Referandum dÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ milliyetÃ§iler Ã§Ã¶zecek

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin referandumda “evet” mi, yoksa “hayÄ±r” ile mi karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸmalarÄ± hÄ±zlandÄ±. Son yapÄ±lan anketlerden çÄ±kan sonuç ve yapÄ±lan açÄ±klamalarda “Kilidi açacak parti Milliyetçi Hareket olacak” deniliyor.

Åžu anda bÄ±çak sÄ±rtÄ±nda görünen referandumda “kilit parti” olarak görülen MHP tabanÄ±nÄ±n vereceÄŸi karar öyle görünüyor k, sonuçlarÄ± etkileyecek ve belirleyecektir. Kamuoyu araÅŸtÄ±rma gruplarÄ±nÄ±n yöneticileri de “Biz de açÄ±kça referandumun sonucunu milliyetçi oylarÄ±n etkileyeceÄŸini görmekteyiz. “evet” için milliyetçilerin oylarÄ± çok büyük önem taÅŸÄ±yor” diyor.

Nitekim “evet” oyu için çalÄ±ÅŸanlarÄ±n son günlerde gözlerini ve söylemlerini milliyetçilik üzerine çevirmeye baÅŸlamÄ±ÅŸ olmasÄ± da buna yorumlanÄ±yor.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Bahçeli ve yönetiminin AK Parti yanÄ±nda yer alÄ±p “evet” oylarÄ±nÄ± artÄ±rmaya yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ± ve açÄ±klamalarÄ±na raÄŸmen, ülkücülerin % 80’ine yakÄ±n bölümünün “hayÄ±r” oyu vereceÄŸi söyleniyor. Bu nedenle parti içindeki muhalif kanadÄ±n çalÄ±ÅŸmalarÄ±na yönelik engellemelerin sürdüÄŸünü de görmekteyiz.

Bahçeli, referandumda 11 ilde miting düzenleyecek. Bu mitinglerde beklenen kalabalÄ±ÄŸÄ±n olmasÄ±ndan ve tepkilerden çekiniliyor. AK Parti yönetiminin Bahçeli’nin düzenleyeceÄŸi mitinglere katÄ±lÄ±mÄ±n fazla olmasÄ± için teÅŸkilatlarÄ±nÄ± bilgilendirdiÄŸi yolunda da çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ± söyleniyor.

1980 öncesi ülkücü hareketin eski baÅŸkanlarÄ±, geçmiÅŸ dönemde MHP Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸ olan isimleri, eski milletvekilleri, muhalif isimlerin ve tabandan çok önemli bir bölümünün Bahçeli karÅŸÄ±tÄ± duruÅŸunun partinin geleceÄŸinin belirlenmesine de damga vuracaÄŸÄ± görülmelidir.

Referandum, bu nedenle “Bahçeli ve ekibi için de bir oylama niteliÄŸi taÅŸÄ±maktadÄ±r” deniliyor.

Burada asÄ±l üzerinde durulmasÄ± konu bizce ÅŸu olmalÄ±dÄ±r:

Bahçeli’nin ülkücüleri bölüp, birbiri ile çatÄ±ÅŸtÄ±rmaya yönelik sözleri son derece tehlikeli ve tahrik edicidir.

Muhaliflerden Sinan Ogan’Ä±n aracÄ±nÄ±n lastiklerinin patlatÄ±lmasÄ±ndan sonra Bahçeli’nin “Lastiklere sÄ±kanlar, beyinlere de sÄ±kar” demesi parti içi tartÄ±ÅŸmalarÄ± hÄ±zlandÄ±rdÄ±. Bu nedenle de Bahçeli’yi suçlayanlar “Milliyetçileri çatÄ±ÅŸmaya sürüklüyor” uyarÄ±sÄ± yapÄ±yor.

Bahçeli daha önce de “ülkücü hiçbir iÅŸi yarÄ±m bÄ±rakmaz” diyerek tahrik edici bir açÄ±klama daha yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Bütün bunlarÄ± alt alta koyduÄŸumuzda özellikle parti içinde böylesine kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± ve ateÅŸleyici açÄ±klamalarÄ± tehlikeli buluyoruz.

Daha açÄ±k ifade ile bu açÄ±klamalar parti tabanÄ±nda tam aksine tepki görüyor. MHP’li muhalif cepheden gelen açÄ±klamalarda “SandÄ±ÄŸa gitmeyeceÄŸini söyleyenler ÅŸimdi sandÄ±ÄŸa gideceÄŸini ve oyunu “hayÄ±r” yönünde kullanmaya karar verdiÄŸini söylüyorlar” açÄ±klamalarÄ± geliyor.

Ä°ÅŸte en önemli nokta da budur.

KararsÄ±zlarÄ±n ve sandÄ±ÄŸa gitmeyeceÄŸini söyleyenlerin sayÄ±sÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n erimeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± da kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±nda ortaya çÄ±kÄ±yor. Bu da referandumda oyunu kullanacaklarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n artmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor.

Kamuoyu araÅŸtÄ±rma gruplarÄ±nÄ±n yöneticilerinin ortak görüÅŸünü de özetleyelim:

“KatÄ±lÄ±mÄ±n fazla olmasÄ± referandumun sonucunu da etkileyecektir. Bu etkileme “hayÄ±r”larÄ± çoÄŸaltÄ±r. Daha önceki seçimlerde katÄ±lÄ±mÄ±n azlÄ±ÄŸÄ± hep iktidar partisinin lehine olmuÅŸtu. Rüzgâr tersine esebilir.”

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunun Meclis’e gelmesinden bu yana zaten Milliyetçi hareketin tabanÄ±nÄ±n buna karÅŸÄ± olduÄŸu biliniyor. Bu konuda yapÄ±lan açÄ±klamalarda deÄŸiÅŸikliÄŸe neden karÅŸÄ± olunduÄŸu da açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. BunlarÄ± yinelemeye gerek görmüyoruz.

ÇatÄ±ÅŸmalardan, kin ve nefret söylemlerden uzak durulmasÄ± gerekiyor. Bu bir seçim deÄŸil, Türkiye’nin geleceÄŸinin oylanacaÄŸÄ± bir referandumdur. Kimin ne oy vereceÄŸi o kiÅŸiyi ilgilendirir. BaskÄ±, tehdit ve korkutma ile kiÅŸilerin yönlendirilmesini doÄŸru bulmuyoruz. Bu, özellikle ülkenin milliyetçi hareket gibi köklü bir partisine hiç yakÄ±ÅŸmaz.

Sonuç ne olursa olsun, burada en büyük yarayÄ± alacak parti Milliyetçi hareket olacaktÄ±r. MHP’nin bu duruma düÅŸmemesi gerekiyordu. Öyle görünüyor ki, referandum sonrasÄ± parti içinde hesaplaÅŸma çok daha önemli bir konuma gelecektir.

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