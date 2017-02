Pekin Ã¶rdeÄŸi her derde devaymÄ±ÅŸ

Çin’de Başkent Pekin’de Minzu Wenhua Gong Restaurat’ta Pekin ördeği yemiştik. Son derece özenle pişirilen ve adeta bir şölene dönen sunumla masamıza getirilen bu Pekin ördeğinin tadı hala damağımızda. Bunun yanında Guangzhou ‘da Huang Ji Zhangjiang Chicken Restaurant’ta da Pekin ördeği tatmış, bunu da son derece kaliteli ve damak tadına uygun bulmuştuk.

Çin’de daha birçok yerde Pekin ördeği yedik ama sözünü ettiğimiz bu iki restoranttaki tadları bulamadık. Pekin ördeklerinin tadı kadar, sağlığa son derece yararlı beyaz et olduğunu da söylemeliyiz. Her Çinli de bunu fırsat buldukları her yerde söylüyor.

Pekin ördeğini pişirmek son derece ustalık isteyen bir iş. Çok zahmetli bir hazırlama ve pişirme süresi gerekiyor. Ördek, kıvamında ve ustalıkla pişirilmediğinde tadı ortaya çıkmıyor.

Türkiye’de de bazı Çin lokantalarında Pekin ördeği pişirilip servis ediliyor. Ancak, bunların tadı ve kıvamı Çin’dekini tutmuyor. Gerek Red Dragon, gerekse China Town’daki Çinli pişiriciler, yerli Pekin ördeklerini Pekin’dekilerin tadında ve kıvamında pişirerek ustalıklarını ortaya koyuyorlar.

Buna en yakın Pekin ördeğini pişiren Çin’li bir usta var. China Town İzmir’deki lokantada çalışan Dıan Ning Huang, Çin’de yediğimiz Pekin ördeklerini aratmayacak kıvamda ve kalitede Pekin Ördeği pişiriyor.

Yerli Pekin ördeklerinin tadı, Çin’dekilerden çok farklı olmasına rağmen, Çinli ustanın deneyimli ellerinden çıkan ve kendine has sunumu ile bu ördekleri neredeyse fark etmek mümkün değil. Burada bir incelik var, onu da sizlerle paylaşalım:

Red Dragon’ların kurucusu ve işletmecisi Haşim Işık, son derece titiz, titiz olduğu kadar da kaliteye önem veren bir kişi. Bu nedenle restoranlarda çalışan aşçıları Çin’den seçip getiriyor. Oğul Tolga Işık ile başarıdan başarıya imza atıyor. Bunun yanında Türk aşçıları da Çin’deki lokantalarda eğitim almaya gönderiyor, daha sonra Türkiye’de Red Dragon’larda Çinli ustalarla çalıştırıyor.

Son derece deneyimli, kaliteli ve pişirme ustası Çinli ustaların harikalar yarattığını söylemeliyiz. Kardeşi Coşkun Işık da Chine Town’u işletiyor. Kardeş işletme de aynı zamanda Pekin ördeği konusunda son derece iddialı. Zaten Çinli usta Huang’ı İstanbul’dan İzmir’e ilk taşıyan da Coşkun Işık olmuş. Özetle kardeş Işık da ağabey Haşim Işık’ın yolundan gidiyor. Ürün seçimine, kaliteye ve ustalığa önem veriyor. Başarılı da oluyorlar.

Biz, zaman zaman Bodrum’da Marina’da Red Dragon’da Çin yemeği yiyoruz ve çok beğeniyoruz. Çin’de herhangi isim yapmış bir restoranda yiyebileceğiniz yemeklerin aynısını burada da yiyebilme fırsatımız oluyor.

Hiç kuşkusuz, Pekin ördeğinin Çin’de yetiştirme koşulları çok farklı, Tadı ile de bu nedenle damaklarda ayrı bir lezzet şölenine dönüşüyor. Bu farkın Türkiye’de de yakalanmaya çalışılmış olmasını biz başarı olarak değerlendiriyoruz.

Red Dragon’da yediğimiz Pekin ördeklerinin kalitesinin de Çin’dekilerden farksız olduğunu da belirtelim. Bu da malzemelerin çoğunun Çin’den gelmesi, ustalardan kaynaklanıyor. Ürün seçiminden ve kaliteden ödün verilmediğinden de böylesine severek yenilebilen yemekler ortaya çıkıyor.

Şimdi gelelim Pekin ördeğine ve özelliklerine:

Çinli usta Huang, Pekin ördeğinin her derde deva olduğunu söylüyor ve herkesi ördek yemeye davet ediyor. Bu konuda son derece deneyimli ve uzman olan Çinli aşçı Huang “Özellikle eklem ağrıları ve romatizmada Çinli doktorlar Pekin ördeği yenmesini öneriyorlar. Pekin ördeği son derece sağlıklıdır ve hemen her derde devadır. Sindirimi kolay, kolesterol özelliği yok denecek kadar azdır. Bu ördeği pişirmek son derece zor ama o kadar da keyiflidir. Çin’de hemen her restoranda Pekin ördeği vardır. Çinliler bunu çok seviyor. Sağlıklı bir yiyecek olduğu için de Pekin ördeğini şimdi Türkiye’de yaygınlaştırmaya ve sevdirmeye çalışıyoruz” diyor.

Çinliler sağlıklı yiyeceklere düşkün bir toplum olarak biliniyor. Çinli doktorlar da yiyecekler konusunda sürekli araştırma yapıyor. Pekin ördeği de sağlıklı beyaz ette ilk sıraya oturmuş. Pekin ördeğini sadece Çinliler değil, yabancıların da çok sevdiğinin altını çizelim. Türkiye’de de yaygınlaşan Pekin Ördeği, bazı çiftliklerde yetiştiriliyor.

Çinli usta Huang, şimdi Pekin ördeği konusunda Türk aşçıları eğitiyor. İzmir’i çok seven ve burada kalmaya karar veren Huang, Türk vatandaşlığına geçerek bundan sonraki hizmetleri de yeni kimliği altında vermeyi hedefliyor. Ana hedefleri arasında Çin’in sağlıklı yemeklerini Türklere sevdirmek, her derde deva olarak gösterilen Pekin ördeğini yaygınlaştırmak olarak sıralıyor.

Haşim Işık, şimdilerde Red Dragon Restoranlarının zincirini yayma planları yapıyor. Bu nedenle de Çin’den yeni ve tanınmış aşçıları Türkiye’ye getirecek. “Eğer bir işi layığı ile yapmak istiyorsanız, işi ehline vereceksiniz. Çin lokantalarının özelliği Çinli aşçıların mutfaktaki başarısıdır. Yılların deneyimi ile bunun böyle olduğunu gördük” diyor.

e.mail: necdetbuluz@gmail.com

www.facebook.com/necdet.buluz