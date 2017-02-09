DoÄŸu TÃ¼rkistan, TÃ¼rk Ä°slam Medeniyetinin beÅŸiÄŸi

Yücel Tanay, genellikle DoÄŸu Türkistan konusundaki araÅŸtÄ±rmalar ve yazÄ±larÄ± ile tanÄ±nÄ±yor. AynÄ± zamanda Özbekistan Demokrasi VakfÄ± Türkiye Temsilcisi ve Uygur insan haklarÄ± actÄ±vÄ±stÄ± araÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± olan deÄŸerli kardeÅŸimizin bu paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± sürekli takip ediyor ve faydalanÄ±yoruz.

Geçenlerde gidip, 15 gün kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z DoÄŸu Türkistan’da izlenimlerimizi ve bazÄ± fotoÄŸraflarÄ± sizlerle paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±k. Türklerin ana yurdu TanrÄ± DaÄŸlarÄ± ve TanrÄ± Gölü’ne kadar da çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda buradaki Türk izlerini ve zenginliÄŸini daha yakÄ±ndan tanÄ±ma fÄ±rsatÄ±mÄ±z da olmuÅŸtu. Bu konuda daha geniÅŸ bir yazÄ±yÄ± da hazÄ±rlayÄ±p yine sizlerle paylaÅŸacaÄŸÄ±z.

Tanay, son paylaÅŸÄ±mÄ±nda “DoÄŸu Türkistan-Türk Ä°slam Kültür Medeniyetinin BeÅŸiÄŸi” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda güzel bir derlemeyi bizlere taÅŸÄ±dÄ±. Son geliÅŸmelere Ä±ÅŸÄ±k tutan bu yazÄ± DoÄŸu Türkistan’daki kültür zenginliÄŸini de gözler önüne seriyor. Her hali ile tam bir Türk yurdu olan bu topraklar üzerinde çok büyük ve yüksek bir medeniyetin yattÄ±ÄŸÄ± da son araÅŸtÄ±rmalar Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda ortaya çÄ±karÄ±ldÄ±.

Sizlerin de önemseyeceÄŸini ve ilgi ile okuyacaÄŸÄ±nÄ±za inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Yücel Tanay’Ä±n bu yazÄ±sÄ±nÄ± sütunlarÄ±mÄ±za alÄ±p, paylaÅŸÄ±yoruz:

“DoÄŸu Türkistan, Türk Ä°slam kültür ve medeniyetinin beÅŸiÄŸi olduÄŸu kadar, aynÄ± zamanda dünya medeniyeti için çok önem arzetmektedir. DoÄŸu Türkistan’da ÅŸimdiye kadar açÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmasÄ±na izin verilmeyen büyük ve yüksek bir medeniyetin var olduÄŸundan bahsedilir.

KÄ±ruvan MumyasÄ±, son yÄ±llarda Teklemakan çölünün binlerce yÄ±l öncesinde kumlarÄ±n altÄ±na gömülmüÅŸ eski ören yerlerinde bulunan mumyalar ve çeÅŸitli objeler bu görüÅŸlerin doÄŸruluÄŸunu güçlendirmektedir.

Bir kaç ay evvel Tekelemakan kumluÄŸunda bulunan bir kadÄ±n mumyasÄ±nÄ±n yanÄ±nda bir kutu bulunmuÅŸtur. Bu mumya ve kutunun M.O.4 bin yÄ±lÄ±n öncesine ait olduÄŸu tesbit edilmiÅŸ ve açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu kutunun içinde bulunan madde ise, kokulu bir kadÄ±n makyaj kozmetiÄŸidir.

Bu maddeyi 6 bin yÄ±l önceki ecdatlarÄ±mÄ±z süslenmek için kullanmÄ±ÅŸlardÄ±r. AyrÄ±ca,3 bin 500 yÄ±l öncesine ait bir çizme de bulunan eÅŸyalar arasÄ±ndadÄ±r.Bütün bu buluntularÄ±n bilim dünyasÄ±na açÄ±klanmasÄ±na Ä°ÅŸgalcÄ± Çin izin vermemektedir.Çünkü,bunlar açÄ±klandÄ±ÄŸÄ±nda kendi iddialarÄ±nÄ±n yanÄ± Han Çinli’lerinin 5 bir yÄ±llÄ±k kültür tarihi arka planda kalacaktÄ±r.

1920’lÄ± yÄ±llarda Tekmlemakan’i ziyaret eden AmerikalÄ± Bilim Tarihçisi ve Arkeologu W.Morgan TarÄ±m medeniyeti ile ilgili ÅŸu tarihi açÄ±klamayÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±r ;

” DÜNYA MEDENÄ°YETÄ°NÄ°N ANAHTARI,DOÄžU TÜRKÄ°STAN’Ä°N TEKLEMAKAN ÇÖLÜNDÜ SAKLIDIR.NE ZAMANKÄ° BU ANAHTAR BULUNUR, OZAMAN DÜNYA MEDENÄ°YETÄ°NÄ°N SIRRI YENÄ°DEN ÇÖZÜLECEK VE TARÄ°H YENÄ°DEN YAZILACAKTIR.”

