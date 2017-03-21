Rusyaya nasÄ±l gÃ¼ven duyacaÄŸÄ±z

Biz, Rusya’ya her zaman mesafeli olduk ve mesafeli davranÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini de düÅŸündüÄŸümüzü hep söyledik. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n Putin ile Moskova’da yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmeden sonra konu ile ilgili yazdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yazÄ±da da “GörüÅŸmeler iletiÅŸim açÄ±sÄ±ndan son derece önemli ama, ortada bizi rahatlatacak adÄ±mlar atÄ±lmÄ±yor ve sonuç çÄ±kmÄ±yor” demiÅŸtik.

Dikkat edilecek olursa CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Putin’e PKK’nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± PYD konusunda gerekenleri söylemiÅŸ, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ±’ndan da önünde Moskova’daki PYD ofisinin kapatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söylemiÅŸti. Bizim bu görüÅŸmede dikkatimizi çeken nokta ÅŸu olmuÅŸtu: Putin “Terörle mücadele birlikte adÄ±m atalÄ±m ve mücadele edelim” demiÅŸ, ancak PYD konusunda ErdoÄŸan’a hiç vaatte bulunmamÄ±ÅŸtÄ±. PYD adÄ±nÄ± aÄŸzÄ±na bile almamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Ruslar Moskova’daki Ofisi kapatmak bir yana, Afrin’de PYD kontrolündeki bölgede, PYD güçlerini yetiÅŸtirmek için üs kurmaya karar verdi. PYD sözcüsü Halil, Afrin’de kurulacak olan üssün aynÄ± zamanda “doÄŸrudan irtibat ofisi” olarak da görev yapacaÄŸÄ±nÄ± da söyledi.

Özetle, Rusya daha önce PKK’ya verdiÄŸi desteÄŸi, ÅŸimdi Suriye’de yeni bir anlaÅŸma yaparak daha da saÄŸlama aldÄ±. Åžimdi geliÅŸen haberlere kÄ±saca bir göz atalÄ±m: Rus askerleri tanklarla ve zÄ±rhlÄ± araçlarla Hatay sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zda bulunan Afrin’e giriÅŸ yaptÄ±. Halep ve Münbiç’ten sonra Afrin de Rus askerlerinin denetiminde bulunuyor. Reuters’a konuÅŸan YPG sözcüsü Redur Halil, Rusya ile anlaÅŸmanÄ±n pazar günü yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Halil, Rus askeri birliklerinin zÄ±rhlÄ± araçlarla ÅŸimdiden bölgeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. YPG’nin elinde olan Afrin’de kurulacak olan üste, terörle mücadelenin bir ayaÄŸÄ± olarak Kürt militanlarÄ±nÄ±n eÄŸitimi saÄŸlanacak.

UluslararasÄ± Türkçe KonuÅŸan Ülkeler Gazeteciler DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Güngör Yavuzarslan Suriye’de Rus askerlerinin Afrin’e girmesinin önemli bir geliÅŸme olduÄŸunu söyledi. YÄ±llardÄ±r Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’nÄ±n uzantÄ±sÄ± olan YPG konusunda Amerika ile sorun yaÅŸÄ±yoruz. Bütün çabamÄ±za ve isteklerimize raÄŸmen Amerika’nÄ±n PYD’den vazgeçmediÄŸi ve bu terör örgütünü silahlandÄ±rmasÄ± bölgedeki tansiyonun artmasÄ±na neden olmuÅŸtu. Åžimdi ise Rusya’nÄ±n da PYD ile olan anlaÅŸmasÄ± ve bölgedeki Kürt gruplarÄ±n Afrin’de kurulacak olan bölgede eÄŸitim göreceÄŸi haberleri öyle görünüyor ki, son günlerde iyileÅŸen Türkiye-Rusya iliÅŸkilerini de gerginleÅŸtirecektir. Suriye rejimi ile de iliÅŸkilerini petrol üzerinden yürüten ve bulunduÄŸu bölgede üretilen petrolü rejime gönderen PYD varlÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸu an için rahatsÄ±zlÄ±k duymayan Esad’Ä±n örgüt ile çeÅŸitli alanlarda iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± da biliniyor. Öte yandan Kuzey Irak’taki PeÅŸmergebaÅŸÄ± da bir yandan Amerika, diÄŸer yandan Rusya ile PYD konusunda birlikte hareket ediyor. Barzani zaten daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “PYD’yi terörist grup olarak görmüyoruz” demiÅŸti.

Barzani, Kerkük üzerindeki hâkimiyetini ve Türkmenleri silme politikalarÄ±nÄ± da bütün hÄ±zÄ± ile sürdürüyor. Bu satÄ±rlar yazÄ±lÄ±rken, Kerkük Kalesi baÅŸta olmak üzere, kentin önemli yerlerine Kürt bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±. Türk bayraklarÄ± ise tamamen yasaklandÄ±. Barzani ile zaten yazmaktan usandÄ±k. Türk ve Türkiye düÅŸmanÄ± Barzani, her zaman olduÄŸu gibi yine Türkiye düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürüyor. BaÄŸÄ±msÄ±z Kürt Devleti peÅŸinde koÅŸan Barzani, bu küstahlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Türkiye topraklarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± kurulmasÄ± düÅŸünülen Kürdistan topraklarÄ±nda gösteriyor. Kuzey Irakta yayÄ±n yapan televizyon kanallarÄ±nda hava durumu ve farklÄ± programlarÄ±nda ta Sivas'Ä±mÄ±za kadar kendi sÄ±nÄ±rlarÄ±na Türkiye'mizin üçte birini dahil etmeye cesaretini nasÄ±l gösterebiliyor? Bunlara neden göz yumuluyor? Niye ses çÄ±karÄ±lmÄ±yor?

Her zaman söylediÄŸimizi yineleyelim: Ne Amerika, ne Rusya, ne Barzani, ne BatÄ±, Türk’ün Türk’ten baÅŸka dostu yoktur. Son yaÅŸananlara ve geliÅŸmelere kÄ±saca göz attÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bunu daha net görebiliriz. AcÄ± olacak ama, dostumuz yok, olanlar da kendi çÄ±karlarÄ± uÄŸruna bize dost görünmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar.

necdetbuluz@gmail.com

www.facebook.com/necdet.buluz