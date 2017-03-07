BÃ¶yle dostluk mu olur

En büyük müttefikimiz Amerika ile ilgili olarak çok yazÄ±yoruz. Özellikle Suriye ve bölgedeki geliÅŸmeler konusunda Amerika ile olan iliÅŸkilerimizin giderek gerginleÅŸmesi ve neredeyse kopma noktasÄ±na gelmesi son günlerde en çok konuÅŸulan ve tartÄ±ÅŸÄ±lan konu olarak karÅŸÄ±mÄ±zda duruyor.

FETÖ terör örgütü lideri Gülen’in Türkiye’ye iadesi konusunda halen ipe un seren Amerika, PKK’nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± PYD konusunda da Türkiye’yi oyalÄ±yor. Çok açÄ±k bir ifade ile terör örgütlerini Türkiye’ye tercih ediyor. Amerika’nÄ±n PKK’ya desteÄŸinin sürdüÄŸünü ise söylemeye gerek duymuyoruz.

Amerikan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 3 Mart 2017 tarihinde yayÄ±nlan Türkiye Ä°nsan HaklarÄ± Raporu yayÄ±nlandÄ±. Bu raporda 15 Temmuz darbe giriÅŸimi hakkÄ±nda FETÖ unsurlarÄ±nÄ±n rolüne ve FETÖ lider kadrosunun Amerika’da ikamet ettiÄŸine hiç deÄŸinilmiyor.

Bir önemli nokta da raporda güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonlar “iç çatÄ±ÅŸma” olarak deÄŸerlendiriliyor.

Biz, dikkat edilecek olursa Türkiye’nin “iç çatÄ±ÅŸmalar yaÅŸanan bir ülke” konumuna sokulmak istenildiÄŸini, bunun aynÄ± zamanda BatÄ±’da da yinelendiÄŸini sÄ±kça dile getiriyoruz. Hatta “Turizmimize en büyük darbe de bu nedenle vurulmak isteniliyor. YabancÄ±lar can ve mal güvenliÄŸinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± bir yere gelmek istemiyorlar” diye de bu konudaki sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± zaman zaman sizlerle paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±k.

Nereden bakÄ±lacak olursa olsun, bu tür olumsuz raporlar ülkemizin imajÄ±nÄ± daha da bozuyor. YabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± kaçÄ±rÄ±yor. Turistler gelmek istemiyor. Türkiye savaÅŸÄ±n ve iç çatÄ±ÅŸmalarÄ±n ortasÄ±nda yer alan bir OrtadoÄŸu ülkesi görünümüne sokulmak isteniliyor.

Bunlar kabul edilebilir ÅŸeyler mi?

Bütün bu olaylarÄ± ve geliÅŸmeleri alt alta koyup deÄŸerlendirdiÄŸimizde “Böyle dostluk mu olur?” demekten kendimizi alamÄ±yoruz.

Bir terör örgütüne karÅŸÄ± güvenlik güçlerimizin verdiÄŸi mücadele nasÄ±l olur da “iç çatÄ±ÅŸma” olarak deÄŸerlendirilebilir?

Bu ön yargÄ±dÄ±r, kasÄ±tlÄ±dÄ±r ve Türkiye’yi uluslar arasÄ± alanda yalnÄ±z bÄ±rakma operasyonunun bir parçasÄ±dÄ±r.

Biz, son günlerde terör örgütlerine karÅŸÄ± güvenlik güçlerimizin operasyonlarÄ±nÄ± çok baÅŸarÄ±lÄ± buluyoruz. Özellikle PKK’ya en büyük darbeler bugünlerde indiriliyor. IÅžÄ°D yuvalarÄ± darmadaÄŸÄ±n ediliyor.

Suriye içlerinde El Bab’da da TSK’nin çok büyük bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ±, IÅžÄ°D’Ä± buralardan koparÄ±p attÄ±ÄŸÄ±nÄ± da burada söylemeden geçemeyeceÄŸiz.

Terörle mücadele karÅŸÄ±sÄ±nda alÄ±nan bu baÅŸarÄ±lar küçümsenebilir mi?

Bunlar nasÄ±l olur da bir dost ve müttefik ülke tarafÄ±ndan “iç çatÄ±ÅŸma” olarak deÄŸerlendirilebilir?

Nitekim DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan bu rapora karÅŸÄ± bir açÄ±klama geldi. AçÄ±klamada “Bunlar kabul edilebilir iddialar deÄŸildir” ifadesi kullanÄ±ldÄ±. AçÄ±klamada özetle “Ä°nsan hak ve özgürlüklerinin korunmasÄ±, daha da ileriye götürülmesi ve en üst uluslar arasÄ± standartlara eriÅŸilmesi ülkemizin temel hedefleri arasÄ±nda yer almaktadÄ±r. Bugüne kadar gerçekleÅŸtirilmiÅŸ olan kapsamlÄ± reformlar bunun teyididir. Devletimizin ve ulusumuzun varlÄ±ÄŸÄ±na yönelik emsali görülmemiÅŸ terör tehditleri ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu dönemde FETÖ, PYD, PKK, DHKP-C ve DEAÅž baÅŸta olmak üzere terör örgütleri ile haklÄ± mücadelemiz gerçeklerle örtüÅŸmeyen biçimde yansÄ±tÄ±lmasÄ± derin üzüntü yaratmÄ±ÅŸtÄ±r” denildi.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n 2017 Türkiye Raporu, her yÄ±l ABD Kongresine sunulmak üzere 190’dan fazla ülke için hazÄ±rlanan mutat belgelerden birini oluÅŸturuyor.

GeliÅŸmeler ÅŸunu gösteriyor:

“Dost” ve “müttefik” diye bir ÅŸey yok. Türkiye, dÄ±ÅŸ güçlerce köÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmaya, zayÄ±flatÄ±lmaya, bölünmeye sürüklenmek isteniyor. Hesaplar bunun üzerine yapÄ±lÄ±yor. Terörle mücadele bile “iç çatÄ±ÅŸma” olarak yansÄ±tÄ±lÄ±yorsa sözün bittiÄŸi noktadayÄ±z demektir.

Bölgemizdeki geliÅŸmelere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda tabloyu çok daha net görebiliyoruz.

Biz de hesabÄ±mÄ±zÄ± kitabÄ±mÄ±zÄ± buna göre düzenlemek ve hazÄ±rlamak durumundayÄ±z. Kendi göbeÄŸimizi kendimiz kesecek konuma gelmemiz, gücümüzü bölmememiz ve tek bir noktada toplamak durumunda olduÄŸumuzu artÄ±k görmemiz gerekiyor.

Her zaman söylediÄŸimiz gibi Türk’ün Türk’ten baÅŸka dostu yoktur.

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