Hep sÃ¶zde kalÄ±rsaâ€¦

Amerika’daki Trump ve yeni yönetimi ile iyi iliÅŸkiler hedefleniyor. Obama döneminde yaÅŸanan gerginlikler ve sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n bir kenara bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve yeni dönemde daha saÄŸlam iliÅŸkilerin saÄŸlanmasÄ± hiç kuÅŸkusuz Türkiye’nin bölgedeki güvenliÄŸi ve güçlülüÄŸü açÄ±sÄ±ndan önemlidir.

Ancak, bu saÄŸlanabilir mi?

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu’nun önce bu konudaki ÅŸu görüÅŸlerine göz atalÄ±m:

“Bizim ABD ile geçtiÄŸimiz dönem iliÅŸkilerine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman iliÅŸkilerin bu noktaya gelmesinde Türkiye’nin herhangi bir yanlÄ±ÅŸÄ±, onlara yönelik hasmane bir tutumu olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Fakat, gerek YPG’ye verilen destek, bize saldÄ±ran bir terör örgütü ile iÅŸbirliÄŸi yapmalarÄ±,hatta destek vermeleri, 15 Temmuz hain darbe giriÅŸimini gerçekleÅŸtiren ele baÅŸÄ± Fethullah Gülen’in Pansilvaya’da yaÅŸamasÄ± bugüne kadar tüm delil ve belgeleri vermemize raÄŸmen bÄ±rakÄ±n iade etmey,geçi,ci tutuklama talebimizin yerine getirilmemesi halkÄ±mÄ±zÄ±n duygularÄ±nÄ± çok etkiledi. Ä°liÅŸkilerimizi de etkiledi. Biz halkÄ±mÄ±zÄ±n beklentilerini karÅŸÄ±lamak için siyaset yapÄ±yoruz. Ä°liÅŸkilerimizin düzelmesi için bu konularda adÄ±m atÄ±lmasÄ± gerekiyor. Bize saldÄ±ran terör örgütü ile beraber olmanÄ±z, bizim müttefik anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z ile çeliÅŸiyor. Yeni dönemde bu iliÅŸkilerimizi düzeltebilmek için yeni yönetim ile kurulan iliÅŸkilerden memnunuz. Bu yeni sayfa açma konusunda biz varÄ±z ama,bu içi boÅŸ bir sayfa olmaz. Bunun içini de birlikte doldurmak gerek. GeçmiÅŸ dönemin hatalarÄ±nÄ± kabul eden yeni bir yönetim var. Bizim de temennimiz bu hatalarÄ±n tekrar edilmemesidir.”

Buraya kadar tamam ve bu açÄ±klama da çok doÄŸru bir açÄ±klamadÄ±r.

Åžimdi bütün mesele, geçmiÅŸ dönem hatalarÄ±nÄ±n yinelenmemesi ise, bugünkü Trump yönetiminin de eski hatalarÄ± yinelemekte olduÄŸunu görmekteyiz. Yine sanki “ipe un serme”yi izliyoruz. Zaman kazanmaya çalÄ±ÅŸan bir yönetim anlayÄ±ÅŸÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z gibi geliyor bize.

Ä°ki önemli konu var:

Birincisi FETÖ terör örgütü Lideri FethÄ±ullah Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesidir.

Türkiye, “suçlularÄ±n iadesi” anlaÅŸmasÄ± uyarÄ±nca ABD'den Gülen'in geçici olarak tutuklanmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti. Talebin gerekçesinde ise Gülen'in ABD'de örgüt faaliyetinde bulunan teröristlerle birlikte FETÖ'yü sevk ve idare etmeye devam ettiÄŸi vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±. 10 Eylül 2016'da ABD'ye ulaÅŸan bu talebe iliÅŸkin ÅŸu ana kadar hiçbir iÅŸlem gerçekleÅŸtirilmedi.

Åžimdi ise Gülen’in Kanada’ya kaçacaÄŸÄ± haberleri geliyor.

Türkiye ile Kanada arasÄ±nda suçlularÄ±n iadesine iliÅŸkin anlaÅŸma bulunmuyor. Bu nedenle Pensilvanya'da yaÅŸayan Gülen, Kanada'ya geçerse kendini emniyete almÄ±ÅŸ olacak. Trump yönetimindeki ABD ise geçtiÄŸimiz haftalarda Gülen'in “güvenilir liman" olarak gördüÄŸü Kanada'ya kaçma iddialarÄ±na iliÅŸkin bilgi talep etti. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± da Gülen'in Kanada'ya kaçabileceÄŸine iliÅŸkin bilgileri geçtiÄŸimiz cuma günü ABD'ye gönderdi. Gönderilen belgelerde, FETÖ tarafÄ±ndan Kanada'da satÄ±n alÄ±nan çiftliÄŸin adresi, kimler tarafÄ±ndan ve ne zaman satÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bilgilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°kinci önemli konu ise PKK terör örgütünün Suriye uzantÄ±sÄ± PYD konusudur.

Obama döneminde silahlarla donatÄ±lan bu terör örgütüne ÅŸimdiki Trump yönetimi de daha aÄŸÄ±r silahlar vermeye baÅŸladÄ±.

GeçtiÄŸimiz günlerde konu ile ilgili yazdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir yazÄ±da PYD’ ye verilen zÄ±rhlÄ± araçlarÄ±n, eÄŸitilen militanlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n da Amerika tarafÄ±ndan servis edildiÄŸini vurgulamÄ±ÅŸtÄ±k.

AynÄ± ABD’nin PKK’nÄ±n Kuzey Irak’ta yer edinmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Sincar Bölgesi’ndeki karargâhlarÄ±nÄ± da gizli ÅŸekilde güçlendirdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. YapÄ±lan açÄ±klamalarda özerk bölge ve düzenli ordu kurmak isteyen PKK’lÄ±lara 38 milyon dolarlÄ±k aÄŸÄ±r silah desteÄŸi verdiÄŸi iddia ediliyor.

Sözün özeti ÅŸu:

Bizim iyi niyet çabalarÄ±mÄ±za raÄŸmen Amerika, bölgede çÄ±karlarÄ± doÄŸrultusunda adÄ±m atÄ±yor. Tamam, bizi dinliyorlar, bazÄ± konularda duyarlÄ±lÄ±k gösteriyorlar ama olumlu adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da görüyoruz. Trump yönetiminin de Obama ve yönetiminden pek farklÄ± hareket etmediÄŸini görmemiz gerekiyor.

Her ne kadar yeni yönetim ile daha iyi iliÅŸkilerin oluÅŸturulmasÄ± için “Bekle gör” politikasÄ± gözetiyorsak da olup biten gerçekleri de görmezden gelemeyiz.

Bütün bunlarÄ± göz önünde bulundurup, daha dikkatli, duyarlÄ± olunup, siyasi aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± politikalarÄ± devreye sokmamÄ±z gerekecektir.

Bölgede Türkiye’nin de elinin güçlü olduÄŸu noktalar var. En azÄ±ndan bu güçlülüÄŸümüzü ortaya koyarak, müttefikimiz ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± çÄ±kar iliÅŸkilerinde ortak noktalara ulaÅŸabiliriz.

necdetbuluz@gmail.com

www.facebook.com/necdet.buluz