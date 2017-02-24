PKK, Irakâ€™ta yayÄ±lÄ±yorâ€¦

Bir yandan Suriye’de IÅžÄ°D ve PYD’ ye karÅŸÄ± güvenliÄŸimizi tehdit eden unsurlara karÅŸÄ± mücadele verirken, öte yandan terör örgütü PKK’nÄ±n Kuzey Irak’ta iyice yayÄ±lmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz.

PKK’nÄ±n Irak’ta militan sayÄ±sÄ±nÄ± sürekli artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekiliyor. Mahmur kampÄ± ile yanÄ±ndaki KaraçuÄŸ DaÄŸÄ±’nda hendek kazarak mevzi ve kontrol noktalarÄ± oluÅŸturmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± söylenen PKK’nÄ±n buraya gelen militanlarÄ±na eÄŸitim alanlarÄ± açtÄ±ÄŸÄ± da belirlendi.

Konu ile ilgili geliÅŸmelere kÄ±saca bir göz atalÄ±m:

PKK'lÄ± teröristler, çembere aldÄ±klarÄ± bölgeye, PeÅŸmerge ve yerel asayiÅŸ güçlerinin hiçbir ÅŸekilde giriÅŸine izin vermiyor. Bu yüzden zaman zaman PKK'lÄ± teröristler ile PeÅŸmergeler arasÄ±nda gerginlik yaÅŸanÄ±yor. Karargaha yaklaÅŸmak isteyenlere ateÅŸ açÄ±lÄ±yor.

Söz konusu bölgeden çekilen görüntülerde PKK'nÄ±n mevzileri, hendekleri ve güvenlik noktalarÄ± görülüyor. Mahmur KaymakamÄ± RÄ±zgar Muhammed Ä°smail, "PKK Mahmur KampÄ±'nda ve KaraçuÄŸ DaÄŸÄ±'nda karargah kurdu. Örgüte militan yetiÅŸtiriyor." dedi.

Mahmur KaymakamÄ± Ä°smail’in açÄ±klamalarÄ± bu kadarla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil.:

"PKK, özellikle Mahmur KampÄ±'nda askeri alanlar kurarak gelen militanlara eÄŸitim vermeye baÅŸladÄ±. Kamp içerisinde daima hazÄ±r bekleyen bir güç var. Bunlar sürekli askeri eÄŸitime alÄ±nÄ±yor. Kampta ÅŸimdiye kadar 8 yeni mevzi kuruldu. KadÄ±n, çocuk ve yaÅŸlÄ±lar dahi askeri eÄŸitime tabi tutuluyor." diye konuÅŸtu. Kamp nüfusunun, Mahmur ilçe merkezi nüfusunu geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Ä°smail, "KampÄ±n nüfusu ÅŸu anda 12 bin, ilçe merkezinin ise 10 bin civarÄ±nda. PKK'lÄ±lar, asayiÅŸ güçleri ve PeÅŸmergenin, Mahmur kampÄ±na giriÅŸine izin vermiyor. Kamp tamamen askeri üsse dönüÅŸtü. PKK, bir süre sonra Mahmur kampÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± geniÅŸletip, yeni kontrol noktalarÄ± oluÅŸturdu. Bununla da yetinmeyip daha önce kampta BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) tarafÄ±ndan kullanÄ±lan binaya el koydu. BM yetkililerine binayÄ± teslim etmeyi reddettiler. Militanlar daha önce IraklÄ± polis güçleri tarafÄ±ndan kullanÄ±lan karakola da el koydular. Bunun yanÄ±nda iki hafta önce iki kiÅŸinin kendisini KaraçuÄŸ DaÄŸÄ±'nda patlattÄ±ÄŸÄ± haberini aldÄ±k ancak gidip bu olaya iliÅŸkin herhangi bir soruÅŸturma http://img3.mynet.com/1x1/grey.gif yapamadÄ±k. PKK, giriÅŸimize izin vermedi.”

Terör örgütü PKK’nÄ±n Kuzey Irak’taki son faaliyetleri ise ÅŸöyle özetleniyor:

