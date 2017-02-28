Trumpa gÃ¼venilebilir mi

Amerika’nÄ±n yeni BaÅŸkanÄ± Donald Trump, gerek ülkesinde, gerekse dünyada eleÅŸtirilmeye devam ediliyor. Yeni BaÅŸkan, ilginç bir yapÄ±ya sahip ve ani verdiÄŸi kararlarla etrafÄ±nÄ± da ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor. En büyük özelliÄŸi de verdiÄŸi karardan sonra arkasÄ±na bakmÄ±yor ve bu kararÄ±n sonuçlarÄ±nÄ±n ne olacaÄŸÄ±nÄ±n bile hesaplarÄ±nÄ± yapmÄ±yor.

Amerika’da her alanda eleÅŸtirilerin hedefi olan Trump, aynÄ± zamanda müttefiklerine karÅŸÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ±yla da ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaratÄ±yor. DanÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ±n uyarÄ±larÄ±na bile dikkat etmeyen Trump’un bu davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n gelecekte Amerika’nÄ±n dÄ±ÅŸ politikasÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸayabileceÄŸinin de bir göstergesi olarak deÄŸerlendiriliyor.

Trump’un bu tutumu, karÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n tepkilerine de neden olmaya baÅŸladÄ±.

Beyaz Saray medyasÄ± ile kavgalÄ± duruma düÅŸtü.

New York Times’tan BBC’ ye kadar birçok saygÄ±n medya kuruluÅŸunun muhabirlerinin Beyaz Saray’daki basÄ±n toplantÄ±sÄ±na alÄ±nmamasÄ± ABD’deki ifade özgürlüÄŸüne karÅŸÄ± giriÅŸilen baskÄ±cÄ± bir hareket olarak deÄŸerlendiriliyor. AynÄ± zamanda Trump, beÄŸenmediÄŸi birçok basÄ±n mensubunun soru sormasÄ±na da izin vermiyor, tersliyor.

Trump’Ä±n yönetim anlayÄ±ÅŸÄ± ve mizacÄ±, ifade özgürlüÄŸünü, eleÅŸtirileri kabul etmeye pek uygun deÄŸil. SÄ±zdÄ±rÄ±lan bir haberi veya eleÅŸtirel bir yorumu esas alÄ±p gazetecileri yalancÄ± veya namussuz olarak nitelendirmekten çekinmiyor. Bu kavga öyle bir hal aldÄ± ki artÄ±k en ciddi medya organlarÄ±, onun tarafÄ±ndan itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor ve hatta saf dÄ±ÅŸÄ± edilmek isteniyor. Bu da kamuoyundaki rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± daha da artÄ±rÄ±yor.

1924’ten beri devam eden bir geleneÄŸi bozarak Beyaz Saray Muhabirleri DerneÄŸi’nin galasÄ±na katÄ±lmayÄ± reddederek bir ilke imza atan Trump, bununla da sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayÄ±p, dÄ±ÅŸ basÄ±nla da Beyaz Sray arasÄ±nda sÄ±nÄ±rlar koymaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Yeni BaÅŸkanÄ±nÄ±n imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnamelerde bile danÄ±ÅŸmalarÄ±na danÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±, konulardan uzak kaldÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle de hemen her kesimden eleÅŸtirilerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da görüyoruz.

Müslüman ülkelere karÅŸÄ± koyduÄŸu vize yasaÄŸÄ±, mülteci akÄ±nÄ± önlemek için aldÄ±ÄŸÄ± kararlar, Meksika ile olan gerginlik bazÄ± AB ülkelerini de kapsayarak yayÄ±lÄ±yor.

Amerika’daki yargÄ± sistemi BaÅŸkanÄ± frenlemeye yönelik bazÄ± önlemler almaya baÅŸladÄ±ysa da Trump’un bunu da dinlememesi toplum içinde de endiÅŸeler yaratmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ bulunuyor.

Son yapÄ±lan kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±nda Trump’a olan Amerika’daki halk desteÄŸinin % 43’den, % 37’ye düÅŸtüÄŸünü gösteriyor. Analistler, bu desteÄŸin daha da düÅŸebileceÄŸine dikkat çekiyor. Amerikan halkÄ±nÄ±n yeni BaÅŸkana olan güvenlerinde giderek azalma olduÄŸunun altÄ±nÄ± çiziyorlar.

Trump, aynÄ± zamanda ülkesindeki sanat, tiyatro ve sinema dünyasÄ±nÄ± da karÅŸÄ±sÄ±na aldÄ±.

Son yapÄ±lan Oskar ödüllerinin daÄŸÄ±tÄ±m törenine katÄ±lan sanatçÄ±lar giysilerine Trump’u protesto eden objeler kullandÄ±. Trump’a olan güvensizliÄŸi ve öfkelerini ortaya koymaya çalÄ±ÅŸtÄ±lar.

Öyle görünüyor ki, Trump ile ilgili sÄ±kÄ±ntÄ±lar içte ve dÄ±ÅŸta geniÅŸleyerek sürecek.

Bu noktada bizi de ilgilendiren konu hiç kuÅŸkusuz Trump’un Türkiye-Amerikan iliÅŸkilerine yönelik atacaÄŸÄ± adÄ±mlar olacaktÄ±r.

Åžu ana kadar Trump ve yeni yönetim ile sorunlar yaÅŸanmÄ±yor gibi görünüyorsa da, ileriye dönük ve bizim çÄ±karlarÄ±mÄ±z doÄŸrultusunda atÄ±lmÄ±ÅŸ her hangi bir olumlu adÄ±mÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da görmekteyiz. Beklentilerimiz var ama, bu beklentilerimiz ne kadar devam edebilir bu da tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gereken bir baÅŸka konu olarak önümüzde duruyor.

SaÄŸÄ± solu belli olmayan, ani kararlar veren, arkasÄ±na dönüp bakmayan bir BaÅŸkan’Ä±n Türkiye’ye bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ± deÄŸerlendirirken “Trump’a güvenebilir miyiz?” sorusunu sormadan edemiyoruz.

Her ne kadar ÅŸu an bu soruya nasÄ±l yanÄ±t vermemiz tartÄ±ÅŸÄ±labilir. Ancak, bugüne kadar ortaya çÄ±kanlarÄ± deÄŸerlendirdiÄŸimizde Trump ile bizim de sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸayabileceÄŸimiz görülebilir. Bu nedenle gerek ikili iliÅŸkilerimizde, gerekse bölgesel sorunlarda tüm bu olasÄ±lÄ±lÄ±klarÄ± göz önünde bulundurup, her ÅŸeye hazÄ±rlÄ±klÄ± olmamÄ±z atÄ±lacak en doÄŸru adÄ±m olmalÄ±dÄ±r.

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