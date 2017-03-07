DadaÅŸlardan KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm Ã§Ä±karmasÄ±

Erzurum’un Olur Ä°lçesi var. Bu ilçenin bir de “Olurlular Kültür ve Turizm YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi” bulunuyor. Ä°ÅŸte bu dernek yöneticileri ÅŸimdi kollarÄ± sÄ±vamÄ±ÅŸlar ve her derneÄŸin kolayca el atamayacaÄŸÄ± bir iÅŸe giriÅŸmiÅŸler. Ä°lkini bu yÄ±l düzenleyecekleri “Olur SÄ±la-Ä± Rahim Kültür ve Turizm Festivali” için adÄ±m atmÄ±ÅŸlar.

Biz bu DerneÄŸi, Erzurumlular Kültür ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi Bodrum Åžubesi ve o dönem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yapan iÅŸ adamÄ± HaÅŸim IÅŸÄ±k ile tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±k. O günden bu yana da DadaÅŸlarla daha sÄ±kÄ± baÄŸlarÄ±mÄ±z oluÅŸtu. HaÅŸim IÅŸÄ±k’Ä±n bu yapÄ±laÅŸmaya da çok önemli katkÄ±larÄ± olmuÅŸtur, bugün de olmaktadÄ±r bunu da vurgulamadan geçemeyeceÄŸiz.

Erzurum Olurlular Kültür YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi, Olur KaymakamlÄ±ÄŸÄ± ve Olur Belediyesi’nin katÄ±lÄ±mÄ± ile hazÄ±rlanan Kültür ve Turizm Festivaline Erzurum ve Olurlu iÅŸ adamlarÄ± da katkÄ± saÄŸlayacak. KÄ±pçak Türkleri’nin bir boyunun adÄ±ndan gelen Olur, Erzurum Bölgesinde doÄŸal ve kültürel zenginlikleri, bozulmamÄ±ÅŸ doÄŸasÄ±, organik yetiÅŸtirdiÄŸi ürünleri ile tanÄ±nÄ±yor.

Dernek Yöneticilerinden Alpay BektaÅŸ ile görüÅŸtük. Yönetim olarak yoÄŸun bir çalÄ±ÅŸma yürüttüklerini söyledi. Erzurum’un ve yörenin doÄŸal zenginliklerinin tanÄ±tÄ±lmasÄ±, konuklara tattÄ±rÄ±lmasÄ± ve köylülerin ürettiklerinin pazarlanmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸi festivalin yöreye hareketlilik getireceÄŸini vurguladÄ±.

Olur ve yöresi çok göç vermiÅŸ. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda çalÄ±ÅŸan hemÅŸerileri de çok. Festivalin hedeflerinden biri de bu gurbetçilerle, yöre halkÄ±nÄ± ve gençleri kucaklaÅŸtÄ±rmak, kaynaÅŸtÄ±rmak ve hasretlikleri gidermek.

Alpay BektaÅŸ yapÄ±lmasÄ± planlanan festivaldeki hedeflerini de ÅŸöyle özetledi:

“Yurdumuzun dört bir yanÄ±na gitmek zorunda kalan ilçemizin insanlarÄ±nÄ±n ilçelerine ve köylerine olan baÄŸlarÄ±nÄ±n devamÄ±nÄ± saÄŸlamak. Göçün verdiÄŸi durgunluÄŸu gidermek için köylülerimizin organik olarak ürettikleri ürünleri yerinde alÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlamak. EsnafÄ±mÄ±za destek olmak. HemÅŸerilerimize sÄ±la-Ä± rahim yaptÄ±rarak gençlerimizin kaynaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamak. Tarihimizi ve kültürümüzü tanÄ±tmak için her yÄ±l 6 gün olarak düzenleyeceÄŸimiz festivalimizin ilçemize ve köylülerimize büyük katkÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ± amaçlÄ±yoruz.”