Kuzey Irak'ta Ä°ran ve Türkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Kandil ve diÄŸer daÄŸlara konuÅŸlanan PKK'lÄ± teröristler, bölgedeki 600 köyü iÅŸgal ediyor. Örgüt, Musul'un Suriye'nin sÄ±fÄ±r noktasÄ±ndaki stratejik Sincar ilçesini "ikinci Kandil" yapmak istiyor. Bölgedeki Ezidileri, DEAÅž saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± korumak bahanesiyle Sincar ilçesine yerleÅŸen PKK'lÄ±lar, DEAÅž bölgeden temizlenmesine raÄŸmen hala ilçeden çÄ±kmadÄ±. IKBY hükümeti ve Mesut Barzani'nin çaÄŸrÄ±larÄ±na raÄŸmen PKK, ilçedeki militanlarÄ±nÄ± çekmedi. PKK'nÄ±n Sincar DaÄŸÄ±'nda bir grup Ezidi'ye eÄŸitim verdiÄŸi ve örgüte militan yetiÅŸtirdiÄŸi biliniyor. Terör örgütü PKK, Kürdistan Yurtseverler BirliÄŸi (KYB) ve Goran Hareketi hâkimiyetindeki Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n Süleymaniye ve Halepçe illerine baÄŸlÄ± bölgeler ile Kerkük'teki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da artÄ±rma çabasÄ± içinde olduÄŸu kaydedildi.

Bütün bunlar ne ifade ediyor, görüÅŸlerimizi yansÄ±talÄ±m:

PKK’nÄ±n Kuzey Irak’ta yer edinmesi ve yayÄ±lmasÄ±na ÅŸu anda Barzani ve PeÅŸmergeler sadece seyirci kalÄ±yor. Barzani’nin zaman zaman PKK’lÄ±larÄ± uyarmasÄ±nÄ± sadece ÅŸeklen yapÄ±lmÄ±ÅŸ uyarÄ±lar olarak görüyoruz. Mahmur KampÄ±’na eÄŸer peÅŸmergelerin giriÅŸine bir avuç PKK’lÄ± izin vermiyorsa o zaman Barzani ve güçleri ne iÅŸe yarÄ±yor?

Zaten Kerkük’teki soydaÅŸlarÄ±mÄ±za karÅŸÄ± “yok etme” planÄ±nÄ± yÄ±llardÄ±r uygulayan Barzani’nin, ÅŸimdi de PKK’lÄ±larÄ±n Kerkük!’e yerleÅŸip, Türkmenler üzerinde baskÄ± kurmasÄ±na sessiz kalmasÄ± da ayrÄ±ca düÅŸünülmesi gereken bir baÅŸka konudur.

Barzani ve peÅŸmergeleri istemiÅŸ olsa, PKK’lÄ±larÄ± bu bölgeden söküp atamaz mÄ±?

Göz göre göre terör örgütünün bu topraklarda “ikinci Kandil” oluÅŸturmasÄ± ve PKK’lÄ±larÄ±n elinde Amerika’nÄ±n PYD’ ye verdiÄŸi silahlarÄ±n bulunmasÄ± düÅŸündürücü deÄŸil mi?

PKK’lÄ±larÄ±n Kuzey Irak’taki varlÄ±ÄŸÄ±na Amerika, BatÄ±, Rusya, Irak Merkezi Hükümeti de ses çÄ±karmÄ±yor. KaldÄ± ki, Kuzey Irak ile Suriye arasÄ±nda PKK/PYD dayanÄ±ÅŸmasÄ± üst seviyelere çÄ±kmÄ±ÅŸ durumda.

Türkiye’nin sürekli olarak itiraz ettiÄŸi “PYD, PKK’nÄ±n uzantÄ±sÄ± ve terör örgütüdür” açÄ±klamalarÄ±na Amerika’nÄ±n kulaklarÄ±nÄ± tÄ±kamasÄ±, PYD’ ye verilen her türlü silahÄ±n PKK’lÄ±larca da kullanÄ±lmasÄ±na ses çÄ±karÄ±lmamasÄ± kafalardaki soru iÅŸaretlerini de artÄ±rÄ±yor.

Gerek Suriye’deki IÅžÄ°D ve PYD, gerekse Kuzey Irak’taki PKK varlÄ±ÄŸÄ± bölgede kanayan yara olarak uzun süre devam edecek gibi görünüyor.

DÄ±ÅŸ güçlerin bölgedeki hesaplarÄ±nÄ±n hangi noktalarda sonuçlanacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸu anda bilemiyoruz. GörebildiÄŸimiz, bölgede baÅŸ aÄŸrÄ±tan bu unsurlarÄ±n daha uzun süre dÄ±ÅŸ güçler tarafÄ±ndan taÅŸeron olarak kullanÄ±lacaÄŸÄ±dÄ±r.

Bizim için ise PKK terör örgütü halen tehdit unsuru olarak karÅŸÄ±mÄ±zda duruyor. PYD konusunda çözüm bulunmadÄ±ÄŸÄ± süre içinde PKK terörünün de sona ermesini ÅŸu an için mümkün görmüyoruz.

O nedenle bizi yönetenlerin müttefikimiz Amerika ile PYD konusundaki tutum ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± yerinde buluyor ve doÄŸru atÄ±lmÄ±ÅŸ adÄ±m olarak deÄŸerlendiriyoruz.

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