TÃ¼rk Milli davasÄ± KÄ±brÄ±s unutturuluyor

“Dr.FazÄ±l Küçük etrafÄ±nda bir çekirdek kadro oluÅŸmuÅŸtu. Bu kadronun içinde 24 yaÅŸlarÄ±nda genç bir avukat vardÄ±. AdÄ± da Rauf DenktaÅŸ. Rumlar Enosis yolunda faaliyet göstermeleri üzerine, Türk halkÄ± da direniÅŸe geçti. 28 KasÄ±m 1948 günü KÄ±brÄ±s’ta Selimiye camii avlusunda 10 bin üzerinde KÄ±brÄ±slÄ± Türk toplandÄ±. O toplantÄ±da Türk halkÄ±na teÅŸkilat adÄ±na Rauf DenktaÅŸ hitap etmiÅŸti. Çok heyecanlÄ± bir konuÅŸma yaptÄ±. Sözlerini de aman KÄ±brÄ±s Girit olmasÄ±n diye bitirdi. Ä°ÅŸte bu ses ToroslarÄ± aÅŸarak Türkiye’ye ulaÅŸtÄ±. Bu ses baÅŸta Sedat Simavi’nin baÅŸÄ±nda olduÄŸu Hürriyet Gazetesi baÅŸta tüm basÄ±nda yer buldu. Böylelikle KÄ±brÄ±s konusu Milli Dava olarak kabul edildi.”

YukarÄ±daki sözler Emekli Büyükelçi Naci AkÄ±ncÄ±’ya ait.

KÄ±brÄ±s konusunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Heredot 3.YaÅŸ Akademisi ve BESÄ°AD iÅŸbirliÄŸi ile düzenlenen GünbatÄ±mÄ± söyleÅŸilerinin bu bölümünde “KÄ±brÄ±s’ta Çözüm mü?” konferansÄ± düzenlendi. KonuÅŸmacÄ± olarak etkinliÄŸe katÄ±lan Emekli Büyükelçi Naci AkÄ±n, özellikle Türk Milli davasÄ± KÄ±brÄ±s’Ä±n unutturulmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi.

Bodrum’da düzenlenen GünbatÄ±mÄ± söyleÅŸileri çok baÅŸarÄ±lÄ± geçiyor. Hamdi TopçuoÄŸlu’nun koordinatörlüÄŸünde çok önemli konularÄ±n gündeme getirildiÄŸi bu toplantÄ±larda yol gösterici mesajlarÄ±n verilmek istenildiÄŸini de görüyoruz. TopçuoÄŸlu hocamÄ±za ve emeÄŸi geçenlere öncelikle teÅŸekkür etmek istiyoruz.

Åžimdi konumuza geçelim:

KÄ±brÄ±s, bugünlerde en çok konuÅŸulan konular arasÄ±nda yer alÄ±yor. Ä°ki toplum liderinin kalÄ±cÄ± bir çözüm bulmak için yaptÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸmalarda bugüne kadar bir sonuç alÄ±namadÄ±. RumlarÄ±n olumsuzluklarÄ±, AB’nin ve Yunanistan’Ä±n KÄ±brÄ±s Türklerini yok sayan istekleri karÅŸÄ±sÄ±nda beklenen sonucun ortaya çÄ±kmayacaÄŸÄ± da görülüyor.

Ä°ÅŸte, bu önemli konu Bodrum’da GünbatÄ±mÄ± söyleÅŸilerinde masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±. Emekli Büyükelçi Naci AkÄ±ncÄ±, Türk Sanat musikisinin önemli isimleri Prof.Dr.Nevzat AtlÄ±ÄŸ ve Sadun Aksüt, 1974 KÄ±brÄ±s BarÄ±ÅŸ HarekatÄ±na katÄ±lan gazilerinden Emekli General Ä°hsan BeriÅŸ ve yaklaÅŸÄ±k 50 kiÅŸi katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliÄŸe Bodrumlular da büyük ilgi gösterdi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki görevine KÄ±brÄ±s-Yunanistan Dairesi’nde baÅŸlayan ve görev süresi boyunca KÄ±brÄ±s konusunda çalÄ±ÅŸan, aynÄ± zamanda KÄ±brÄ±s konusunda en önemli uzmanlardan biri olarak gösterilen Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik, 1967 yÄ±lÄ±nda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda göreve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak “Milli KÄ±brÄ±s DavamÄ±zÄ±n bütün aÅŸamalarÄ±na sayÄ±n DenktaÅŸ’la beraber tanÄ±klÄ±k ettim. 15 seneye yakÄ±n sayÄ±n DenktaÅŸ’la New York’da müzakereleri yürüttük” diyerek konuÅŸmasÄ±na baÅŸladÄ±. Kendisini dinleyelim:.

