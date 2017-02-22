HocalÄ± katliamÄ± da unutturulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor

Önce ÅŸu konuyu dile getirelim: Ganire PaÅŸayeva, Azerbaycan milletvekilidir. Türk kadÄ±nÄ±nÄ± dünyada en iyi ve baÅŸarÄ±lÄ± biçimde temsil eden birisi olarak da dikkatleri çekiyor. Türkiye’yi adeta kapÄ± komÅŸusu yapan Ganire’yi neredeyse artÄ±k Türkiye’de tanÄ±mayan kalmadÄ±.

Türkiye’de faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluÅŸu ile de sÄ±kÄ± iliÅŸkilerde bulunan PaÅŸayeva’nÄ±n özellikle EkoAvrasya etkinliklerinde çok önemli konuÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da biliyoruz. Türk’ün ve TürklüÄŸün bulunduÄŸu her yerde olmaktan gurur duyduÄŸunu sÄ±kça dile getiren PaÅŸayeva’nÄ±n sÄ±kça aramÄ±zda bulunmasÄ±ndan biz de çok mutluluk duyduÄŸumuzu belirtelim.

Daha önce de PaÅŸayeva ile ilgili çok yazdÄ±k. Azeybaycan-Türkiye iliÅŸkilerinin geliÅŸmesine her zaman katkÄ± sunan, Türk’ün olduÄŸu her yerde olmaktan mutluluk duyan Ganire PaÅŸayeva, ÅŸimdi de HocalÄ± katliamÄ±nÄ±n 25.yÄ±ldönümü nedeni ile yine aramÄ±zda bulundu, çeÅŸitli etkinliklere katÄ±ldÄ±, konuÅŸmalar yaptÄ±.

Åžimdi konumuza geçelim:

Azerbaycan’Ä±n DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ topraklarÄ±nÄ±n % 20’si 25 yÄ±l önce Ermeni çetelerinin eline geçti. Ermeniler aynÄ± zamanda HocalÄ±’da da katliamdan da öte soykÄ±rÄ±m yapmÄ±ÅŸlardÄ±. Rusya’nÄ±n da desteÄŸindeki bu çeteler, aradan geçen 25 yÄ±la raÄŸmen hala hesap vermemiÅŸlerdir.

DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ Türk topraÄŸÄ±dÄ±r ve bizim için de kanayan bir yaradÄ±r.

Gerek dünyada, gerekse çevremizde öylesine olaylar oluyor, geliÅŸiyor ki, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorunu neredeyse artÄ±k unutturulmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

Ancak, bu yÄ±llardÄ±r kanayan yarayÄ± unutmayanlar da var. Türk dünyasÄ± bir bütün olarak kendi davalarÄ±nÄ± unutmuyor, takip ediyor. Ä°ÅŸgal edilen Türk topraklarÄ±nÄ±n da bir an önce iade edilmesini bekliyor.

Azerbaycan milletvekili Ganire PaÅŸayeva iÅŸte bu amaçla yine DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ’Ä±n iÅŸgali nedeni ile Türkiye’deki etkinliklerde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalarda soykÄ±rÄ±mÄ± ispat etmelerine raÄŸman AB ülkelerinin bu konuda hala sessiz kaldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekiyor ve “Gerekirse iÅŸgal altÄ±ndaki topraklarÄ±mÄ±zÄ± silahla geri alÄ±rÄ±z. Bütün dünya ÅŸunu görsün ve bilsin ki, bugünkü Azerbaycan ve ordumuz 20 yÄ±l önceki Azerbaycan ve ordu deÄŸil” diyor.

Ermeniler ÅŸimdi yeni bir oyun peÅŸindeler. Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki topraklarÄ±nda referandum yapÄ±p, bu topraklarÄ± Ermenistan’a katmanÄ±n hesabÄ± içindeler. Buna da hiç kuÅŸkusuz tepkiler yaÄŸÄ±yor.

Böyle bir oldu-bittiye kesinlikle izin verilmeyeceÄŸinin altÄ±nÄ± çizen PaÅŸayeva’nÄ±n söylediklerine birlikte göz atalÄ±m:

“Bunu sÄ±k sÄ±k yapÄ±yorlar. Bu bir provokasyon ve taktikleri Avrupa BirliÄŸi Konseyi’nde HocalÄ±larÄ±n evlerine dönmeleri için karar alÄ±nÄ±yor. Ama, Ermenistan bu kararlarÄ± uygulamÄ±yor. AB’nin bu kararlarÄ± mutlaka yerine getirmesi gerekirdi, ama yapmÄ±yor. Bu da provokasyonlardan bir tanesidir. Biz, bunu kabul etmeyeceÄŸiz. Çünkü, dünya zaten Azerbaycan’Ä±n toprak bütünlüÄŸünü tanÄ±mÄ±ÅŸ. Toprak bütünlüÄŸümüzden de asla taviz vermeyeceÄŸiz. Biz, herkesin toprak bütünlüÄŸüne saygÄ± duyduk. Herkesin de bize göstermesi gerekiyor. ArtÄ±k Azerbaycan 20 önceki Azerbaycan deÄŸil, ne de ordusu 20 önceki ordusu deÄŸil. Biz daha ne kadar bunu bekleyeceÄŸiz? Daha ne zamana kadar insanlar kendi topraklarÄ±na, evlerine dönmeyecek? Azerbaycan halkÄ±nÄ±n artÄ±k sabrÄ± yok. ArtÄ±k biz, 10-20 yÄ±l beklemeyeceÄŸiz. Azerbaycan’Ä±n iÅŸgal edilmiÅŸ topraklarÄ±nÄ± temizleme hakkÄ± var. Bu sorunun çözümü için adÄ±mlar atÄ±lmaz ise, siz de baskÄ± uygulanmasÄ±nÄ± talep etmezsiniz. Azerbaycan’Ä±n kendi topraklarÄ±ndan Ermenistan’Ä± azat etme hakkÄ±na sahiptir, bu gücünü de gördünüz. “

PaÅŸayeva’nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalarda özellikle vurgulamaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± konu, Türkiye’nin bölgedeki gücünü artÄ±rmasÄ±dÄ±r. Azerbaycan milletvekili “Türkiye bu coÄŸrafyada ne kadar güçlenirse, biz de o kadar güçlü olacaÄŸÄ±z” diyor. Birlik ve bütünlüÄŸe önem verilmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çiziyor.

“Bu bölgede daha da haklarÄ±mÄ±zÄ± korumak için birlik ve beraberliÄŸe ihtiyacÄ±mÄ±z var.Türkiye’nin terörle mücadele konusunda çifte Standard uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Brüksel’de terör olunca biz dedik ki (teröre karÅŸÄ±yÄ±z.) Ama bize gelince, Azerbaycan’da otobüsü,tren garÄ± ve metroyu patlattÄ±lar. FotoÄŸraflar,videolar var. Ä°nternete girip baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda (Bu nasÄ±l bir vahÅŸet) diyebileceÄŸimiz görüntüler var. Amai Ermeni terör örgütlerinin yaptÄ±klarÄ±nÄ± hep görmezden geldiler. AynÄ± ÅŸeyleri bugün Türkiye’de görmekteyiz. O nedenle Türkiye bu coÄŸrafyada ne kadar güçlenirse biz de o kadar güçlü olacaÄŸÄ±z. Allah göstermesin zayÄ±flarsa biz de zayÄ±flarÄ±z. Birbirimizi daha da güçlendirmemiz için tüm kurumlar üzerine düÅŸenleri yerine getirmek durumundadÄ±r. .”

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