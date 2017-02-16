TÃ¼rkiye iÃ§in Ã¶nemli bir isimdiâ€¦

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn istifa haberi bizi de yakÄ±ndan ilgilendiriyor. Flynn'in Ruslarla yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmeler ABD'de tartÄ±ÅŸma konusu olmuÅŸtu. Öte yandan Flynn, FETÖ elebaÅŸÄ± Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi gerektiÄŸini de savunmuÅŸtu.

BaÅŸtan bu yana Emekli Korgeneral Flynn’Ä±n Türkiye için Trump’un yönetiminde çok önemli bir isim olduÄŸuna dikkat çekmiÅŸtik. Flynn’Ä±n bölgeyi ve Türkiye’yi çok yakÄ±ndan tanÄ±masÄ± da önemliydi.

Bu isimin istifasÄ± ortada büyük bir boÅŸluk bÄ±rakacaktÄ±r.

Amerikan medyasÄ±na yansÄ±yan haberlerde, Fylnn istifa mektubunda ÅŸu ifadelere yer verdi:

"Rus Büyükelçi ile yaptÄ±ÄŸÄ±m telefon görüÅŸmesi hakkÄ±nda farkÄ±nda olmayarak seçilmiÅŸ BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±'nÄ± ve diÄŸerlerini eksik bilgilendirdim. BaÅŸkan ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±'ndan özür diledim ve özrümü kabul ettiler. Ä°stifamÄ± veriyorum; bu kadar onurlu bir konumda ülkeme ve Amerikan halkÄ±na hizmet etmekten onur duydum. BaÅŸkan Donald J. Trump ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence ve onlarÄ±n topladÄ±ÄŸÄ± diÄŸer muhteÅŸem ekiple bu yönetim ABD tarihinde en büyük yönetim olarak anÄ±lacaktÄ±r."

Bu makale üzerine FETÖ terör örgütü ile ilgili çok yorumlar yapÄ±ldÄ±. Hatta medyada “KÄ±sa zamanda FETO terör örgütünün lideri Gülen Türkiye’ye iade edilebilir” denildi.

Beyaz Saray’da BaÅŸkan’Ä±n Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸma’nÄ±n bu görüÅŸlerinin havada kalmayacaÄŸÄ± görüÅŸüne biz de katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±k.

AynÄ± zamanda sadece FETÖ terör örgütünün lideri Gülen’in iadesi dÄ±ÅŸÄ±nda gergin olan Türkiye-Amerikan iliÅŸkilerinin yeniden eski günlere dönebileceÄŸi yolunda umutlarÄ±n artmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi görüÅŸünü de paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±k. PYD konusunda da önemli adÄ±mlarÄ±n atÄ±labileceÄŸi umudunu taÅŸÄ±yorduk.

57 yaÅŸÄ±ndaki emekli Korgeneral Flynn, adÄ±nÄ± ABD Kongresi’nin bulunduÄŸu Capitol Hill’den alan siyasi analiz sitesi The Hill’de seçim günü yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± makalesinde, “ABD’nin Gülen’e sÄ±ÄŸÄ±nak olmamasÄ± gerektiÄŸini” vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.

Flynn, “Müttefikimiz Türkiye bir krizin içinde ve desteÄŸimize gereksinimi var” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nda, Türkiye’nin bir öncelik olarak kabul edilmesi ve ABD dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ±n baÅŸtan düzenlenmesi gerektiÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Trump’un görevi devir almadan önce Flynn’Ä±n FETÖ terör örgütü ile ilgili yazdÄ±ÄŸÄ± makaledeki ÅŸu görüÅŸleri bizim için son derece önemliydi, bir anÄ±msayalÄ±m:

“Arka bahçemiz Pensilvanya'ya rahatça yerleÅŸmiÅŸ olan bu maskeli terör ve istikrarsÄ±zlÄ±k kaynaÄŸÄ± tarafÄ±ndan Washington'Ä±n gözü boyanÄ±rken NATO müttefikimiz Türkiye'ye engel olmak mantÄ±ksÄ±zdÄ±r. Türkiye'nin bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±yla Washington, Türkiye'nin Usame bin Ladin'ine sÄ±ÄŸÄ±nak oluyor. 11 Eylül'den sonra Usame bin Ladin'in Türkiye'de güzel bir köyde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve aynÄ± anda da Türk vergi mükelleflerinin vergileriyle fonlanan 160 okulu iÅŸlettiÄŸini öÄŸrenseydik ne yapardÄ±k?”

Flynn gibi bir Türk dostunun Trump yönetiminden istifa etmesi hiç kuÅŸkusuz bizim için önemlidir. Çünkü, bölgeyi iyi bilen, Türkiye’yi tanÄ±yan, Türk-Amerika iliÅŸkilerindeki dengelerin neler üzerinde oturduÄŸunu analiz eden birinin görevini bÄ±rakmasÄ± bizi de etkileyecektir.

Trump’a en yakÄ±n bir isim olarak Flynn ile gerginleÅŸen iliÅŸkilerimizin onarÄ±lmasÄ± konusunda aynÄ± noktada olmamÄ±z ve Amerika’daki diplomatik görüÅŸmelerde en etkili bir isimle iletiÅŸim içinde olabileceÄŸimizi de göz önünde bulunduracak olursak, bu istifanÄ±n çok büyük bir boÅŸluk bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± da görmüÅŸ oluruz.

Çünkü, Flynn, bölgede Türkiye’nin içinde bulunduÄŸu durumu görmüÅŸ, Türkiye’nin Amerika için çok önemli bir müttefik olarak güçlü olmasÄ± gerektiÄŸini göreve baÅŸlamadan önce yazdÄ±ÄŸÄ± makalelerde dile getirmiÅŸti.

Trump ve yönetimi ile iliÅŸkilerimizi siyasi alanda yerine oturtabilmek için Amerika’da biz yakÄ±n isimlerin olmasÄ± gereklidir. Bu isimlerle kurulacak iliÅŸkiler ve iletiÅŸimler, sorunlarÄ±mÄ±zÄ± doÄŸrudan dile getirmek açÄ±sÄ±ndan önemlidir. Hatta bu konularda çoÄŸu zaman kurulu lobiler ve düÅŸünce kuruluÅŸlarÄ± devreye giriyor. KaldÄ± ki bunlara da çok önemli miktarlarda para ödeniyor.

Sonuç olarak beklentilere yanÄ±t alÄ±nabiliyor mu bu da tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gereken bir baÅŸka konudur.

Ä°ÅŸin bir baÅŸka ilginç yönü de Beyaz Saray’Ä±n Flynn’Ä±n istifasÄ± konusunda suskunluÄŸudur. Özetle Beyaz Saray, bu istifa ile Flynn’Ä± savunmamÄ±ÅŸtÄ±r. BaÅŸkan Trump’un da bu konuda ÅŸu ana kadar bir açÄ±klama yapmadÄ±ÄŸÄ± söyleniyor.

Özetle, Flynn gibi bir isimin Beyaz Saray’dan istifa etmesi birçok ülkede sarsÄ±ntÄ± yarattÄ± ama, en ÅŸiddetli sarsÄ±ntÄ± bizde hissedilecek.

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