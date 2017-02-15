Kalite ve fiyatlamanÄ±n Ã¶nemi

Bugünlerde en çok konuÅŸulan konulardan biri “Lokantalar neden boÅŸ?” sorusunun yöneltilmesi. Dikkat edilecek olursa, bazÄ± mekânlar birkaç masa doluluÄŸu ile günü tamamlÄ±yor. BazÄ± mekânlar ise ayakta kalabilecek dolulukla yetinebiliyor. Bizim turizm yörelerimizde genellikle bu tablolarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz.

Yüzümüzü Avrupa’ya döndüÄŸümüzde durumun farklÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kÄ±yor. Ä°spanya, Ä°talya, Fransa gibi turizm kentlerinde bazÄ± lokantalarda yer bulmak bile bir mesela haline geliyor. BazÄ± mekânlar is rezervasyonsuz masa açmÄ±yor.

Turizmde yeni sezona yakÄ±nda “merhaba” diyeceÄŸiz.

Daha önce çok yazdÄ±k. Özellikle Bodrum, Marmaris, Fethiye, KuÅŸadasÄ±, Antalya gibi tatil yörelerimizde otellerden ÅŸimdilik söz etmiyoruz, ama lokantalardaki mekânlarda kalite ve fiyatlanmanÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n uzun zaman tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördük. BuralarÄ±n neden boÅŸ kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± uzun uzun tartÄ±ÅŸmaya da gerek yok.

EÄŸer, bir mekâna gidip, yemek yiyecek, içki içecekseniz öncelikle kalite öne çÄ±kmalÄ±dÄ±r. Hem beklenen kaliteyi görememek, hem de aÅŸÄ±rÄ± hesap ödemek durumu ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±yorsanÄ±z, siz bir daha bu mekânlara gider misiniz?

Türkiye’ye çoÄŸu zaman zengin BatÄ±lÄ± turistler de geliyor. Bu turistler para harcamaktan kaçÄ±nmÄ±yor. Ancak, ödedikleri hesap karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± bekledikleri kaliteyi ve servisi göremediklerini söyleyenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n oldukça fazla olduÄŸunu da vurgulayalÄ±m.

Geçenlerde usta gurme yazarÄ± Vedat Milor “Lokantalar neden boÅŸ?” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda bir yazÄ± yazmÄ±ÅŸtÄ±. Konu sadece bizim deÄŸil, birçok turizm ve gurme yazarÄ±nÄ±n da gündeminde bulunuyor. Milor Hoca yazÄ±sÄ±nÄ±n bir bölümünde kalite ve fiyatlandÄ±rma konusunda bakÄ±nÄ±z neleri dile getiriyor, okuyalÄ±m:

“Fiyat” demiyorum, “HarcadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z paraya göre aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z karÅŸÄ±lÄ±k” diyorum. Ben pek az lokantada paramÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alÄ±yorum. EÄŸer bu iÅŸi yapmasam Ä°stanbul’da gideceÄŸim lokantalarÄ±n sayÄ±sÄ± 10’u geçmez. Bana istediÄŸiniz kadar kÄ±zÄ±n ama Allah’Ä±n bildiÄŸini niye kuldan saklayayÄ±m? YazÄ±n bir hafta Yunanistan’a veya adalarÄ±na gidersem harika deniz ürünleri ve yeÅŸillikler yiyip ve güzel ÅŸaraplar içip bizde harcayacaÄŸÄ±m paranÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± harcÄ±yorum. AyrÄ±ca lokantacÄ±larÄ±mÄ±z ÅŸarap fiyatlarÄ±nÄ± da genelde aldÄ±klarÄ± fiyata göre dörde katlÄ±yor. BaÅŸka ülkelerde ikiye katlanÄ±r.

SanÄ±rÄ±z Vedat Milor’un bu kÄ±sa notu çok ÅŸey anlatÄ±yordur?

Biz, yeni turizm sezonuna girerken, iÅŸletmecilere kÄ±saca ÅŸunlarÄ± söylemek istiyoruz:

Kaliteye, fiyatlandÄ±rmaya, hijyene, servise önem verin. Bunlarla birlikte artÄ±k klasik yemek yerine, yeniliklere kucak açÄ±n. Özetle yaratÄ±cÄ± olun.

Bu ne demek oluyor, onu da yazalÄ±m:

Kendi kendinizi sorgulayÄ±n: Neden insanlar lokantaya gider? Ne bekler?

Yeni bir ÅŸey bulmak, tatmak hepimizin tercihidir. SÄ±ra sÄ±ra balÄ±kçÄ± lokantalarÄ± var. Ya da et lokantalarÄ± bulmak mümkün. Hangisine girseniz yapÄ±lan ÅŸey hep aynÄ± oluyor. YaratÄ±cÄ±lÄ±k ise neredeyse sÄ±fÄ±ra yakÄ±n.

Hâlbuki BatÄ±’da, ya da yeme-içme konusunda önde olan bir ülkeye gittiÄŸinizde farklÄ±lÄ±klarla karÅŸÄ±laÅŸabiliyorsunuz. Her bir mekân, yeni bir yaratÄ±cÄ±lÄ±k peÅŸinde koÅŸuyor. Yeni ürünleri ile hizmet yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± sürdürüyor. Fark yaratma yarÄ±ÅŸÄ± bütün hÄ±zÄ± ile sürüyor.

Michelin yÄ±ldÄ±zlÄ± ÅŸefleri bünyesinde barÄ±ndÄ±ran mekânlarÄ± yazÄ±mÄ±zÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda tutarsak, sÄ±radan lokantalarÄ±n bile bazen zaman zaman Michelin yÄ±ldÄ±zlÄ± mekanlarÄ± dahi gölgede bÄ±rakabilecek yenilikleri ve yaratÄ±cÄ±lÄ±klarÄ± ile ünlendiklerini, ilgi gördüklerini de gözlemleyebiliyoruz.

Evimizde daha kaliteli, daha yaratÄ±cÄ± yemek yediÄŸimizi düÅŸündüÄŸümüzde, lokantalarda bunun dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸan beklentilerimize yanÄ±t bulamazsak dÄ±ÅŸarÄ±da bir mekânda yemek yemenin bir anlamÄ± olabilir mi?

ArtÄ±k Türkler de kaliteye, hijyene, ürünlerin tazeliÄŸine, servise ve farklÄ± lezzetlere önem veriyor. Özellikle yurt dÄ±ÅŸÄ±nda gördükleri ve yedikleri yemeklerin kalitesini ülkemizde de görmek istiyor. Verilen paraya karÅŸÄ±lÄ±k gidilen mekânlarda beklentilere yanÄ±t alÄ±namayÄ±nca da hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸanÄ±yor.

Bütün bunlara raÄŸmen, yÄ±llardÄ±r ayakta kalmayÄ± baÅŸaran, kalite ve fiyatlandÄ±rmada sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamayan birçok iÅŸletmelerimiz de var. MasalarÄ± da boÅŸ kalmÄ±yor. Demek ki, bir iÅŸ kurallara uygun biçimde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸarÄ± da kendiliÄŸinden gelebiliyor.

Mekan iÅŸletmecilerinin bütün bu farklÄ±lÄ±klarÄ± ve ortadaki nedenleri iyi analiz ederek kendilerine çeki-düzen vermesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizelim. Kalite ve fiyatlandÄ±rmanÄ±n konuklar için ne denli önemli olduÄŸunu artÄ±k söylemeye gerek var mÄ±?

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