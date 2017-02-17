Washington PYDden vazgeÃ§mez

Bizi takip eden okurlarÄ±mÄ±z anÄ±msayacaklardÄ±r.

Trump konusunda yazdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir yazÄ±da “Amerika’nÄ±n yeni BaÅŸkanÄ± da PYD konusunda Obama’nÄ±n izinde” demiÅŸtik. Bunun nedenlerine de yazÄ±mÄ±zda enine boyuna deÄŸinip, Suriye ve bölgede daha sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± günlerin yaÅŸanabileceÄŸine de dikkat çekmiÅŸtik.

Zaten baÅŸtan bu yana terör örgütü PKK’ya her türlü desteÄŸi saÄŸlayan Amerika’nÄ±n, PKK’nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± PYD ile olan iliÅŸkilerini de aynÄ± çerçevede deÄŸerlendirdiÄŸimizde, yaÅŸanabilecek sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n nelere olabileceÄŸini de görürüz. PYD eli ile PKK’ya silah desteÄŸinin verildiÄŸini yÄ±llardÄ±r görmüyor muyuz?

Sidar Global Advisers (SGA) DanÄ±ÅŸmanlÄ±k Grubu yÄ±llardÄ±r hizmet veriyor. Grubun baÅŸÄ±nda da bir siyaset uzmanÄ± olan Cenk Sidar var. Amerika’daki siyasi geliÅŸmeleri çok yakÄ±ndan takip eden ve yaptÄ±ÄŸÄ± yorumlardaki gerçekçiliÄŸi ile tanÄ±nan Sidar’Ä±n türkiye’yi de çok yakÄ±ndan ilgilendiren açÄ±klamalarÄ±ndan bazÄ± bölümleri sizlerle paylaÅŸmak istedik.

Cenk Sidar, Amerikan yönetiminin Suriye’deki PYD/YPG yapÄ±lanmasÄ±ndan vaz geçmeyeceÄŸini açÄ±k bir dille ifade ediyor. Washington’un hem Türkiye’yi incitmeyecek, hem de PYD’yi korumaya yönelik adÄ±mlarÄ±nÄ± bundan sonra da atmaya devam edeceÄŸinin altÄ±nÄ± çiziyor.

Cenk Sidar, Trump yönetiminin Åžubat sonuna kadar açÄ±klamasÄ± beklenen yeni IÅžÄ°D planÄ±nÄ±n, Obama yönetiminin IÅžÄ°D'le mücadelesinden çok farklÄ± olmayacaÄŸÄ± görüÅŸünde.

Sidar, Amerika'nÄ±n Suriye'de PYD ile olan iliÅŸkisinin geleceÄŸi ve bu iliÅŸkinin Ankara'nÄ±n beklentilerini karÅŸÄ±layÄ±p karÅŸÄ±layamayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin olarak, "Bu konuda beklentilerin biraz ölçülü olmasÄ± gerekir. Çünkü Washington yönetiminin bölgedeki Kürt güçlerinden vazgeçmesini beklemek çok gerçekçi olmayacaktÄ±r” ÅŸeklinde cevap veriyor. Sidar, Trump yönetiminin hem Kürtler hem de Türkler'i hoÅŸ tutacak dengeli bir politika izlemesini bekliyor. "EÄŸer Ankara hiçbir Kürt grubun sürece dahil olmasÄ±nÄ± istemezse ve bunu ikili kriz unsuru yaparsa, Amerika ve Türkiye iliÅŸkilerinde sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir döneme girilebilir” uyarÄ±sÄ±nda bulunan siyaset uzmanÄ±, bu konuda Ankara'nÄ±n tutumunun önemini vurguluyor.

