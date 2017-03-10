Krizi tÄ±rmandÄ±rmanÄ±n faturasÄ±

BilindiÄŸi gibi son günlerde Almanya ile Türkiye arasÄ±nda bir diplomasi krizi yaÅŸanÄ±yor. Ä°ki Türk Bakan’Ä±n Almanya’daki Türklere referandum nedeniyle hitap etmesine imkân verilmemesi üzerine baÅŸlayan patlak, iki tarafÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± açÄ±klamalarÄ± ile tÄ±rmanÄ±yor.

Öncelikle ÅŸunu söyleyelim:

Türkiye, Almanya’nÄ±n ortaya koyduÄŸu dostluÄŸa ve iÅŸbirliÄŸine yakÄ±ÅŸmayan davranÄ±ÅŸlar karÅŸÄ±sÄ±nda çok sert tepki verdi. Bu tepkilerdeki haklÄ±lÄ±ÄŸÄ± görüyor ve destekliyoruz.

Ancak ÅŸu gerçeÄŸi de görmemiz gerekiyor:

Türkiye ile Almanya arasÄ±nda patlaÄŸÄ± ve ortaya çÄ±kan krizi sadece iki bakanÄ±n konuÅŸturulmamasÄ±na baÄŸlamamak gerekiyor. Almanya, baÅŸtan bu yana PKK ve FETÖ terör örgütü konusundaki tutum ve davranÄ±ÅŸlarÄ± ile zaten Türkiye’nin tepkilerini çekiyordu.

Türkiye’nin güvenliÄŸini tehdit eden konularda Almanya’nÄ±n olumsuz tutumu da böyle bir krizin yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ±n ayak sesleriydi.

DoÄŸrusunu söylemek gerekirse Türkiye ve Alman yöneticileri ve sorumlu çevreler dostane iliÅŸkilerin ve sÄ±kÄ± iÅŸbirliÄŸinin iki ülkenin de yararÄ±na olduÄŸunu, iki tarafÄ±n da birbirine ihtiyacÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu çok iyi biliyor. Böyle bir krizin iki ülkenin aleyhine iÅŸleyeceÄŸini de görüyorlar.

Nitekim Almanya ile Türk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ±’nÄ±n bir araya geldiÄŸi görüÅŸmede “Gerilim hem Almanya'ya hem Türkiye'ye zarar verir" açÄ±klamasÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± ileriye dönük bir geliÅŸme olarak deÄŸerlendirilmelidir.

Konuyu bu açÄ±dan deÄŸerlendirdiÄŸimizde sorunlarÄ±n iletiÅŸimle, diplomasi yoluyla ve söylemlere dikkat ederek çözmekte yarar var. Ses tonuna dikkat etmek, ileride tamire edilemeyecek suçlamalarla krizi tÄ±rmandÄ±rmak yerine daha akÄ±lcÄ± davranmak her iki tarafÄ±n da lehine olacaktÄ±r.

Åžimdi, bu kriz Almanya’yÄ± tam anlamÄ± ile “Türkiye düÅŸmanÄ±” haline dönüÅŸtürmeye baÅŸladÄ±. AB’de aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± olan ve Türk ekonomisi için önemli olan Almanya’da ÅŸimdi de turizmimiz baltalayacak kararlar alÄ±nÄ±yor. YangÄ±na körükle gidiliyor.

Bu konudaki geliÅŸmelere bir göz atalÄ±m: 0 0

Almanya'dan gelen turist sayÄ±sÄ±nÄ±n 3.7 milyona gerilediÄŸi 2016 yÄ±lÄ±, son 11 yÄ±lÄ±n en kötü sezonu olmuÅŸtu. Böyle giderse bu yÄ±l Alman turist sayÄ±sÄ± daha da gerileyecek

Almanya'nÄ±n en büyük tur operatörü TUI'nin BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± uzun yÄ±llar boyunca yapan Karl Born, bu yÄ±l Almanya'dan Türkiye'ye gitmek isteyen turistler için bir boykot çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±labileceÄŸini ve kendisinin de bu görüÅŸe katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Karl Born, "Åžimdiye kadar yalnÄ±z Güney Afrika'ya yönelik bir boykot çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu yÄ±l bu çaÄŸrÄ± Türkiye'ye yapÄ±lmalÄ±dÄ±r" dedi.

