PYDnin MÃ¼nbiÃ§ oyunu

Bölgemizde kriz üzerine kriz yaÅŸanÄ±yor. Almanya ve Hollanda ile olan iliÅŸkilerimizin gerginleÅŸtiÄŸi ve referanduma gittiÄŸimiz ÅŸu günlerde Suriye ve Irak’taki geliÅŸmeler de bizi adeta “tehdit eder” konumuna getirdi.

Terör örgütü PKK ve IÅžÄ°D’a karÅŸÄ± verdiÄŸimiz mücadeledeki baÅŸarÄ±larÄ±mÄ±zÄ±, PKK’nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± PYD’ye karÅŸÄ± da vermeye baÅŸladÄ±k. Ancak, Amerika ve Rusya’nÄ±n korumasÄ±ndaki PYD’ye karÅŸÄ± ÅŸu ana kadar etkili bir hareket içine giremedik.

Türkiye’nin güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan PYD ve onun silahlÄ± gücü YPG’nin Menbiç ve bölgeden uzaklaÅŸmasÄ± ve tehdit unsuru olmaktan çÄ±karÄ±lmasÄ± gerekiyor. Türkiye de bu konuda son derece kararlÄ± adÄ±mlar atÄ±yor.

Ancak son geliÅŸmeler baÅŸ aÄŸrÄ±tacak noktalara uzanacak gibi görünüyor.

Terör örgütü PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± PYD, ABD ve Rusya'dan aldÄ±ÄŸÄ± destekle çok küstahça adÄ±mlar atmaya baÅŸladÄ±. Son olarak Münbiç Yasama ve Yürütme Konseyleri'ni ilçede toplayan PYD sivil yönetim kurduÄŸunu resmen ilan etti.

Günlük hizmetleri saÄŸlamak amacÄ±yla kurulduÄŸu öne sürülen sözde yönetim bünyesinde 13 farklÄ± komite oluÅŸturuldu. PYD'ye baÄŸlÄ± kaynaklardan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, bu komiteler saÄŸlÄ±k, eÄŸitim, güvenlik, savunma gibi hizmetler üstlenecek. AçÄ±klamada ayrÄ±ca 132 kiÅŸiden oluÅŸtuÄŸu söylenen "Yasama Konseyi"nin eÅŸ baÅŸkanlarÄ±nÄ±n da seçildiÄŸi belirtildi.

AslÄ±na bakÄ±lacak olursa bu geliÅŸmelerin ayak seslerini daha önce duymuÅŸtuk. PYD Münbiç'te daha önce Yasama ve Yürütme komiteleri ilan etmiÅŸti. Bu komiteler en son 20 Åžubat'ta Münbiç'te toplanmÄ±ÅŸ, yeni yönetimin ilan edilmesiyle bu iki yapÄ± konsey halini almÄ±ÅŸ ve baÅŸkanlarÄ± da seçilmiÅŸti.

Gelen bilgilere göre Münbiç Yasama Konseyi ve Sivil Yönetim, yeni Yürütme Konseyini ve onun altÄ±ndaki 13 komiteyi onayladÄ±. 13 komitenin görevleri ise; DÄ±ÅŸiÅŸleri, Ä°çiÅŸleri, SaÄŸlÄ±k, Savunma, KadÄ±n, Kültür, Belediyeler, Sosyal iÅŸleri ve çalÄ±ÅŸma, Maliye, Ekonomi, Gençlik, EÄŸitim, Åžehitler komiteleri ÅŸeklinde açÄ±klandÄ±.

Åžimdi iÅŸin ilginç tarafÄ±, bu geliÅŸmeler karÅŸÄ±sÄ±nda Amerika ve Rusya’nÄ±n sessizliÄŸidir. Zaten, daha önce PYD’yi silahlandÄ±ran, koruyan ve kollayan dÄ±ÅŸ güçler adeta bölgedeki bu geliÅŸmelere kuçak açÄ±yorlar. Bizim de en sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± durumlarÄ±mÄ±zÄ± gözetleterek yeni adÄ±mlarÄ± atÄ±yorlar.

Münbiç'teki geliÅŸmeler ilk olarak, Suriye-Türkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Kobani (Ayn el-Arab) ilçesindeki PYD sorumlusu Ewwas Eli'nin, Rus haber ajanslarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Eli, Münbiç'te örgütün "özerk yönetim” kuracaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸ, Türkiye'nin El Bâb'dan sonraki hedefin Münbiç olduÄŸu yönündeki açÄ±klamalarÄ±ndan sonra ABD, bölgeye askeri güçlerini artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ± Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) baÄŸlÄ± Münbiç Askeri Konseyi de, FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ± kapsamÄ±nda savaÅŸan Özgür suriye Ordusu (ÖSO) ile cephe hatlarÄ±nÄ± Suriye ordusuna teslim edeceÄŸini söylemiÅŸti.

