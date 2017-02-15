Rusya neden rahatsÄ±z

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Amerika’nÄ±n yeni BaÅŸkanÄ± Trump arasÄ±nda yapÄ±lan telefon görüÅŸmesinden sonra Türk-Amerikan iliÅŸkileri arasÄ±ndaki gerginliÄŸin, yerini bahar havasÄ±na bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördük.

ErdoÄŸan cephesi, görüÅŸmelerin olumlu yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Trump ile daha iyi anlaÅŸmalara varÄ±labileceÄŸi görüÅŸünde. ErdoÄŸan’Ä±n da “Trump ile daha iyi anlaÅŸacaÄŸÄ±z” dediÄŸi ifade ediliyor.

Trump’un, telefon görüÅŸmesinden sonra CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo’yu hemen Ankara’ya göndermesi, birici aÄŸÄ±zdan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n dinlemesi, Türkiye’nin isteklerinin not edilmesi hiç kuÅŸkusuz ileriye dönük iyileÅŸmelerin de ilk adÄ±mÄ± olarak deÄŸerlendirilmelidir.

Åžimdi ÅŸu noktaya dikkat:

CIA BaÅŸkanÄ±’nÄ±n Ankara’da bulunduÄŸu sÄ±ralarda Rusya’nÄ±n Suriye’de El Bab’da MehmetçiÄŸin bulunduÄŸu binayÄ± vurmasÄ±, 3 ÅŸehit haberi ve ardÄ±ndan gelen “YanlÄ±ÅŸlÄ±k oldu, baÅŸ üzüntülerimizi iletiyoruz” açÄ±klamalarÄ± gündemin alt-üst olmasÄ±na neden oldu.

Rusya, bununla da yetinmedi ve hemen yeni bir açÄ±klama daha yaptÄ± ve “PKK ile PYD bizim için terör örgütü olarak listemizde yer almÄ±yor” dedi.

Putin’in bundan sonra daha nasÄ±l adÄ±mlar atacaÄŸÄ±nÄ± tahmÅŸn etmekte zorlanÄ±yoruz. Nedenine gelince: Putin’e güvenmiyoruz. Bu görüÅŸümüzü daha önceki yazÄ±larÄ±mÄ±zda da detaylarÄ± ile ortaya koymuÅŸtuk.

Türkiye ile Amerika’nÄ±n yakÄ±nlaÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bir dönemde bu olay ve açÄ±klama acaba tesadüf olabilir mi? Bize göre “hayÄ±r olamaz.”

Burada Rusya’nÄ±n bir rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n var olduÄŸunu söyleyebiliriz.

ABD, Suriye konusunda baÅŸtan bu yana “Munbiç’e giremezsin Rakka' ya Ä°SÄ°D' le savaÅŸmak için gideceksin, PYD' ye kesinlikle dokundurtmam” diyor. Rusya: “Suriye' de benim sayemde bulunuyorsun, PKK - PYD' de benim kontrolümde “mesajÄ±nÄ± vermeye çalÄ±ÅŸÄ±yor.

“FÄ±rat KalkanÄ± HarkatÄ±”na Amerika destek vermiyordu. Trump’un son günlerde bÄ±-u operasyona Türkiye için destek vermeye baÅŸlamasÄ± da Rusya’yÄ± rahatsÄ±z etmiÅŸ bulunuyor.

Türkiye ÅŸimdi bu ikilem arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ durumda.

CIA BaÅŸkanÄ±’na çok geniÅŸ kapsamlÄ± bir brifingin verilediÄŸi söyleniyor. Bu brifingde FETÖ terör örgütü lideri Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesi, PYD’nin terör örgütü olarak kabul edilmesi ve silah desteÄŸinin kesilmesi gerektiÄŸi ifade ediliyor.

Münbiç’e bir askeri harekât yapÄ±lacaksa, Türkiye’nin bunu Amerika ile birlikte yapmaya hazÄ±r olduÄŸu, böyle bir operasyonda da PYD’nin yerinin olmamasÄ± gerektiÄŸinin altÄ± çiziliyor.

Türkiye’nin haklÄ± istekleri var. Bu istekler Obama döneminde de bir çok kez gündeme geldi. Dosyalar dolusu bilgi ve belgeler sunuldu. Ancak, bugüne kadar Amerika’dan olumlu yanÄ±t alamadÄ±k.

Sonuç olarak ÅŸunu söyleyebiliriz:

Türkiye, en büyük müttefiki Amerika ile iyi iliÅŸkilerin sürdürülmesini istiyor. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± iÅŸbirliÄŸinin yine karÅŸÄ±lÄ±klÄ± çÄ±karlarÄ±n gözetilerek sürdürülmesini doÄŸru atÄ±lmÄ±ÅŸ bir adÄ±m olarak görüyor.

CIA BaÅŸkanÄ±’na verilen brifingin sonuçlarÄ±nÄ±n beklentisi içine girildi.

EÄŸer, Trump olumlu adÄ±mlar atar, Obama gibi isteklerimizi görmezden gelmez ise Türkiye’nin bölgedeki tercihi Amerika olacaktÄ±r.

Rusya’nÄ±n en büyük sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± ve rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da bu noktadan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz.

Putin, Suriye ve bölgede ÅŸu anda üstünlüÄŸü eline geçirdi. Bunu kaybetmek istemiyor. Bu üstünlükte Türkiye ile olan iÅŸbirliÄŸinin de önemi çok büyük. Amerika’nÄ±n yeniden bölgede sahneye çÄ±kmasÄ± Rusya’nÄ±n bugünkü çÄ±karlarÄ±nÄ± da alt-üst edebilir.

Bölgede her ülkenin ayrÄ± bir beklentisi ve hesabÄ± bulunuyor. Bu noktada önemli olan Türkiye’nin çÄ±karlarÄ±nÄ±n gözetilmesi ve sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n giderilmesi olmalÄ±dÄ±r.

Trump ve yönetim kadrosunun vereceÄŸi kararlar Türkiye için olduÄŸu kadar Rusya için de çok büyük önem taÅŸÄ±yacaktÄ±r. Bu konuda yeni BaÅŸkan nasÄ±l adÄ±mlar atacak bekleyip göreceÄŸiz.

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