Türkistan topraklarÄ± ister BatÄ±, ister DoÄŸu olsun buranÄ±n Kadim Türk yurdu olduÄŸuyla ilgili iÅŸaretlerle doludur. AtalarÄ±mÄ±z bu kadim vatanÄ±mÄ±za Türk mührünü vurmuÅŸlardÄ±r.

Tarihi MÖ 200’lü yÄ±llara (Göktürkler ve Hunlar dönemine) kadar dayanan Türkistan topraklarÄ±, tarihin ilk dönemlerinden beri Türklerin ana yurdu, bin yÄ±ldan beri de Ä°slam topraÄŸÄ±dÄ±r. Tarih boyunca Türkistan adÄ± ile bir devlet veya hanlÄ±k kurulmamÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen, Orta Asya’nÄ±n büyük bölümünü oluÅŸturan söz konusu alan, eski çaÄŸlardan beri Türklerin yerleÅŸim merkezi olduÄŸu için Türkistan olarak adlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Özellikle de araÅŸtÄ±rmacÄ±lar tarafÄ±ndan tarihin ilk medeniyet merkezlerinden biri

olduÄŸu belirtilen DoÄŸu Türkistan, jeo-stratejik konumu itibariyle BatÄ± ve DoÄŸu kültürlerinin kaynaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir alan olmuÅŸtur.

Tarih boyunca büyük imparatorluklara ev sahipliÄŸi yapan bu topraklar, Halife Abdülmelik Mervan döneminde Türklerin kendi rÄ±zalarÄ± ile Ä°slam’Ä± kabul ediÅŸinden sonra Ä°slam aleminin ayrÄ±lmaz bir parçasÄ± haline gelmiÅŸtir. Özellikle Hakan Satuk BuÄŸra’nÄ±n Ä°slam’Ä± kabul etmesinin ardÄ±ndan 751–1216 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki dönem DoÄŸu Türkistan’Ä±n altÄ±n devri olarak bilinir.

Medreseleri ve öÄŸretim kurumlarÄ± ile ünlenen Türkistan, bu dönem boyunca dünyanÄ±n dört bir yanÄ±ndan gelen öÄŸrencileri misafir etmiÅŸ, tarihe yön veren devlet ve bilim adamlarÄ± yetiÅŸtirmiÅŸtir. Bu bölgeden dünyanÄ±n dört bir yanÄ±na göç eden Türkler ise Ä°slam’Ä± dünyanÄ±n çeÅŸitli ülkelerine taÅŸÄ±mÄ±ÅŸlardÄ±r.

Bu topraklarda doÄŸan KarahanlÄ±lar, Gazneliler, HarzemÅŸahlar, Selçuklular, Saidiler Ä°slam’Ä±n bayraÄŸÄ± altÄ±nda devlet kurup, Türk-Ä°slam uygarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en güzel örneklerini vermiÅŸ ve insanlÄ±ÄŸa büyük hizmetlerde bulunmuÅŸlardÄ±r. Mahmut Gaznevi, Abdülkerim Satuk BuÄŸra, Timur, Selçuk Bey, BabürÅŸah, MelikÅŸah gibi büyük devlet adamlarÄ± da bu topraklarda yetiÅŸen deÄŸerli isimlerdendir.

Ä°mam Buhari, Ä°mam Tirmizi, Ä°bn-i Sina, Ebunasril Farabi, Fergani, ZimahÅŸeri, Sekkaki gibi eserleri ile Ä°slam kütüphanelerini zenginleÅŸtiren, dünya bilim adamlarÄ±na yol gösteren bilginler de bu topraklarÄ±n evlatlarÄ±dÄ±r.

AyrÄ±ca Divan-Ä± Lügat-it Türk’ün yazarÄ± KaÅŸgarlÄ± Mahmud, Kutadgu Bilig’in yazarÄ± Yusuf Has Hacib, Atebet’ül HakayÄ±k adlÄ± dev eserin sahibi Ahmed Yüknek gibi dünya tarihine kültür hazineleri ile yazÄ±lan isimler de Türk-Ä°slam uygarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n beÅŸiÄŸi olan bu topraklarda yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu DoÄŸu TürkistanlÄ± alimler DoÄŸu Türkistan’Ä±n Ä°slam ve Türk dünyasÄ± için taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± deÄŸeri ortaya koymasÄ± açÄ±sÄ±ndan büyük önem taÅŸÄ±r.”

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