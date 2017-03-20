Barzaniâ€™den yeni bir oyun

Türk ve Türkiye düÅŸmanÄ± Barzani, uzun zamandÄ±r oynadÄ±ÄŸÄ± Kerkük kartÄ±nda yeni oyunlarÄ± sahneye koyuyor. Irak’Ä±n iÅŸgalinden sonra Kuzey Irak’ta PeÅŸmergelerle özerk bölge için çaba gösteren Barzani “Kerkük kürt kentidir” sözlerini pekiÅŸtirmek için kente Kürt bayraÄŸÄ±nÄ± astÄ±rarak bu alanda bir ksütah adÄ±m daha atmÄ±ÅŸtÄ±r.

Irak'Ä±n Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, tartÄ±ÅŸmalÄ± bölgeler arasÄ±nda yer alan kentte resmi yazÄ±ÅŸmalar için Arapça'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Kürtçe'nin de kullanÄ±lmasÄ±nÄ± zorunlu yaparak Barzani’nin isteÄŸini yerine getirdi. AynÄ± zamanda Kürdistan Yurtseverler BirliÄŸi (KYB) üyesi de olan Vali Kerim, tüm kamu kurum ve kuruluÅŸ binalarÄ±na Irak bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ± talimatÄ± verdi.

Irak'Ä±n kuzeyinde yer http://img3.mynet.com/1x1/grey.gif alan Kerkük, Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasÄ±nda 140'Ä±ncÄ± madde kapsamÄ±nda tartÄ±ÅŸmalÄ± bölge sayÄ±lÄ±yor. Kerkük Ä°l Meclisi'nin kararÄ±yla kentte Arapça, Kürtçe, Türkmence ve Süryanice resmi dil kabul ediliyor. Terör örgütü DEAÅž'Ä±n Haziran 2014 tarihinde ülkenin 2'nci büyük kentti Musul ve diÄŸer bölgeleri ele geçirmesinden sonra, IKBY'ye baÄŸlÄ± PeÅŸmerge güçleri Kerkük baÅŸta olmak üzere tartÄ±ÅŸmalÄ± bölgelerin büyük çoÄŸunluÄŸunu kendi hâkimiyetine aldÄ±. Kerkük kenti aynÄ± zamanda Duhok kentinden sonra en çok iç göçmen barÄ±ndÄ±ran 2'nci kent konumunda. Vali Kerim, eski Irak CumhurbaÅŸkanÄ± Celal Talabani'nin liderliÄŸindeki Kürdistan Yurtseverler BirliÄŸi (KYB) Politbüro üyesi.

Kerkük’te bir oldu-bitti ile Türkmenler’i tamamen bölgeden temizlemeye yönelik atÄ±lmÄ±ÅŸ bu adÄ±m karÅŸÄ±sÄ±nda sessiz kalÄ±nmamalÄ±dÄ±r.

Bu konuda ilk tepki Irak Türkmen Cephesi (ITC) BaÅŸkanÄ± ErÅŸet Salihi’den geldi. Kerkük’te yÄ±llardÄ±r var olma mücadelesi veren Türkmenler’in Barzani’nin bu giriÅŸimi karÅŸÄ±sÄ±nda sonuna kadar mücadeleden vaz geçmeyeceklerini belirten Salihi “Kerkük bir Türk ÅŸehridir ve biz bu ÅŸehri Barzani’ye teslim etmeyeceÄŸiz” dedi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) BaÅŸkanÄ± ErÅŸet Salihi, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in kamu binalarÄ±na Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ± talimatÄ±na tepki göstererek, "valinin ateÅŸle oynuyor" dedi..

Salihi, kentteki tüm kamu binalarÄ±na IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini belirterek, "Kerkük Valisi, Türkmenlerin göz bebeÄŸi ve Türk ÅŸehri olan Kerkük'e Kürdistan bayraÄŸÄ±nÄ± diktirerek ateÅŸle oynuyor ve kentte kardeÅŸ kavgasÄ± çÄ±karmak istiyor. Hem içerideki siyasi taraflar hem de komÅŸu ülkeler bizi bu mücadelede tek baÅŸÄ±na bÄ±rakmasÄ±n. Bir taraftan askeri güçle Kerkük petrollerine el koymak, diÄŸer taraftan Kürdistan bayraÄŸÄ±nÄ± Kerkük binalarÄ±na zorla astÄ±rmak ve PKK terörünü bölgeye getirmek, büyük bir olaydÄ±r ve bundan barÄ±ÅŸ saÄŸlanmaz. Kerkük ve Türkmen bölgelerini kan gölüne çevirmek isteyen taraflar var" deÄŸerlendirmesinde bulundu. Kerkük'ün tartÄ±ÅŸmalÄ± bölgeler arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Salihi, bu talimatÄ±n anayasaya ve hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu ifade etti. Bölgedeki Kürt partiler arasÄ±ndaki sorunlara da deÄŸinen Salihi, Irak merkezi yönetimin ve siyasi gruplarÄ±n valinin talimatÄ±na sessiz kalmalarÄ±nÄ± da eleÅŸtirdi.

