Pekin Ã¶rdeÄŸi her derde devaymÄ±ÅŸ

Çin’de BaÅŸkent Pekin’de Minzu Wenhua Gong Restaurat’ta Pekin ördeÄŸi yemiÅŸtik. Son derece özenle piÅŸirilen ve adeta bir ÅŸölene dönen sunumla masamÄ±za getirilen bu Pekin ördeÄŸinin tadÄ± hala damaÄŸÄ±mÄ±zda. Bunun yanÄ±nda Guangzhou ‘da Huang Ji Zhangjiang Chicken Restaurant’ta da Pekin ördeÄŸi tatmÄ±ÅŸ, bunu da son derece kaliteli ve damak tadÄ±na uygun bulmuÅŸtuk.

Çin’de daha birçok yerde Pekin ördeÄŸi yedik ama sözünü ettiÄŸimiz bu iki restoranttaki tadlarÄ± bulamadÄ±k. Pekin ördeklerinin tadÄ± kadar, saÄŸlÄ±ÄŸa son derece yararlÄ± beyaz et olduÄŸunu da söylemeliyiz. Her Çinli de bunu fÄ±rsat bulduklarÄ± her yerde söylüyor.

Pekin ördeÄŸini piÅŸirmek son derece ustalÄ±k isteyen bir iÅŸ. Çok zahmetli bir hazÄ±rlama ve piÅŸirme süresi gerekiyor. Ördek, kÄ±vamÄ±nda ve ustalÄ±kla piÅŸirilmediÄŸinde tadÄ± ortaya çÄ±kmÄ±yor.

Türkiye’de de bazÄ± Çin lokantalarÄ±nda Pekin ördeÄŸi piÅŸirilip servis ediliyor. Ancak, bunlarÄ±n tadÄ± ve kÄ±vamÄ± Çin’dekini tutmuyor. Gerek Red Dragon, gerekse China Town’daki Çinli piÅŸiriciler, yerli Pekin ördeklerini Pekin’dekilerin tadÄ±nda ve kÄ±vamÄ±nda piÅŸirerek ustalÄ±klarÄ±nÄ± ortaya koyuyorlar.

Buna en yakÄ±n Pekin ördeÄŸini piÅŸiren Çin’li bir usta var. China Town Ä°zmir’deki lokantada çalÄ±ÅŸan DÄ±an Ning Huang, Çin’de yediÄŸimiz Pekin ördeklerini aratmayacak kÄ±vamda ve kalitede Pekin ÖrdeÄŸi piÅŸiriyor.

Yerli Pekin ördeklerinin tadÄ±, Çin’dekilerden çok farklÄ± olmasÄ±na raÄŸmen, Çinli ustanÄ±n deneyimli ellerinden çÄ±kan ve kendine has sunumu ile bu ördekleri neredeyse fark etmek mümkün deÄŸil. Burada bir incelik var, onu da sizlerle paylaÅŸalÄ±m:

Red Dragon’larÄ±n kurucusu ve iÅŸletmecisi HaÅŸim IÅŸÄ±k, son derece titiz, titiz olduÄŸu kadar da kaliteye önem veren bir kiÅŸi. Bu nedenle restoranlarda çalÄ±ÅŸan aÅŸçÄ±larÄ± Çin’den seçip getiriyor. OÄŸul Tolga IÅŸÄ±k ile baÅŸarÄ±dan baÅŸarÄ±ya imza atÄ±yor. Bunun yanÄ±nda Türk aÅŸçÄ±larÄ± da Çin’deki lokantalarda eÄŸitim almaya gönderiyor, daha sonra Türkiye’de Red Dragon’larda Çinli ustalarla çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor.

Son derece deneyimli, kaliteli ve piÅŸirme ustasÄ± Çinli ustalarÄ±n harikalar yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemeliyiz. KardeÅŸi CoÅŸkun IÅŸÄ±k da Chine Town’u iÅŸletiyor. KardeÅŸ iÅŸletme de aynÄ± zamanda Pekin ördeÄŸi konusunda son derece iddialÄ±. Zaten Çinli usta Huang’Ä± Ä°stanbul’dan Ä°zmir’e ilk taÅŸÄ±yan da CoÅŸkun IÅŸÄ±k olmuÅŸ. Özetle kardeÅŸ IÅŸÄ±k da aÄŸabey HaÅŸim IÅŸÄ±k’Ä±n yolundan gidiyor. Ürün seçimine, kaliteye ve ustalÄ±ÄŸa önem veriyor. BaÅŸarÄ±lÄ± da oluyorlar.