“Dikkat edecek olursanÄ±z KÄ±brÄ±s davamÄ±z gazetelerde yer almÄ±yor. KÄ±brÄ±s davasÄ± bizim kuÅŸaÄŸÄ±mÄ±zda daha heyecanlÄ±ydÄ±. Hepimiz sahipleniyorduk. Ancak, ÅŸimdiki kuÅŸaÄŸÄ±n KÄ±brÄ±s davasÄ±nÄ± önemsediÄŸini, bu konuda heyecanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmüyoruz. Bu durum da hali ile bizleri üzüyor. Türkiye’nin Milli DavasÄ± KÄ±brÄ±s, son 16 yÄ±ldÄ±r unutulmuÅŸ ve unutturulmaya çalÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r. KÄ±brÄ±s davasÄ± dünyada çözüme kavuÅŸturulmamÄ±ÅŸ 3 konudan bir tanesidir. Biz, yavru vatanda yaÅŸayan soydaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n eÅŸit ÅŸartlarda, insanca yaÅŸamasÄ± gerektiÄŸi savunuyoruz. Dünya durdukça vaz geçemeyeceÄŸimiz KÄ±brÄ±s konusunda adil çözüm bulunmazsa adaya barÄ±ÅŸÄ±n gelmesi de mümkün olmayacaktÄ±r. KÄ±brÄ±s davasÄ± Türkiye’nin en önemli davasÄ±dÄ±r. Gençlerimizi bilinçlendirmek, davamÄ±zÄ± daha iyi anlatmak zorundayÄ±z. Bunda medyanÄ±n da rolü olmalÄ±dÄ±r. Bu heyecanÄ± millet olarak yaÅŸarsak mücadelemiz daha rahat hedefine ulaÅŸÄ±r. “

Biraz da derneÄŸin çalÄ±ÅŸmalarÄ± ile ilgili bilgiler aktaralÄ±m:

GünbatÄ±mÄ± SöyleÅŸilerinin 4.sü Aspat Müzik TopluluÄŸu Åžefi Mustafa Köker’in piyano resitali ile baÅŸladÄ±. AçÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Herodot 3. YaÅŸ Akademisi DerneÄŸi geçmiÅŸ dönem baÅŸkanÄ± Selçuk Åžahin, GünbatÄ±mÄ± SöyleÅŸilerinin Hamdi TopçuoÄŸlu’nun önerisi ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilgisini vererek, her ayÄ±n ikinci ÇarÅŸamba günü bu toplantÄ±larÄ± sürdürmeye kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± kaydetti. Åžahin konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü “Dernekler ya da kurumlar büyüdükçe problemler artÄ±yor. Heredot 3.YaÅŸ Akademisi DerneÄŸi 100-150 kiÅŸilik bir dernekken hepimiz birbirimiz tanÄ±yorduk. Åžimdi 500’e yakÄ±n bir sayÄ±ya ulaÅŸtÄ±k. Bu gün katÄ±lÄ±mÄ±n alÄ±ÅŸÄ±lagelmiÅŸten daha az olmasÄ± baÅŸka bir etkinlikle çakÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olmasÄ±ndan kaynaklÄ±. Ancak oldukça nitelikli bir katÄ±lÄ±m söz konusu” dedi.

BESÄ°AD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Neslihan NazlÄ±oÄŸlu’da BESÄ°AD ile ilgili kÄ±sa bir tanÄ±tÄ±m yaparak, bu tür nitelikli etkinliklere her zaman destek vereceklerini ifade etti. Daha sonra söz alan Firdevs Åžengül’de Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik’in biyografisini katÄ±lÄ±mcÄ±lar ile paylaÅŸtÄ±.

Herodot 3. YaÅŸ Akademisi DerneÄŸi geçmiÅŸ dönem baÅŸkanÄ± Selçuk Åžahin, GünbatÄ±mÄ± SöyleÅŸileri'nin Hamdi TopçuoÄŸlu’nun önerisi ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilgisini vererek, her ayÄ±n ikinci ÇarÅŸamba günü bu toplantÄ±larÄ± sürdürmeye kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± kaydetti. Åžahin konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü;

“Dernekler ya da kurumlar büyüdükçe problemler artÄ±yor. Heredot 3. YaÅŸ Akademisi DerneÄŸi 100-150 kiÅŸilik bir dernekken hepimiz birbirimiz tanÄ±yorduk. Åžimdi 500’e yakÄ±n bir sayÄ±ya ulaÅŸtÄ±k. Bugün katÄ±lÄ±mÄ±n alÄ±ÅŸÄ±lagelmiÅŸten daha az olmasÄ± baÅŸka bir etkinlikle çakÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olmasÄ±ndan kaynaklÄ±. Ancak oldukça nitelikli bir katÄ±lÄ±m söz konusu”

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