Cenk Sidar, Trump'Ä±n seçim dönemi boyunca çok eleÅŸtirdiÄŸi ve Amerika'nÄ±n desteÄŸini sorguladÄ±ÄŸÄ± NATO ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler gibi küresel kurumlarÄ±n geleceÄŸi konusunda da bir deÄŸerlendirme yapÄ±yor. Trump'Ä±n baÅŸkan seçilmesindeki en önemli etkenlerden birinin ‘Önce Amerika' demesi olduÄŸunu hatÄ±rlatan Sidar, aslÄ±nda bütün Cumhuriyetçi liderlerin benzer bir izolasyonist söylemle göreve geldiÄŸini vurguluyor. Ancak bugün içinde bulunduÄŸumuz uluslararasÄ± konjonktürün Trump'Ä±n sadece içe bakarak dÄ±ÅŸa kapalÄ± bir politika izlemesine izin vermeyeceÄŸi görüÅŸünde olan siyaset uzmanÄ± ÅŸöyle devam ediyor:

"Bu gerçekçi bir yaklaÅŸÄ±m olamaz. Amerika'nÄ±n BM ve NATO'ya ihtiyacÄ± olacaktÄ±r. Öte yandan Amerika, bu kurumlar için çok önemli bir finans kaynaÄŸÄ± ve eÄŸer Washington finansmanda kÄ±sÄ±tlamaya giderse, bu NATO http://img3.mynet.com/1x1/grey.gif ve BM'in barÄ±ÅŸ gücü ve insani yardÄ±m operasyonlarÄ±nÄ±n geleceÄŸi için risk anlamÄ±na gelebilir. Ancak uzun dönemde hiçbir Amerikan yönetiminin, ülkede ciddi bir konsensüs olmadÄ±ÄŸÄ± sürece, NATO'nun ve BM'in geleceÄŸini ciddi ölçüde etkileyeceÄŸini sanmÄ±yorum.”

Cenk Sidar, Trump'Ä±n büyük tartÄ±ÅŸma yaratan göç ve seyahat yasaÄŸÄ± kararnamesiyle ilgili soruya verdiÄŸi cevapta ise, Amerika'daki siyasi sisteme vurgu yapÄ±yor. Sidar, Trump'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mÄ±n hem ekonomik istikrar hem de ülkedeki siyasi birlik açÄ±sÄ±nda büyük sÄ±kÄ±ntÄ± yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ülkedeki önemli siyasetçilerin de karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± kararnamenin hukuk tarafÄ±ndan durdurulduÄŸunu söylüyor.

Amerika'nÄ±n hukukun üstünlüÄŸüne sahip bir devlet olduÄŸunun ve hiçbir baÅŸkanÄ±n hukukun üzerine çÄ±kamayacaÄŸÄ±nÄ±n Trump'a hatÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Sidar sözlerini "Amerika'daki denge ve fren mekanizmasÄ±nÄ±n iÅŸlediÄŸini görüyoruz. Bu da, genel sistem tartÄ±ÅŸmalarÄ±nda bize iyi yol gösteren bir adÄ±m olarak görülebilir” diyerek bitiriyor.

Her zaman söylediÄŸimiz ÅŸu olmuÅŸtur:

Amerika, çok uzun vadeli projeler hazÄ±rlÄ±yor. Yönetimler deÄŸiÅŸse de bu projelerde devamlÄ±lÄ±k esasÄ±na göre hareket ediliyor. Ya da günün koÅŸullarÄ±na göre çok küçük deÄŸiÅŸikliklerle hedeften vaz geçilmiyor.

Amerika’nÄ±n Suriye’de ve bölgemizde var olan projeleri bulunuyor.

Trump’un bu projeleri rafa kaldÄ±rabileceÄŸi görüÅŸü içinde olanlar da var. Ancak, yeni BaÅŸkan ve yönetiminin attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlara bakÄ±lacak olursa müttefikimizin bu projelerden geri adÄ±m atmaya niyetli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz.

Amerika’daki yetkililer dün “PYD bizim kara unsurlarÄ±mÄ±z” diyorlardÄ±. Bugünkü yönetimden de aynÄ± açÄ±klamalar gelmeye baÅŸladÄ±. PYD konusunda Trump yönetiminin de görüÅŸlerinin aynen devam ettiÄŸi görülüyor.

Rusya’nÄ±n PYD ile olan iliÅŸkilerini güçlendirme yönünde adÄ±m atmasÄ±ndan sonra müttefikimizin PYD konusunda daha hassas davranabileceÄŸini de unutmamak gerekiyor. Neredeyse terör örgütü PYD iki süper güç arasÄ±nda paylaÅŸÄ±lamayacak konuma gelmiÅŸ durumda görünüyor.

Cenk Sidar’Ä±n açÄ±klamalarÄ±na bakacak olursak, bu gerçeÄŸi de görmüÅŸ oluruz.

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