PKK'nÄ±n Suriye'deki kolu PYD'nin silahlÄ± kanadÄ± olan YPG'ye verilen destek Türkiye'nin tepkisine sebep olunca ABD, bu desteÄŸi 2015 Ekim ayÄ±ndan itibaren yeni bir yapÄ± oluÅŸturarak devam ettirmeye baÅŸladÄ±.

Bu tarihte sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da Arap, Süryani ve Türkmen gücü de YPG'ye katarak Suriye Demokratik Güçlerini (SDG) oluÅŸturdu. SDG'nin omurgasÄ±nÄ± ve komutasÄ±nÄ± yine YPG oluÅŸturuyor. SDG güçleri Türkiye'nin “kÄ±rmÄ±zÄ± çizgi” olarak ilan ettiÄŸi FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±na ABD'nin verdiÄŸi destekle geçti.

Türkiye'nin itirazlarÄ±na karÅŸÄ± ABD, SDG'nin Münbiç'i ele geçirdikten sonra oradan çekileceÄŸi yönünde söz vermiÅŸti. SDG Münbiç'i AÄŸustos 2016'da ele geçirdi. Ancak Washington'un verdiÄŸi çekilme sözü tutulmadÄ±.

GeliÅŸmeler hiç kuÅŸkusuz sÄ±kÄ±ntÄ± yaratacaktÄ±r.

Menbiç’le Hatay’Ä±n bitiÅŸiÄŸindeki PYD’nin Azez kantonunun güneyden baÄŸlantÄ±yla birleÅŸmesi ve Güney sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zÄ±n boydan boya PYD koridoru haline gelmesi endiÅŸe verici bir durumu ortaya koymuyor mu? Bu durum sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±zÄ± artÄ±rmaz mÄ±?

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, PYD’nin bölgedeki konumunu deÄŸerlendirirken “Bu terör örgütünün sözde bölgedeki baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k hareketi hikayedir” ÅŸeklinde yorumladÄ±. GeliÅŸmeleri bir yerde ciddiye almadÄ±klarÄ±na vurgu yaptÄ±.

PYD’nin Amerika ve Rusya’dan destek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Suriye’deki rejim ile de iÅŸbirliÄŸi içinde olduÄŸunu düÅŸündüÄŸümüzde bu geliÅŸmelerin ciddiye alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tüm çabalara ve verilen sözlere raÄŸmen PYD’nin halen Münbiç’te olmasÄ±, yer edinmesi ve bizim için tehdit unsuru olmaya devam etmesi ciddiye alÄ±nmasÄ± gereken bir konu deÄŸil midir?

KaldÄ±k ki bizim “kÄ±rmÄ±zÄ± çizgimiz” olan deÄŸerlendirdiÄŸimiz FÄ±rat’Ä±n BatÄ±’sÄ±ndan halen çekilmemekte direnen PYD’nin burada dÄ±ÅŸ güçlerce de korunma altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ± endiÅŸelerimizi artÄ±ran nedendir.

Dikkat edilecek olursa “PYD Menbiç’ten çekilmezse vurmakta kararlÄ±yÄ±z” demiÅŸtik. Ancak, bölgedeki dengelerin deÄŸiÅŸmesi ile ortaya çÄ±kan tabloda bu adÄ±mÄ± atamadÄ±k. Amerika ve Rusya’nÄ±n oyunlarÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Resmen bu iki süper güç “SaldÄ±rÄ±rsanÄ±z karÅŸÄ±nÄ±zda bizi bulursunuz” anlamÄ±nda mesajlar vermeye baÅŸladÄ±.

YPG hem Menbiç’teki askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha da takviye alarak sürdürüyor, hem de “BurayÄ± da özerk kanton ilan edeceÄŸim” gibi adeta meydan okurcasÄ±na bir açÄ±klama yapmak küstahlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterebiliyor.

ArkasÄ±nda güç olmasa bunu yapabilir mi?

Özetleyecek olursak, PYD kullanÄ±larak bölgede dÄ±ÅŸ güçlerin oynamakta kararlÄ± olduklarÄ± oyunlarÄ± ÅŸu anda sadece izlemek durumundayÄ±z. Biz daha önce “Menbiç Türkiye’nin beka sorunudur” demiyor muyduk?

O zaman izleyici durumundan çÄ±kmalÄ±yÄ±z.