Olurlular DerneÄŸi yöneticileri yörelerine ve yöre insanlarÄ±na güveniyor. Tarihi zenginliklerinin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ± için birlikte çalÄ±ÅŸma yürütüyorlar. GeçmiÅŸimizi de özellikle genç nesillerin ve yöre dÄ±ÅŸÄ±ndakilerin tanÄ±masÄ± için festival boyunca bu konuda da çalÄ±ÅŸma ve sergiler düzenlenecek.

SatÄ±rbaÅŸlarÄ± ile yapÄ±lmasÄ± düÅŸünülenleri de sÄ±ralayalÄ±m:

Eski tarÄ±m aletlerinin uygulanmasÄ± ve tanÄ±tÄ±lmasÄ± yapÄ±lacak. Eski ev aletlerimizin sergilenmesi ve tanÄ±tÄ±lmasÄ± da aynÄ± çerçevede deÄŸerlendirilecek. Ata sporumuz olan karakucak güreÅŸimizi ve yamaç paraÅŸütümüzü canlÄ± tutmak yarÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacak. Halk oyunlarÄ±mÄ±z –sanatçÄ±lar ve orta oyunlarÄ±mÄ±zÄ±n sergilenip tanÄ±tÄ±lmasÄ± için de ayrÄ±ca programlar düzenlenecek. Ä°lçenin meÅŸhur dut pekmezinin yapÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n sergilenmesi ve baÄŸlarÄ± ziyaret de aynÄ± gün içinde gerçekleÅŸtirilecek. Yörenin geçim kaynaÄŸÄ± olan hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ± yerinde ziyaret. Yaylalara uzanan yolculuk ile Kültür-turizm tanÄ±tÄ±m gezileri de festival boyunca konuklara güzel zaman geçirmelerine katkÄ± sunacak.

Burada asÄ±l hedef, Olur Ä°lçesi’nin her yönü ile tanÄ±tÄ±lmasÄ±dÄ±r.

Çünkü yörede organik ürün yetiÅŸtiriliyor. Köylüler ve üreticiler yÄ±llardÄ±r bu ürünleri tanÄ±tamÄ±yor. Festival boyunca bu ürünlerin tanÄ±tÄ±mÄ± saÄŸlanacak. Ücretsiz tahsis edilecek stantlarda da satÄ±ÅŸlar yapÄ±lacak. Böylece hem ürünün tanÄ±tÄ±mÄ±, hem satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ olacak. Üreticiler de, tüketiciler de kazanacak.

Bunun sadece Olur ve köyleri ile sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayacaÄŸÄ±nÄ±n da altÄ± çiziliyor. Çevre ilçe ve köylerden de festivale geniÅŸ katÄ±lÄ±m hedefleniyor.

Hemen ÅŸunu söylemeliyiz:

Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n yapmasÄ± gerekenleri, böylesine dernekler, kiÅŸiler bir araya gelip gerçekleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorsa buna devletin de desteÄŸinin olumlu yönde olmasÄ± gerekiyor. Olurlular DerneÄŸi, bu adÄ±mÄ± atarak belki de birçoklarÄ±na örnek olacak, yol açacaktÄ±r.

Türkiye, her yöresi ile zengin bir ülkedir. Bu zenginliklerimizin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ±, tanÄ±tÄ±lmasÄ±, geçmiÅŸimize Ä±ÅŸÄ±k tutacak adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ± hiç kuÅŸkusuz kültür ve turizmimiz için de önemsenmelidir.

DadaÅŸlar, Olur Ä°lçesi’nde “Kültür ve turizm” çÄ±karmasÄ± ile ses getirecek, dikkatleri çekecek büyük bir projeye imza atmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.

Erzurum olur da iÅŸ sazsÄ±z, sözsüz, halaysÄ±z olur mu?

OlurlularÄ±n festivali, ÅŸiirlerle, yöre türküleri, halaylarla da süslenip zenginleÅŸtirilecek. Sözün özü DadaÅŸlar coÅŸmaya, coÅŸturmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

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