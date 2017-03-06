MenbiÃ§â€™te ayak oyunlarÄ±

Türkiye’nin terör örgütü PYD konusundaki Menbiç kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, ÅŸimdi Türkiye karÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n ayak oyunlarÄ±na döndü. PKK’nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± PYD’nin Menbiç’ten çÄ±kmasÄ±nÄ± isteyen ve “ÇÄ±kmasan vururuz” diyen Türkiye’nin bu kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda ilk ayak oyunu Amerika’dan geldi.

NasÄ±l mÄ±?

Amerika, bazÄ± özel güçlerini Menbiç’e kaydÄ±rdÄ±. Buradaki terörist güçlerle birleÅŸen Amerika, sÄ±nÄ±rdaki güçlere kendi bayraÄŸÄ±nÄ± çektirdi. Bu hareketin anlamÄ± “Ben PYD’yi koruyorum, sakÄ±n buralara yaklaÅŸma” demektir.

Ä°lerleyen zaman içinde Rusya Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ana Harekât Daire BaÅŸkanÄ± Sergey Rudskoy’in “PYD, Menbiç’ten çekilmeyi ve burayÄ± Esad güçlerine bÄ±rakmayÄ± kabul etmiÅŸtir” açÄ±klamasÄ± geldi.

Bu iki geliÅŸme ÅŸu gerçeÄŸi ortaya koyuyor:

Amerika ve Rusya, yanlarÄ±na Esad güçlerini de alarak bölgede iÅŸbirliÄŸi içindeler. Terör örgütü PYD’yi koruma altÄ±na alÄ±yorlar. Tansiyonu düÅŸürmek için de yeni ayak oyunlarÄ± ile oyalama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyorlar.

Verilen sözler tutulmuyor. Amerika daha önce Türkiye’ye “PYD Münbiç’ten çekilecek” diye söz vermedi mi?

Zaten daha önce Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k ne demiÅŸti, onu anÄ±msayalÄ±m:

“Önce DEAÅž bazÄ± yerleri rejime bÄ±raktÄ±. Åžimdi de gördüÄŸümüz kadarÄ±yla PYD, YPG, bazÄ± yerleri rejime terk ediyor. Bu, aslÄ±nda PYD’nin DEAÅž’Ä±n ve rejimin birlikte zaman zaman hareket ettiÄŸi iddiamÄ±zÄ± doÄŸrulayan, ispatlayan bir geliÅŸme. Yani birbirine düÅŸman gibi görünen pek çok yapÄ±nÄ±n kolaylÄ±kla bir araya geldiÄŸini ÅŸu birkaç günlük hareketlilikten gördük.”

Bu hareketliliÄŸe de Amerika ve Rusya birlikte imza atÄ±yor.

Oynanan oyun aslÄ±nda çok tehlikeli ve bölgenin kaderini de deÄŸiÅŸtirebilecek nitelikte görünüyor.

Peki, sorun nasÄ±l çözülecek? Türkiye’nin bu saatten sonra nasÄ±l hareket etmesi gerekecek? Bu sorulara kolay yanÄ±t bulunamÄ±yor. Ancak, Süleyman Åžah Türbesi’nin eski yerine taÅŸÄ±nmasÄ± ile bu konuda bir yol bulunabileceÄŸine dikkat çekiliyor.

Geçenlerde “Münbiç kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±na yazdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yazÄ±da Türkiye’nin güvenliÄŸi için artÄ±k bazÄ± riskleri göze almasÄ± gerektiÄŸine deÄŸinmiÅŸtik. GerektiÄŸinde hiç kimseye güvenmeyeceÄŸimizi ve kendi göbeÄŸimizi kendimiz kesmek durumunda kalabileceÄŸimize de vurgu yapmÄ±ÅŸtÄ±k.

