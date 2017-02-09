Trump da PKK konusunda ObamanÄ±n izinde

Amerika’nÄ±n PKK’ya destek verdiÄŸi ve bugün bu konuma gelmesinde de etkin rol oynadÄ±ÄŸÄ± çok açÄ±k biçimde görülüyor.

Obama yönetimi son gününe kadar Suriye’deki PKK’nÄ±n uzantÄ±sÄ± PYD ve onun silahlÄ± gücü YPG’ye silah ve mühimmat yardÄ±mÄ±nda bulunduÄŸunu biliyoruz. Daha açÄ±k ifade ile, müttefikimiz PKK ile olan iliÅŸkilerini PYD kanalÄ± ile gerçekleÅŸtiriyor. PYD’nin elindeki silahlarÄ±n PKK’ya gitmesi bunun açÄ±k bir göstergesidir.

Bizi yakÄ±ndan ilgilendiren ve kafalarÄ±mÄ±zdaki soru ÅŸuydu:

“Trump, görevi devraldÄ±ÄŸÄ±nda PYD ile aynÄ± iliÅŸkileri sürdürecek mi? Yoksa frene basÄ±p, Türkiye’nin önceliklerini mi dikkate alacak?”

Åžimdi görüyoruz ki deÄŸiÅŸen bir ÅŸey yok.

Trump ve yönetimi de Obama’nÄ±n izinden gidiyor. PYD’ye ard arda gönderilen zÄ±rhlÄ± araçlar, modern ve geliÅŸtirilmiÅŸ silahlar Trump’un da PYD’ye destek vereceÄŸini gösteriyor.

Öyle görünüyor ki Suriye’de bundan sonra iÅŸlerimiz daha da zorlaÅŸacak.

GeçmiÅŸe bir göz atalÄ±m:

Ä°ncirlik Üssü’nü “Çekiç Güç” için yÄ±llardÄ±r kullanan Amerika, Kuzey Irakta oluÅŸturduÄŸu “güvenli bölge” ile Barzani’yi ödüllendirmiÅŸti. PKK’nÄ±n da Kuzey Irak’ta hem askeri hem siyasi açÄ±dan güçlenmesi bu döneme denk geliyor.

Åžimdi aynÄ± durum Suriye’de sahneye konuluyor. Deyim yerindeyse 2.Kuzey Irak oluÅŸturuluyor. Kuzeyimizde PYD unsurlarÄ±nÄ±n güçlenmesi ve bu bölgenin de Kuzey Irak’taki gibi özerk bir bölgeye dönülmesine çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. YapÄ±lanlardan bunu anlamaktayÄ±z.

Trump’un açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± “Suriye’de güvenli bölge”nin PYD’nin korunmasÄ±na yönelik adÄ±m olabileceÄŸinden kuÅŸkulanmÄ±ÅŸtÄ±k. YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar, ard arda gelen açÄ±klamalar bu kuÅŸkularÄ±mÄ±z daha da artÄ±rÄ±yor. KaldÄ± ki, yeni BaÅŸkan Turump’un saÄŸÄ± solu da hiç belli olmuyor ve verdiÄŸi bir karardan sonra da arkasÄ±na dönüp bakmÄ±yor.

AslÄ±na bakÄ±lacak olursa Trump’un sözünü ettiÄŸi “güvenli bölgenin” ÅŸu an için neyi kapsayÄ±p, neyi kapsamayacaÄŸÄ±nÄ± bilemiyoruz. Bu konuda ortada netlik de yok. Belki de Türkiye’nin istediÄŸi bir bölge oluÅŸumuna adÄ±m atÄ±lacaktÄ±r. Bu konuda da Türkiye ÅŸu an için beklemeyi daha uygun görüyor.

Amerika’nÄ±n ve BatÄ±’nÄ±n kafasÄ±nda “Büyük BirleÅŸik Kürdistan” var. YÄ±llardÄ±r bunun için çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Kuzey Irak tamamlandÄ±. SÄ±ra Suriye’de. ArdÄ±ndan Türkiye’nin GüneydoÄŸusu geliyor. HazÄ±rlanan haritalarda da bu sergileniyor.

Bu hiç kuÅŸkusuz PKK eli ile yapÄ±lacak. PKK’nÄ±n ÅŸu anda Suriye’de Kuzey Irak’takinden çok daha rahat hareket ettiÄŸine de dikkat edelim.

EÄŸer PKK/PYD iÅŸbirliÄŸi ile Suriye’de bir devletçik kurulursa, Kuzey Irak’da da Barzani’yi devirip, orayÄ± da tam egemenliÄŸi altÄ±na alÄ±p gözünü Türkiye’deki topraklara dikecektir. Böylece 3 parçanÄ±n birleÅŸtirilip Konfederal Kürdistan planÄ± da yürürlüÄŸe girmiÅŸ olacaktÄ±r.

Åžu noktaya da dikkat:

Daha önce Barzani PKK’ya destek veriyordu. Bugün öyle bir noktaya gelindi ki, PKK’yÄ± Barzani’de artÄ±k kendisi için bir düÅŸman olarak görüyor. Barzani, gelecekte baÅŸÄ±na nelerin gelebileceÄŸini görmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

Zaten, PKK’nÄ±n Kuzey Irak’ta bazÄ± kritik noktalara yerleÅŸmiÅŸ olmasÄ± Barzani’yi çok rahatsÄ±z etmeye baÅŸladÄ±. Bunun için de Türkiye ile PKK’nÄ±n bulunduÄŸu bölgelerden atÄ±lmasÄ± konusunda iÅŸbirliÄŸine bile “evet” demek durumunda kaldÄ±.

Amerika ve BatÄ±’nÄ±n da desteÄŸi bunun için yeter mi?

Türkiye’nin bugünkü tutumu çok daha deÄŸiÅŸik, sert ve ilerisi için kararlÄ±dÄ±r.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, konu ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± her açÄ±klamada “Böyle bir geliÅŸmeye kesinlikle izin vermeyeceÄŸiz” diyor. KararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± da ortaya koyuyor. TSK’nÄ±n da Suriye’de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± “FÄ±rat KalkanÄ±”nÄ±n PYD’yi de gelecekte hedef alacaÄŸÄ± düÅŸünülüyor.

Ortada Türkiye, Rusya ve Ä°ran’Ä±n ortaya koyduÄŸu siyasi ve askeri irade var. Her ne kadar Amerika, bölgede kendi çÄ±karlarÄ± doÄŸrultusunda hareket edip, adÄ±m atÄ±yorsa da karÅŸÄ±sÄ±ndaki bu blok caydÄ±rÄ±cÄ± olabilir.

Zaten son günlerde Amerika ile hem Rusya’nÄ±n, hem Ä°ran’Ä±n arasÄ± oldukça gerginleÅŸti. Türkiye-Amerika iliÅŸkileri de uzun zamandÄ±r gergin durumda bulunuyor. Bölgede böylesine bir blok karÅŸÄ±sÄ±nda Amerika ne kadar ileri adÄ±mlar atabilir bu da düÅŸündürücüdür?

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