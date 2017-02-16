TerÃ¶rden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gÃ¼venli bir bÃ¶lge iÃ§inâ€¦

“FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonu” ile Suriye’de El Bab’daki IÅžÄ°D’a büyük darbe indirildi. TSK’nÄ±n bu baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± takdirle karÅŸÄ±lÄ±yoruz. SÄ±nÄ±r güvenliÄŸimiz ve terör tehdidine karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan bu harekâtÄ±n kapsamÄ±nÄ±n daha da geniÅŸleyebileceÄŸi ifade ediliyor. Hedef, terörden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ tam güvenli bölgenin oluÅŸmasÄ±dÄ±r.

Nitekim, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, konu ile ilgili olarak yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada masaya bir plan koyduklarÄ±nÄ±, müttefikimiz Amerika ile de oturup konuÅŸarak, bu planÄ±n uygulanmasÄ±na çalÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± söyledi. ErdoÄŸan “Suriye’nin kuzeyindeki 4-5 bin kilometrekarelik alanda yerli halkÄ±n yaÅŸayacaÄŸÄ±, milli ordu kuracaÄŸÄ± güvenli bir bölgenin oluÅŸturulmasÄ±na çalÄ±ÅŸÄ±yoruz” dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n “El Bab’dan sonra da durmak yok. Bundan sonra da Münbiç ve Rakka var. Nihai hedef El Bab deÄŸil, bölgenin tamamen DEÄ°Åž’ten temizlenmesidir” sözleri de dikkat çekti.

Biz, bu noktaya kadar itiraz etmiyoruz ve yapÄ±lanlarÄ± da doÄŸru buluyoruz. GeçmiÅŸte yazdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yazÄ±larda da bunlarÄ± yazdÄ±k.

Ancak, Suriye’de bizim için asÄ±l tehlike PYD ve onun silahlÄ± gücü YPG’dir.

Sorun, sadece IÅžÄ°D’Ä±n temizlenmesi ise söyleyecek fazla bir ÅŸey bulamÄ±yoruz.

PKK’nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± PYD/YPG yapÄ±lanmasÄ± ne olacak? Bu yapÄ±lanma ayakta kaldÄ±ÄŸÄ± süre içinde PKK terörü de sona ermez. Amerika’nÄ±n, BatÄ±’nÄ±n ve Rusya’nÄ±n desteklediÄŸi bu terör örgütü giderek güç kazanÄ±yor ve Suriye’de yer ediniyor.

Bugüne kadar PYD konusunda bütün Ä±srarlarÄ±mÄ±za ve beklentilerimize raÄŸmen Amerika halen bu terör örgütüne silah yardÄ±mÄ± yapÄ±yor. TSK’nÄ±n envanterinde olmayan silahlar bile YPG güçlerince kullanÄ±lÄ±yor. Bu silahlar aynÄ± zamanda PKK’lÄ±larÄ±n da eline geçiyor.

Müttefikimiz Amerika, tüm tepkilerimize raÄŸmen PYD’lilere ÅŸimdi de zÄ±rhlÄ± araçlar vermeye baÅŸladÄ±. PYD’nin elindeki tanklar ve aÄŸÄ±r silahlar da daha önce Amerika tarafÄ±ndan bu örgüte verilmiÅŸti.

Åžimdi Rusya da hem PKK, hem Suriye uzantÄ±sÄ± YPG için “Bizim terör listemizde deÄŸiller” diyor.

Suriye’de terörden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ güvenli bölgenin oluÅŸmasÄ± için PYD’nin de kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± gerekiyor. Bu nasÄ±l olacak? OlmadÄ±ÄŸÄ± takdirde güvenli bölgenin oluÅŸmasÄ± mümkün mü?

Son gelen haberler, hiç de iç açÄ±cÄ± deÄŸil. El Bab’ta büyük baÅŸarÄ± kazanan MehmetçiÄŸin daha da ilerlemesinin önünü kesebilmek için PYD güçlerinin Membiç’in etrafÄ±nda kilometrelerce hendek kazmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± söyleniyor.

PYD/PKK terörist güçlerin arasÄ±nda yabancÄ± savaÅŸçÄ±larÄ±n da bulunduÄŸuna dair bilgiler geliyor.

SÄ±kÄ±ntÄ± ÅŸurada:

PYD/YPG güçlerine Amerika, BatÄ± ve Rusya destek verdiÄŸi sürece bu örgütle yapacaÄŸÄ±mÄ±z mücadelede destekçilerini karÅŸÄ±mÄ±za almÄ±ÅŸ olmayacak mÄ±yÄ±z?

Bu adÄ±mÄ± nasÄ±l atacaÄŸÄ±z?

“FÄ±rat KalkanÄ±” ile baÅŸlayan operasyonlarda Amerika daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±da “20 kilometreden ileri gitmeyin ve PYD’ye dokunmayÄ±n” demiÅŸti.

Bizim için en büyük engel ve tehlike ÅŸu anda PYD olarak görünüyor.

Daha önceden de yazdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve OrtadoÄŸu uzmanlarÄ±nca da dile getirildiÄŸi gibi, “PYD yok edilmeden PKK terörü bitmez” görüÅŸü bu noktada karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor.

Dikkat edilecek olursa terör örgütü PKK’nÄ±n siyasi uzantÄ±larÄ± HDP’li milletvekillerinin çoÄŸu “Biz sÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± PYD’ ye dayadÄ±k” diyerek bugün gelinen noktaya iÅŸaret ederek meydan okumaya kalkmadÄ±lar mÄ±?

CIA BaÅŸkanÄ± Pompeo’nun Ankara ziyaretinde de PKK/PYD konusunda Türkiye kaygÄ±larÄ±nÄ± dile getiren bilgi ve belgeleri verilen brifingde bir kez daha dile getirmiÅŸti. Önemli olan Amerika’nÄ±n IÅžÄ°D’a olduÄŸu kadar PYD konusuna da yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ne olacaÄŸÄ±dÄ±r.

Rakka HarekâtÄ± olur mu?

Bunun çok büyük bir risk taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ortada. ABD, Rusya ve Esad rejimi ile ittifak kurmadan böyle bir harekâtÄ±n çok pahalÄ±ya mal olabileceÄŸi ve büyük kayÄ±plar verebileceÄŸimize de dikkat çekiliyor. KaldÄ± ki, böyle bir harekâttan da sonuç alamayacaÄŸÄ±mÄ±z ifade ediliyor.

necdetbuluz@gmail.com

www.facebook.com/necdet.buluz