±ÄŸa gidecek. Öncelikle katÄ±lÄ±mÄ±n bu bakÄ±mdan yüksek olabileceÄŸine dikkat çekiliyor.

Geçenlerde A&G AraÅŸtÄ±rma Grubu BaÅŸkanÄ± Adil Gür’ün bu konudaki açÄ±klamalarÄ±nÄ± dinledik. Gür, yaptÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rma sonuçlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdiklerinde seçmenlerin % 85’inin sandÄ±ÄŸa gidip oyunu kullanacaÄŸÄ±nÄ± gördüklerini söylüyor. Ä°ÅŸte söyledikleri:

“Bugünden bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda her 100 kiÅŸiden 85’i ‘sandÄ±ÄŸa gidip mutlaka oyumu kullanacaÄŸÄ±m’ diyor. GeçmiÅŸten bugüne yapÄ±lan referandumlara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bu kez konu çok daha önemli. Türkiye’de Hükümet Sistemi deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili bir halk oylamasÄ± yapÄ±lacak. VatandaÅŸta, yapÄ±lacak bu deÄŸiÅŸikliÄŸin kendisinin, çocuklarÄ±nÄ±n ve ülkesinin geleceÄŸi ile ilgili çok önemli sonuçlar doÄŸuracaÄŸÄ± algÄ±sÄ± hakim. Gerek Evet, gerekse HayÄ±r kampanyasÄ±nÄ± yürütenlerin iÅŸte tam da bu noktada algÄ±lar üzerinde etkili olacak kampanyalar yürüteceÄŸini ve bu nedenle katÄ±lÄ±mÄ±n yüksek olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum.”

KatÄ±lÄ±mda artÄ±ÅŸÄ±n büyük olabileceÄŸinin görüÅŸünde en büyük etkenlerden birisinin referandumun Nisan ayÄ±nda yapÄ±lacak olmasÄ±nÄ± gösterebiliriz.

Çünkü dikkat edilecek olursa daha önceki seçim veya referandumlar genelde hep tatil aylarÄ±na denk geliyordu. OkullarÄ±n kapanmasÄ± ile soluÄŸu tatil yerlerinde alanlarÄ±n çoÄŸunun tatili yarÄ±m bÄ±rakÄ±p sandÄ±ÄŸa gelmediÄŸini biliyoruz. Åžimdi, böyle bir durum söz konusu olmayacak. Bu da sandÄ±ÄŸa gideceklerin oranÄ±nÄ± mutlaka artÄ±racaktÄ±r.

Åžimdi sÄ±kÄ± durun:

Seçmenleri sandÄ±ÄŸa gitmemeye götüren en büyük neden bizce daha önce yapÄ±lan algÄ± operasyonlarÄ±dÄ±r.

Ortaya çÄ±kan tabloda “evet” ya da “hayÄ±r “oylarÄ±nÄ±n eÅŸit olduÄŸu görülüyor. Özetleyecek olursak referandumun sonucu bÄ±çak sÄ±rtÄ±nda ve ortaya çÄ±kabilecek sonucu da kestirmek oldukça zor.

Ä°ÅŸte durum böyle olunca oy kullanacak olanlar “Benim bir oyum bile dengeyi bozabilir” düÅŸüncesi ile sandÄ±ÄŸa gidebilir.

Hâlbuki farklarda açÄ±k ara biri önde görülse ve bu durum algÄ± operasyonuna dönse sandÄ±ÄŸa gidecek olanlarda “NasÄ±l olsa benim oyum dengeyi deÄŸiÅŸtirmez, sandÄ±ÄŸa gitmesem de olur” görüÅŸü öne geçiyor.

Adil Gür, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarda bu konuya da deÄŸiniyor ve ÅŸu örneÄŸi veriyor:

“ÖrneÄŸin 2014 CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminde ErdoÄŸan’Ä±n %54 ile %60 arasÄ±nda bir oranla seçimi kesin kazanacaÄŸÄ±nÄ± gösteren anketler ve algÄ± AK parti seçmeninin bir bölümünü rehavete itti, sandÄ±ÄŸa gitmedi. Ve seçim %51,8 ile tamamlandÄ±. Özetle, benim oyum seçimin sonucunu deÄŸiÅŸtirmiyor algÄ±sÄ±, katÄ±lÄ±mÄ±n düÅŸmesine neden oluyor.”

Åžimdi görebildiÄŸimiz kadarÄ± ile ortada böyle bir durum görünmüyor. ArtÄ±k eskiye oranla seçmen daha bilinçli ve doÄŸru oy kullanabilecek konumda bulunuyor. Ä°ÅŸte sandÄ±ÄŸa gideceklerin sayÄ±sÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n da buradan da kaynaklanabileceÄŸine dikkat çekiliyor.

Referanduma yakÄ±n zamana kadar dengelerde deÄŸiÅŸiklik olur mu? Olabilir.

Çünkü yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda seçmenlerin % 18’inin kararsÄ±z olduÄŸu görülüyor. KararsÄ±z oylarÄ±n etkilenmesi için yapÄ±lacak olan çalÄ±ÅŸmalar önem kazanÄ±yor. EÄŸrisi ve doÄŸrusu ile deÄŸiÅŸikliklerin iyi anlatÄ±lmasÄ± kararsÄ±zlar üzerinde nasÄ±l oy kullanacaÄŸÄ±nÄ± da ortaya koyacaktÄ±r.

BazÄ± kamuoyu araÅŸtÄ±rma gruplarÄ±nÄ±n yetkilileri ile görüÅŸtük. Ortak görüÅŸlerini de sizlerle paylaÅŸalÄ±m:

“Åžu anda kararsÄ±zlar çok görünüyor. BazÄ±larÄ± kararlÄ± ama, belki çekindiklerinden nasÄ±l oy kullanacaklarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±yor. GörebildiÄŸimiz kadarÄ± ile referandumun sonuçlarÄ±nÄ± bu kararsÄ± oylar tayin edecektir. O nedenle “evet” ya da “hayÄ±r” için çalÄ±ÅŸanlarÄ±n en yoÄŸunlaÅŸacaklarÄ± konu da kararsÄ±z oylarÄ± etkilemek olacak. “

Bizim de temennimiz oy kullanacak olanlarÄ±n sandÄ±ÄŸa mutlaka gitmeleri, katÄ±lÄ±mÄ±n yüksek olmasÄ±dÄ±r. Kimin ne oy vereceÄŸine de hiç kimsenin karÄ±ÅŸmamasÄ± ve müdahale etmemesidir. ÇÄ±kacak sonuç, milletin vereceÄŸi karar olacaÄŸÄ±ndan buna da herkesin saygÄ± göstermesidir.

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