Emekli TuÄŸgeneral, Dr. Naim BabüroÄŸlu, geçenlerde Milliyet Gazetesi’nde Tunca Bengi’nin yazdÄ±ÄŸÄ± “Münbiç düÄŸümü nasÄ±l çözülecek?” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda yazdÄ±ÄŸÄ± yazÄ±da görüÅŸlerini yansÄ±tmÄ±ÅŸ. Konumuz ilgilendirdiÄŸi için BabüroÄŸlu’nun bu konudaki görüÅŸlerini sizlerle paylaÅŸmak istedik:

“Süleyman Åžah Türbesi’nin bulunduÄŸu nokta Türk topraÄŸÄ±, BM 51. maddesi de buna cevaz veriyor, meÅŸru müdafaa hakkÄ±. Süleyman Åžah Türbesi’ni geçici olarak taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±k zaten. Åžimdi orada durumlar deÄŸiÅŸti. El Bab harekâtÄ± bitti koÅŸullar oluÅŸtu ve olgunlaÅŸtÄ±ysa, Türkiye olarak vatan topraÄŸÄ±mÄ±za tekrar sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z. BuranÄ±n emniyetini saÄŸlamak içinde kuzeyden, sÄ±nÄ±rdan mesela 20 kilometre geniÅŸliÄŸinde bir de emniyet koridoruyla aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru indiÄŸimizde Münbiç’in bir bölümü de içinde kalÄ±yor zaten. Yani oraya Süleyman Åžah Türbesi’ni konuÅŸlandÄ±rÄ±rsak zaten PYD/YPG bölgesine girmek zorundayÄ±z. AyrÄ±ca ne kazanÄ±yoruz? FÄ±rat’Ä±n hem doÄŸusunda hem batÄ±sÄ±nda bir emniyet koridoru açÄ±yoruz. Türkiye bunu kullanmalÄ±. Bunun için ABD’yi, Rusya’yÄ± ikna etmek zorunda deÄŸil çünkü Suriye’yle anlaÅŸma var ve o anlaÅŸmaya göre burasÄ± Türk topraÄŸÄ±. ABD burada fazla bir ÅŸey söyleyemez. EÄŸer Amerika, Yol vermiyorum derse, 1974 BarÄ±ÅŸ HarekâtÄ±’nda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaparsÄ±n. ABD’ye, AB’ye, NATO’ya ve ambargoya raÄŸmen nasÄ±l KÄ±brÄ±s BarÄ±ÅŸ HarekâtÄ± icra edildiyse bunu da o meÅŸru müdafaa hakkÄ± kapsamÄ±nda icra edecek Türkiye. EÄŸer icra edemezse, Münbiç kalÄ±rsa, Süleyman Åžah Türbesi de yerine taÅŸÄ±nmazsa ve Münbiç’le Hatay’Ä±n sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Afrin güneyden koridorla birleÅŸtirilirse, o zaman El Bab harekâtÄ±nÄ±n önemi de kalmaz. Türkiye buna izin vermemeli. Münbiç ve Afrin Türkiye’nin geleceÄŸi açÄ±sÄ±ndan ulusal güvenlik adÄ±na bir tehdittir. Sadece o da deÄŸil. Bana göre, FÄ±rat’Ä±n doÄŸusundaki PYD bölgesi Cezire, Kobani, Telabyad da tehdittir. DolayÄ±sÄ±yla, Türkiye bazÄ± riskleri göze almak zorunda...”

Suriye’deki sÄ±kÄ±ntÄ± giderek büyüyor. PKK’nÄ±n uzantÄ±sÄ± PYD’nin konumu öyle görünüyor ki daha çok baÅŸ aÄŸrÄ±tacak. GüvenliÄŸimiz için tehdit oluÅŸturan, yanÄ± baÅŸÄ±mÄ±zda bir devlet olmaya çalÄ±ÅŸan PYD’ye karÅŸÄ± alÄ±nacak her türlü önlem ve risk doÄŸru atÄ±lmÄ±ÅŸ adÄ±mdÄ±r. Türkiye’nin bu konudaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± her zaman olduÄŸu gibi bugün de destekliyoruz.

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