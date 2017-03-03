Turizmdeki kara delik bÃ¼yÃ¼yor

Turizmciler içinde bulunduÄŸumuz 2017 sezonundan umutluydu. Ancak, bugün bu umutlar yerini karamsarlÄ±ÄŸa bÄ±raktÄ±. Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n verilerine göre Türkiye’ye Ocak 2017’de, 2016 Ocak ayÄ±na göre yüzde 9.81 oranÄ±nda daha az turist geldi. Bu rakam önemseniyor. KaldÄ± ki, ilerleyen aylar içinde bu oranda daha da açÄ±k bekleniyor. Bunun anlamÄ± da turizm sektöründeki “kara deliÄŸin” büyümekte olmasÄ±dÄ±r. Turizm 2017’ye 114 bin 859 yabancÄ± turist kaybÄ± ile baÅŸladÄ±. Bu rakamlar çok belirleyici olmasa da özellikle Avrupa’dan kayÄ±plarÄ±n sürdüÄŸü iÅŸareti var. Önemli pazarlar olan Almanya’dan yüzde 31, Avusturya’dan yüzde 24, Ä°ngiltere’den yüzde 24 kayÄ±p var. Rusya’da bir toparlanma var, 22 binden 40 bine yükselmiÅŸ.

Almanya gibi bir pazarÄ±n giderek kaybedilmesi Türk turizmini daha da sÄ±kÄ±ntÄ±ya sokacak gibi görünüyor.

Türkiye’nin rakibi olarak görülen Yunanistan, Ä°spanya, Ä°talya, Fransa gibi ülkelere giden turist sayÄ±sÄ±ndaki artÄ±ÅŸa bakÄ±lacak olursa, adÄ± geçen ülkelere giden turistlerin çoÄŸunun Türkiye’nin elinden kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ± turistler olduÄŸu ifade ediliyor.

AynÄ± ÅŸekilde MÄ±sÄ±r’Ä±, Fas ve Tunus’u tercih eden AvrupalÄ± turistlerin de yüzlerini Türkiye’ye döndüklerini görmekteyiz.

Her zaman söylediÄŸimiz ve vurgulamaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi turist gideceÄŸi ülkede can ve mal güvenliÄŸi arÄ±yor. Huzur ortamÄ±nÄ± ön planda tutuyor. Türkiye, yÄ±llardÄ±r terör ve savaÅŸÄ±n ortasÄ±nda bir OrtadoÄŸu ülkesi olarak tanÄ±tÄ±lÄ±yor. BU algÄ±yÄ± bugüne kadar silemedik. Sektördeki en büyük kaybÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÄ±nda ne acÄ±dÄ±r ki bu algÄ± geliyor.

Antalya’nÄ±n 2016 yÄ±lÄ±nda yüzde 43’lük (4.7 milyon) turist kaybÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Ocak-Åžubat 2017 rakamlarÄ±nÄ±n da kaybÄ±n devam ettiÄŸi görülüyor. Ocak ayÄ±nda Antalya’ya 2016’nÄ±n Ocak ayÄ±na göre yüzde 8 daha az turist geldi. Åžubat ayÄ±nda kaybÄ±n daha da arttÄ±ÄŸÄ± görülüyor. Åžubat ayÄ±nda geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 18’lik bir kayÄ±p ortaya çÄ±karken, iki aylÄ±k ortalama da gerileme yüzde 13 düzeyinde. 2015’e göre kayÄ±p oranÄ± yüzde olarak görülüyor. Geçen yÄ±l turizm krizinin merkezi konumunda olan Antalya’dan 2017 için olumlu sinyallerin gelmemesi sektördeki endiÅŸeleri de artÄ±rÄ±yor.

Ä°stanbul gibi dünya kentine gelmekte olan turist sayÄ±sÄ±ndaki azalma ve otellerdeki doluluk oranlarÄ±nÄ±n düÅŸmesi de yaÅŸanmakta olan sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n bir baÅŸka göstergesi olarak deÄŸerlendiriliyor.

