SaÄŸlÄ±kta hangi noktadayÄ±z

14 Mart “TÄ±p BayramÄ±”ydÄ±. Bu nedenle tÄ±pta çalÄ±ÅŸanlarÄ±n bayramÄ± kutlandÄ±, çeÅŸitli etkinlikler yapÄ±ldÄ±. Ä°lgililerce de çeÅŸitli açÄ±klamalar yapÄ±lÄ±p, doktorlarÄ±n, hemÅŸirelerin ve tÄ±p alanÄ±nda hizmet verenlerin fedakârca çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±na vurgu yapÄ±ldÄ±, teÅŸekkürler edildi. TÄ±p alanÄ±nda çalÄ±ÅŸanlarÄ±n biz de bu özel günlerini bu nedenle bir kez daha kutlayalÄ±m.

Peki, tÄ±p alanÄ±nda hangi noktadayÄ±z, her yÄ±l artan doktor açÄ±ÄŸÄ±mÄ±z nasÄ±l kapatÄ±lacak, hÄ±zla büyüyen nüfusumuza oranla tÄ±p çalÄ±ÅŸanlar yeterli mi? Bizim için asÄ±l önemli olan ve kutlanmakta olan “TÄ±p BayramÄ±”nda bu konulara çözüm bulunmasÄ± yolunda olumlu adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ± gerekir. Hiç deÄŸilse bu özel günde tÄ±pta çalÄ±ÅŸanlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ±n masaya yatÄ±rÄ±lmasÄ±, doktor açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n nasÄ±l kapanmasÄ± gerektiÄŸi konularÄ±nda çözüm yollarÄ±nÄ±n aranmasÄ± gerekirdi.

YÄ±llardÄ±r karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sorunlar var:

BunlarÄ±n en önemlisi doktor açÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n bir türlü kapanmamasÄ± baÅŸta geliyor. Bunu hemÅŸire açÄ±ÄŸÄ± izliyor.

YapÄ±lan açÄ±klamalarda Türkiye’de 100 bin kiÅŸiye düÅŸen doktor sayÄ±sÄ±nÄ±n KalkÄ±nma ve Ä°ÅŸbirliÄŸi Örgütü (OECD) ülkelerinde 339 olduÄŸu belirtiliyor. Aradaki farkÄ± görüyor musunuz?

Aile hekimleri ve hastanelerdeki doktorlara muayene olanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nda iki kat artÄ±ÅŸÄ±n olduÄŸunu da altÄ±nÄ± çizerek anÄ±msatalÄ±m. TÄ±p alanÄ±nda ve doktorlar açÄ±ÄŸÄ±nda hangi noktada olduÄŸumuzun görülmesi açÄ±sÄ±ndan bu önemlidir.

Türk SaÄŸlÄ±k-Sen tarafÄ±ndan konu ile ilgili bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Ocak ayÄ± verileri göz önünde bulundurularak yapÄ±lan çalÄ±ÅŸma sonrasÄ± ortaya çÄ±kan tablo ÅŸöyle:

Türkiye’de 141 bin 259 hekim görev yapÄ±yor. Bu hekimlerin yaklaÅŸÄ±k % 20’sini oluÅŸturan 28 bin 384’ü özelde hizmet veriyor. Bu hekimlerin yaklaÅŸÄ±k % 20’sini oluÅŸturan 28 bin 384’ü özelde hizmet veriyor. Türkiye'de hekimlerin yüzde 20,3'ü Ä°stanbul'da görev yapÄ±yor. Ankara, Ä°stanbul ve Ä°zmir'de hekimlerin yüzde 39'u çalÄ±ÅŸÄ±yor. Türkiye'de bir hekime düÅŸen kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 557 olarak belirlenmiÅŸ.