Bu görüÅŸe AlmanlarÄ±n tanÄ±nmÄ±ÅŸ turizm yazarÄ± Peter Hinze ve Sol Parti BaÅŸkanÄ± Katja Kipping de destek veriyorlar. 2015 yÄ±lÄ±nda Almanya'dan Türkiye'ye 5 milyon 400 bin turist gelmiÅŸken, 2016 yÄ±lÄ±nda kriz sürecinde bu sayÄ± ilk defa 11 yÄ±l sonra 3 milyon 700 bine indi.

Konuyu deÄŸerlendiren TAVAK BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Faruk Åžen, 2017'de Almanya'dan Türkiye'ye 3 milyona yakÄ±n turistin gelmesinin beklendiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Bu çaÄŸrÄ±lardan sonra Alman turist sayÄ±sÄ±nda ciddi bir azalÄ±ÅŸÄ±n beklenebileceÄŸini söyleyen Åžen, ÅŸunlarÄ± vurguluyor:

"KasÄ±m 2016 ile Åžubat 2017 tarihleri arasÄ±nda geçtiÄŸimiz yÄ±la göre gelen Alman turist sayÄ±sÄ± yüzde 50 azaldÄ±. Özellikle Almanya'daki çaÄŸrÄ±lar, 'Türkiye'ye giderseniz, Almanya'nÄ±n güvencesi altÄ±nda deÄŸilsiniz. Tevkif edilir veya baÅŸÄ±nÄ±za bir olay gelirse, Alman BaÅŸbakanÄ± ve Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± size sahip çÄ±kamaz' yaklaÅŸÄ±mÄ± içinde yapÄ±lÄ±yor. AlmanlarÄ±n Türkiye'ye yönelik bu intikam alma teorisinin amacÄ±, Alman turistlerden 2015 yÄ±lÄ±nda gelen 5 milyar Euro'ya yakÄ±n paranÄ±n bu yÄ±l gelmemesi. Bu konuda Almanya baÅŸarÄ±lÄ± olabilir. Bu konunun cevaplarÄ± muhakkak 9 Mart tarihinde Berlin Turizm FuarÄ± çerçevesinde, Kültür ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±'nÄ±n açÄ±klamalarÄ± ile netlik kazanacaktÄ±r. Almanya'da politikacÄ±lar ve basÄ±n ciddi bir ÅŸekilde Türkiye karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± ve düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yapmaktadÄ±rlar. Türkiye lehine hiçbir haberin çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ± Almanya'da artÄ±k 6 aydÄ±r Türk turizmi konusunda da haberler yer almamaktadÄ±r. Eskiden Antalya ve Bodrum'u öven gazeteler, Ä°stanbul'daki gece yaÅŸamÄ±nÄ±n ihtiÅŸamÄ±ndan söz ederlerdi. Åžimdi yalnÄ±z terör, saldÄ±rÄ± ve Türk politikacÄ±larÄ±n Almanya'ya yönelik söylevlerini dile getiriyorlar"

Özetleyecek olursak, Almanya ile baÅŸlayan kriz, tüm Avrupa’yÄ± kapsayabilir. Bu da özellikle turizm alanÄ±nda Avrupa pazarÄ±nÄ±n iyice kapanmasÄ± demektir. Biz, krizi tÄ±rmandÄ±rmanÄ±n faturasÄ±nÄ± kendi açÄ±mÄ±zdan deÄŸerlendirmek durumundayÄ±z. Konu ile ilgili yazmayÄ± sürdüreceÄŸiz.

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