Biz, zaman zaman Bodrum’da Marina’da Red Dragon’da Çin yemeÄŸi yiyoruz ve çok beÄŸeniyoruz. Çin’de herhangi isim yapmÄ±ÅŸ bir restoranda yiyebileceÄŸiniz yemeklerin aynÄ±sÄ±nÄ± burada da yiyebilme fÄ±rsatÄ±mÄ±z oluyor.

Hiç kuÅŸkusuz, Pekin ördeÄŸinin Çin’de yetiÅŸtirme koÅŸullarÄ± çok farklÄ±, TadÄ± ile de bu nedenle damaklarda ayrÄ± bir lezzet ÅŸölenine dönüÅŸüyor. Bu farkÄ±n Türkiye’de de yakalanmaya çalÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ± biz baÅŸarÄ± olarak deÄŸerlendiriyoruz.

Red Dragon’da yediÄŸimiz Pekin ördeklerinin kalitesinin de Çin’dekilerden farksÄ±z olduÄŸunu da belirtelim. Bu da malzemelerin çoÄŸunun Çin’den gelmesi, ustalardan kaynaklanÄ±yor. Ürün seçiminden ve kaliteden ödün verilmediÄŸinden de böylesine severek yenilebilen yemekler ortaya çÄ±kÄ±yor.

Åžimdi gelelim Pekin ördeÄŸine ve özelliklerine:

Çinli usta Huang, Pekin ördeÄŸinin her derde deva olduÄŸunu söylüyor ve herkesi ördek yemeye davet ediyor. Bu konuda son derece deneyimli ve uzman olan Çinli aÅŸçÄ± Huang “Özellikle eklem aÄŸrÄ±larÄ± ve romatizmada Çinli doktorlar Pekin ördeÄŸi yenmesini öneriyorlar. Pekin ördeÄŸi son derece saÄŸlÄ±klÄ±dÄ±r ve hemen her derde devadÄ±r. Sindirimi kolay, kolesterol özelliÄŸi yok denecek kadar azdÄ±r. Bu ördeÄŸi piÅŸirmek son derece zor ama o kadar da keyiflidir. Çin’de hemen her restoranda Pekin ördeÄŸi vardÄ±r. Çinliler bunu çok seviyor. SaÄŸlÄ±klÄ± bir yiyecek olduÄŸu için de Pekin ördeÄŸini ÅŸimdi Türkiye’de yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmaya ve sevdirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz” diyor.

Çinliler saÄŸlÄ±klÄ± yiyeceklere düÅŸkün bir toplum olarak biliniyor. Çinli doktorlar da yiyecekler konusunda sürekli araÅŸtÄ±rma yapÄ±yor. Pekin ördeÄŸi de saÄŸlÄ±klÄ± beyaz ette ilk sÄ±raya oturmuÅŸ. Pekin ördeÄŸini sadece Çinliler deÄŸil, yabancÄ±larÄ±n da çok sevdiÄŸinin altÄ±nÄ± çizelim. Türkiye’de de yaygÄ±nlaÅŸan Pekin ÖrdeÄŸi, bazÄ± çiftliklerde yetiÅŸtiriliyor.

Çinli usta Huang, ÅŸimdi Pekin ördeÄŸi konusunda Türk aÅŸçÄ±larÄ± eÄŸitiyor. Ä°zmir’i çok seven ve burada kalmaya karar veren Huang, Türk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na geçerek bundan sonraki hizmetleri de yeni kimliÄŸi altÄ±nda vermeyi hedefliyor. Ana hedefleri arasÄ±nda Çin’in saÄŸlÄ±klÄ± yemeklerini Türklere sevdirmek, her derde deva olarak gösterilen Pekin ördeÄŸini yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak olarak sÄ±ralÄ±yor.

HaÅŸim IÅŸÄ±k, ÅŸimdilerde Red Dragon RestoranlarÄ±nÄ±n zincirini yayma planlarÄ± yapÄ±yor. Bu nedenle de Çin’den yeni ve tanÄ±nmÄ±ÅŸ aÅŸçÄ±larÄ± Türkiye’ye getirecek. “EÄŸer bir iÅŸi layÄ±ÄŸÄ± ile yapmak istiyorsanÄ±z, iÅŸi ehline vereceksiniz. Çin lokantalarÄ±nÄ±n özelliÄŸi Çinli aÅŸçÄ±larÄ±n mutfaktaki baÅŸarÄ±sÄ±dÄ±r. YÄ±llarÄ±n deneyimi ile bunun böyle olduÄŸunu gördük” diyor.

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