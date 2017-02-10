TÃ¼rkiye bÃ¶lÃ¼nÃ¼rse Ä°slam dÃ¼nyasÄ± da bÃ¶lÃ¼nÃ¼r

Türk dostu, Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyesi Ganire PaÅŸayeva ile ilgili bu köÅŸede çok yazdÄ±k. PaÅŸayeva, “Türkiye karÅŸÄ±tÄ± harekette bulunan bizi de karÅŸÄ±sÄ±nda bulur. YÄ±llardÄ±r Türkiye üzerinde bölmeye yönelik oynanmak istenilen oyunlarÄ± üzüntü ile izliyoruz. ÅžurasÄ± unutulmasÄ±n, Türkiye bölünürse Ä°slam dünyasÄ± da bölünür” diyerek hep Türkiye-Azerbaycan dostluÄŸu ve güçlerin bütünlüÄŸü için yÄ±llardÄ±r çaba gösterdiÄŸni bir kez daha ortaya koydu. PaÅŸayeva, zamanÄ±nÄ±n büyük bir bölümünü de Türkiye’deki çalÄ±ÅŸmalarÄ±na ayÄ±rÄ±yor.

PaÅŸayeva’yÄ± Türkiye’de hemen hemen tanÄ±mayan kalmadÄ±.

Birçok etkinlikte birlikte olduÄŸumuz zamanlar da Ganire PaÅŸayeva ile genelde Türkiye-Azerbaycan iliÅŸkileri konusunda görüÅŸmelerimiz oldu. “Türkiye’yi doÄŸup büyüdüÄŸüm ata topraÄŸÄ±m olarak görüyorum” diyerek Türkiye sevgisini de her daim ortaya koydu. Türkiye hayranlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Türk sevgisini ülkesinin dÄ±ÅŸÄ±na da baÅŸarÄ± ile taÅŸÄ±yor.

AçÄ±kça ifade edelim, biz Ganire PaÅŸayeva ile ilgili bir ÅŸey yazdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda müthiÅŸ bir keyif almaktayÄ±z. Kendisi, nasÄ±l ki Türkiye’yi ata topraÄŸÄ± olarak görüyor, bu topraklarda yaÅŸayan her Türk’ü kan baÄŸÄ± olan kardeÅŸi olarak görüyorsa biz de kendisini içimizden biri olarak görüyoruz.

PaÅŸayeva, geçenlerde yine Türkiye’deydi ve katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir toplantÄ±da konuÅŸmacÄ± olarak bulundu. Azerbaycan-Türkiye iliÅŸkileri ve bölgedeki geliÅŸmeleri deÄŸerlendiren PaÅŸayeva “Ben de her zaman ÅŸunu söylerim; Türkiye'nin parmaÄŸÄ±na atÄ±lan taÅŸ bizim baÅŸÄ±mÄ±za deÄŸer. DolayÄ±sÄ±yla ister içeride ister dÄ±ÅŸarÄ±da kim Türkiye karÅŸÄ±tÄ± bir harekette bulunursa bizi karÅŸÄ±sÄ±nda bulur" diyerek her zamanki duruÅŸunu sergiledi.

PaÅŸayeva,deÄŸerlendirme konuÅŸmasÄ±nda bakÄ±nÄ±z neler diyor,kendisini dinleyelim:

"Maalesef bugünlerde Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen, Türkiye'yi zayÄ±flatmaya çalÄ±ÅŸan bir takÄ±m dÄ±ÅŸ güçler Türkiye'nin kalkÄ±nÄ±p büyümesi yerine bölünüp parçalanmasÄ±nÄ± arzu ediyorlar. Avrupa ve Amerika'da bulunan bu dÄ±ÅŸ güçlerin yüzde 90'Ä± Türkiye'nin güçlenmesini istemiyor. Çünkü yönetebildikleri bir Türkiye istiyorlar. Bunu baÅŸaramadÄ±klarÄ± için ÅŸimdi bu güçler birlik olmuÅŸ hep beraber bölmeye, parçalamaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Türk devletleri olarak dÄ±ÅŸarÄ±daki Türk toplumlarÄ±nÄ± yani Türk diasporasÄ±nÄ± da içine alan bir birlik oluÅŸturmak zorundayÄ±z. EÄŸer bir takÄ±m güçler hedefe Türkiye'yi koymuÅŸsa biz dünyanÄ±n her tarafÄ±ndaki Türk topluluklarÄ± olarak Türkiye'nin yanÄ±nda durmak, Türkiye’yi desteklemek ve korumak zorundayÄ±z ve Türk birliÄŸini bozmaya, parçalamaya çalÄ±ÅŸan bu güçlere gücümüzü göstermek zorundayÄ±z. NasÄ±l Ä°stiklal SavaÅŸÄ±'nda Çanakkale'de birlik olduk ve bizi yenemediyseler, yine aynÄ± ruhla birlik olacaÄŸÄ±z ve yine yenemeyecekler. Åžunu çok açÄ±k bir ÅŸekilde gittiÄŸim her yerde söylüyorum. Türkiye bölünürse Ä°slam dünyasÄ± da bölünür. Türkiye'nin gücü Ä°slam dünyasÄ±nÄ±n da gücüdür. Ä°slam dünyasÄ±ndaki ülkeler de artÄ±k bunu anlamak ve ona göre bu dÄ±ÅŸ güçlere karÅŸÄ± durmak ve Türkiye'yi korumak zorundadÄ±r."

Uçak krizinden sonra Türkiye ile Rusya ArasÄ±ndaki iliÅŸkileri deÄŸerlendiren Azerbaycan Milletvekili Ganire PaÅŸayeve, bu konuda da ÅŸunlarÄ± söylüyor:

“Türkiye - Rusya iliÅŸkilerinin yolunda gitmesi bölgenin yararÄ±nadÄ±r. Ä°ki ülke arasÄ±ndaki gerginlik hem bölge için hem de her iki ülkenin çÄ±karlarÄ± açÄ±sÄ±ndan da çok tehlikeli. AyrÄ±ca Türkiye-Rusya iliÅŸkilerinin yolunda gitmesi Kafkasya için de çok önemli. Özellikle Türkiye ile Rusya iliÅŸkilerinin yeniden normalleÅŸmesi Suriye açÄ±sÄ±ndan oldukça önemli bir adÄ±m oldu. Çünkü iki ülke, Suriye’deki krizi çözmek için önemli karar vericiler. Biz biliyoruz ki Suriye’de çok sayÄ±da oyuncu ve bu oyuncularÄ±n bu ülkede yapmak istedikleri projeler var ama umuyorum ki Türkiye- Rusya arasÄ±ndaki bu normalleÅŸme bir an önce Suriye’de barÄ±ÅŸÄ±n gelmesini saÄŸlar."

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