AynÄ± açÄ±klamada ÅŸu konulara da vurgu yapÄ±lÄ±yor:

"Türkiye'de 100 bin kiÅŸiye düÅŸen hekim sayÄ±sÄ± 179, OECD ülkelerinde ise bu rakam 339. Türkiye'nin 100 bin kiÅŸiye düÅŸen hekim sayÄ±sÄ±nda OECD'yi yakalamak için 135 bin hekime ihtiyacÄ± var. YÄ±llara göre, Türkiye'de ortalama hekim artÄ±ÅŸÄ± 4 bin civarÄ±nda olduÄŸu düÅŸünülürse, OECD ortalamasÄ± hiç yükselmese, Türkiye ancak bu artÄ±ÅŸ düzeyiyle 33 yÄ±l sonra ortalamayÄ± yakalayabilecek. Hekimlerin iÅŸ yükleriyle ilgili deÄŸerlendirmenin yer aldÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmaya göre, Türkiye'de 2015'te 468 milyon 442 bin 354 muayene yapÄ±ldÄ±. Bir hekim bir yÄ±lda ortalama 3 bin 316 muayene gerçekleÅŸtirdi."

Bu rakamlar, tÄ±p alanÄ±nda hizmet veren doktor açÄ±ÄŸÄ±nÄ± çok net biçimde ortaya koyuyor. Biz, bu açÄ±ÄŸÄ± öyle görünüyor ki kolayca yakalayamayacaÄŸÄ±z Durum bu olunca da, hastanelerde doktorlarÄ±n beklenen hizmeti verebilmesi mümkün deÄŸildir. Zaten devler hastanelerindeki hasta kalabalÄ±ÄŸÄ± ve doktor sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± da bu durumu gözler önüne seriyor.

KalkÄ±p, 14 Mart TÄ±p BayramÄ±’nda bu koÅŸullar altÄ±nda bayram yapmanÄ±n bir anlamÄ± olabilir mi? Biz, önce saÄŸlÄ±k alanÄ±ndaki sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n giderilmesi yolunda adÄ±mlar atmalÄ±, doktor, hemÅŸire ve saÄŸlÄ±k personeli açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nda çaba gösterebilmeliyiz.

Ortaya çÄ±kÄ±p, hastaneleri dolaÅŸÄ±p, tÄ±p çalÄ±ÅŸanlarÄ±na çiçek daÄŸÄ±tmakla, içi boÅŸ sözlerle bayram kutlama mesajlarÄ± vermekle bu iÅŸ olmuyor.

KaldÄ± ki, çalÄ±ÅŸan doktorlarÄ±n, hemÅŸirelerin, saÄŸlÄ±k personelinin yÄ±ÄŸÄ±nla sorunu ve beklentileri de var.

Konu saÄŸlÄ±k üzerinde açÄ±lmÄ±ÅŸken, hemÅŸire ve ebe konusuna da deÄŸinmeden geçmeyelim:

Doktor açÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ortada. Peki, hemÅŸire ve ebe açÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yok mu? Var, hem de fazlasÄ± ile var. Bu konuda da yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rma ve açÄ±klama bulunuyor,bunu da sizlerle paylaÅŸalÄ±m:

Türk SaÄŸlÄ±k-Sen Genel BaÅŸkanÄ± Önder Kahveci de Türkiye'de ciddi bir saÄŸlÄ±k personeli açÄ±ÄŸÄ± bulunduÄŸunu belirtiyor. Hekimin yanÄ± sÄ±ra ebe ve hemÅŸire sayÄ±sÄ±nda da artÄ±ÅŸ olmasÄ± gerektiÄŸini ifade eden Kahveci, "SaÄŸlÄ±k personeli istihdamÄ± planlÄ± ÅŸekilde artÄ±rÄ±larak, açÄ±k kapatÄ±lmalÄ±. Bu hem çalÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸ yükünün azalmasÄ± hem de hizmette verimliliÄŸin daha da yükselmesi açÄ±sÄ±ndan zaruridir." deÄŸerlendirmesinde bulundu. Önder Kahveci, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n yÄ±pranma payÄ±, döner sermayelerin emekliliÄŸe yansÄ±tÄ±lmasÄ± ve ek göstergelerinin yükseltilmesi gibi temel beklentilerinin de hayata geçirilmesi gerektiÄŸini kaydederek, 14 Mart TÄ±p BayramÄ±'nÄ±n bu taleplerin gerçekleÅŸmesi için vesile olmasÄ± temennisinde bulundu.

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± MüezzinoÄŸlu, daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± bir açÄ±klamada Türkiye’de 50 bin hemÅŸire açÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu ve 2023'e kadar her yÄ±l 20 bin ilave hemÅŸire istihdamÄ± yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söylemiÅŸti.

necdetbuluz@gmail.com

www.facebook.com/necdet.buluz