Turizmde bu kadar sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir dönem geçirmemizin hiç kuÅŸkusuz nedenleri var. Bunlardan en önemlisi Türkiye’deki can ve mal güvenliÄŸinin olmadÄ±ÄŸÄ± yolunda dÄ±ÅŸarÄ±da oluÅŸturulan havadÄ±r.

Bizi bu kadar sÄ±kÄ±ntÄ±ya sokan nedenlerden bir an önce kurtulmamÄ±z, sektörü ayaÄŸa kaldÄ±racak köklü önlemleri almak durumundayÄ±z. Sadece açÄ±klamalarla, içi doldurulamayan boÅŸ laflarla sektörü ayaÄŸa kaldÄ±rmak mümkün deÄŸildir.

Alternatif turizm seçenekleri ortaya konuluyor. Ancak, Türkiye’de oluÅŸan havanÄ±n deÄŸiÅŸmemesi nedeni ile bu alternatif seçeneklerinin de turizmimizi ayaÄŸa kaldÄ±ramayacaÄŸÄ± görüÅŸü içinde olanlar var. “Önce can ve mal güvenliÄŸini ortaya konulacak konuma gelmemiz gerekiyor” deniliyor. “TanÄ±tÄ±m alanÄ±ndaki eksikliklerimizin giderilmesi önemlidir” vurgusu yapÄ±lÄ±yor.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Çetin Osman Budak, Türkiye’nin 2017’ye yaklaÅŸÄ±k 115 bin yabancÄ± turist kaybÄ± ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, “Türkiye’nin yüzünü bir an önce demokrasiye, hukuka, huzura döndürmesi gerekiyor" diyor.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ile Kültür ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±’nÄ±n “2017 telafi yÄ±lÄ± olacak” ÅŸeklinde açÄ±klamalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± ancak bu hedefin gerçekleÅŸmesine yönelik somut bir adÄ±m atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Budak, konu ile ilgili olarak ÅŸunlarÄ± vurguluyor:

“Hükümet rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi dayatmasÄ±yla meÅŸgul. Lafla turizm gemisi yürümez ve yürümüyor. Turizmin neden gerilediÄŸi ortada. Bu nedenleri ortadan kaldÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sürece, Türkiye turizminin eski günlerine dönmesi zor. Turizm barÄ±ÅŸ sektörüdür. OHAL altÄ±nda bir Türkiye, rejim dayatmasÄ±yla kutuplaÅŸan bir Türkiye, ÅŸiddet dilinin hakim olduÄŸu bir Türkiye, gazetecilerin hapiste olduÄŸu, sanat evlerinin kundaklandÄ±ÄŸÄ± bir Türkiye, barÄ±ÅŸ mesajlarÄ± vermiyor. ‘KomÅŸunu da al gel’, ‘düÄŸünü Türkiye’de yap’ gibi kampanyalarÄ±n, turizmdeki kayÄ±plarÄ±, telafi etmesi mümkün deÄŸil. Türkiye’nin yüzünü bir an önce demokrasiye, hukuka, huzura döndürmesi gerekiyor. Bu yönde güçlü bir mesaj verilmediÄŸi sürece, Türkiye’nin kayÄ±p faturasÄ± büyüyecektir.”

BazÄ± sektör temsilcileri toplantÄ±lar yapÄ±yor. Fuarlara katÄ±lÄ±mlar oluyor. AnÄ± fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸÄ±lÄ±yor. Günü kurtarmak için konuÅŸmalara ÅŸahit oluyoruz. Uzun vadeli bir plandan söz eden yok. Devlet sektörü ise vaatlerde bulunuyor ama gemi bir türlü yürütülemiyor.

Turizm ciddi bir iÅŸtir. Bu iÅŸi ciddiye almadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z süre içinde bir adÄ±m öteye gitmemiz de mümkün deÄŸildir. Günü kurtarmak için verilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lan suni nefesler bile bizim bu iÅŸi ciddiye almadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gösteriyor.

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