Bu iÅŸin hiç kuÅŸkusuz kökeninde Barzani’nin yÄ±llardÄ±r beklediÄŸi “BaÄŸÄ±msÄ±z Kürdistan Devleti” yatÄ±yor. Kuzey Irak’Ä± tamamen ele geçirip, Kürt nüfus yoÄŸunluÄŸunu artÄ±rma çabasÄ± içinde olan Barzani, yakÄ±nda yapmayÄ± düÅŸündüÄŸü referandumla bu baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± elde etmenin hesaplarÄ±nÄ± yapÄ±yor.

Konu ile ilgili daha önce Amerika ve bazÄ± Avrupa ülkeleri “Kuzey Irak’ta yapÄ±lacak ve ortaya çÄ±kacak referandum sonuçlarÄ±na saygÄ± duyarÄ±z” açÄ±klamalarÄ±nda bulunmuÅŸlardÄ±. Bu açÄ±klamalar da Barzani’nin yeni adÄ±mlar atmasÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rmÄ±ÅŸ görünüyor.

Barzani’yi Türkiye’de ayaklarÄ±nÄ±n altÄ±na kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±lar sererek karÅŸÄ±layanlar “Bizim bölgede müttefikimiz “diyor.

Barzani’nin Türkiye’ye geldiÄŸi son ziyarette bilindiÄŸi gibi bir bayrak krizi de yaÅŸanmÄ±ÅŸ, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Bahçeli, bunu eleÅŸtirmiÅŸti.

Kuzey Irak’taki peÅŸmergebaÅŸÄ±, PKK’ya yÄ±llardÄ±r destek veren, kaçakçÄ±lÄ±kla ve petrol ticareti ile yerini saÄŸlamlaÅŸtÄ±ran ve Kerkük üzerinde Türkmenleri baskÄ± altÄ±na alarak yok etmeye çalÄ±ÅŸan biridir. Biz, yÄ±llardÄ±r kendisi ile ilgili yazdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yazÄ±larda Barzani’yi hainlikle ve Türkiye düÅŸmanÄ± tutumu ile sürekli eleÅŸtirmiÅŸizdir.

PalazlandÄ±ÄŸÄ±nda ve Türkiye’nin zayÄ±f düÅŸtüÄŸü anlarda bizi tehdit etmekten bile kaçÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±r. BunlarÄ± unutmak mümkün mü?

Barzani, Irak’Ä±n iÅŸgalinden sonra Kuzey Irak’ta özellikle Türkmen nüfusu üzerine oynamÄ±ÅŸ, Kürt nüfusunun yoÄŸunlaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ, bugünler için de adÄ±mlar atmaktan kaçÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±r.

Kerkük’ün yapÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günlerde her nedense Barzani’nin bu yaptÄ±klarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda Türkiye sessiz kalmÄ±ÅŸ, Türkmenlerin yardÄ±m ve destek çaÄŸrÄ±larÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda gerekenleri yapmamÄ±ÅŸtÄ±r.

Sonunda bu noktalara gelineceÄŸinin daha önceleri hesap edilmesi gerekirdi.

Ä°srail ile olan iliÅŸkileri ve baÄŸlantÄ±larÄ± da biliniyor.

FÄ±rsat buldukça da “BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k için sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yoruz” diyerek kafasÄ±nÄ±n içinden geçenleri ortaya dökmekten de sakÄ±nmayan biridir.

Åžimdi Barzani’nin Kerkük’de yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve Türkmenleri iyiden iyiye yok sayacak adÄ±mlarÄ± atmasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda da Türkiye’den ses çÄ±kmamasÄ± düÅŸündürücüdür. Özellikle de ne muhalefet, ne Bahçeli bu oldu-bittiler karÅŸÄ±sÄ±nda AK Parti Hükümeti ile birlikte suskun kalmayÄ± tercih ediyor.

Türkmenlerden ise yine yardÄ±m ve destek çaÄŸrÄ±larÄ± geliyor.

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