Rusya ile yeni bir kriz kapÄ±da

Uçak krizinin ardÄ±ndan uzun uÄŸraÅŸlar sonucu iyileÅŸme sürecine giren Türkiye-Rusya iliÅŸkilerinde yeniden olumsuz rüzgârlar esmeye baÅŸladÄ±. Özellikle Rusya’nÄ±n Suriye’deki PKK’nÄ±n uzantÄ±sÄ± PYD’ ye verdiÄŸi destek bu olumsuzluklarÄ±n en büyük nedeni olarak gösteriliyor. ABD'den sonra Rusya da Türkiye'nin terör örgütü ilan ettiÄŸi PKK uzantÄ±sÄ± PYD-YPG ile ittifak kurdu. Astana zirvesinde taraflara sunduÄŸu Suriye anayasasÄ±nda ülkenin kuzeyinde bir PYD-YPG özerk bölgesi öngören Rusya, bu yöndeki adÄ±mlarÄ±nÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±rdÄ±. Ruslar ÅŸimdi terör örgütünü Cenevre görüÅŸmelerine dahil etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor.

Bu satÄ±rlar yazÄ±lÄ±rken, Suriye’nin kuzeyinde BaÄŸÄ±msÄ±z Kürt Devleti’nin kurulduÄŸu yolunda haberler geliyordu. Amerika ve Rusya’nÄ±n desteÄŸindeki Kürt gruplarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ile böyle bir adÄ±mÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±n ne kadar doÄŸru olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸu an için bilemiyoruz.

GeliÅŸen olaylar “Rusya ile yeniden bir kriz kapÄ±da mÄ±?” sorusunu da gündeme getiriyor.

Ancak, sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zda büyük oyunlarÄ±n oynanmakta olduÄŸunu da söylemeden geçemeyiz.

Rusya ile Türkiye arasÄ±nda baÅŸlayan gerilim ekonomide de devam ediyor. Geçen yÄ±l baÅŸlayan bu süreçte Türkiye’ye gelen Rus turist sayÄ±sÄ± bÄ±çak gibi kesilmiÅŸ, Türkiye’de iÅŸ yapan Rus ÅŸirketlerden bazÄ±larÄ± da yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± durdurmuÅŸ veya baÅŸka ülkelere kaydÄ±rma kararÄ± almÄ±ÅŸ, iki ülke arasÄ±ndaki vizeler de rafa kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu süreç son birkaç ayda yumuÅŸama gösterdi.

Türk tarÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n gözü Rusya’ya yüzlerce milyon dolarlÄ±k satÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yaÅŸ sebze-meyvedeydi. Ancak beklenti karÅŸÄ±lanmadÄ± ve Türkiye, Moskova’nÄ±n bu hamlesine 6 gÄ±da ürününün alÄ±mÄ±nÄ± durdurmakla yanÄ±t verdi. YaklaÅŸÄ±k 1.3 milyar dolarlÄ±k ithalat deÄŸeri olan “MÄ±sÄ±r, buÄŸday, ham ayçiçek yaÄŸÄ±, ayçiçeÄŸi küspesi, bezelye ve pirinç” alÄ±mÄ± durduruldu. Moskova, Ankara’nÄ±n bu kararÄ±na tepki gösteri. Bu tepkilerden ilki de Kremlin’den geldi.

Rusya'nÄ±n Türkiye aleyhine attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlar sadece Suriye ile sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da görüyoruz. Moskova, ekonomik alanda da ülkemize zarar verecek adÄ±mlar atmaya baÅŸladÄ±. Özetle, Putin-ErdoÄŸan görüÅŸmesinde Rusya ne söz verdiyse hiç birini yerine getirmedi.

Çünkü, Rus uçaÄŸÄ±nÄ±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda düÅŸürülmesi ile Türkiye-Rusya iliÅŸkileri gerilmiÅŸ, Moskova Türkiye'ye ekonomik ambargolar uygulamÄ±ÅŸtÄ±. Ankara'nÄ±n giriÅŸimleri ile aylar süren kriz sona ermiÅŸ, dÄ±ÅŸ ticaretin eski haline döneceÄŸi ifade edilmiÅŸti. Sonuç ise ortada.

Bu kapsamda bazÄ± ürünlerin ithalatÄ±na tekrar izin verildi ancak yasaklÄ±lar listesi hala oldukça kabarÄ±k. Et, tavuk, domates, salatalÄ±k, üzüm, elma, armut ve çilek gibi birçok ürünün ithalatÄ± yasak. Üreticiler Rusya pazarÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ±nÄ± beklerken ÅŸok bir haber geldi.

Rusya Federal Veteriner ve Bitki SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Gözetim Servisi BasÄ±n Sözcüsü Yuliya Melano ambargonun süreceÄŸini açÄ±kladÄ±. Melano, “Türk ürünlerinin sevkiyatÄ±na getirilen kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lma ihtimali yok" ÅŸeklinde açÄ±klama yaptÄ±. Ä°hracatçÄ±larÄ±n sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla beklediÄŸi bu kapÄ±nÄ±n ÅŸu anda açÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ±, iliÅŸkileri öyle görünüyor ki daha da gerecektir.

Rusya ile yeniden bir krizin yaÅŸanmamasÄ± için bizi yönetenler dikkatli adÄ±mlar atÄ±yor. Gerek CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, gerekse BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m olan bitenleri çok iyi deÄŸerlendirmelerine raÄŸmen Avrupa ülkelerine karÅŸÄ± takÄ±ndÄ±klarÄ± tavrÄ± Rusya için yapmamaya özen gösteriyorlar. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu’nun da suskunluÄŸu dikkat çekiyor.

Amerika ve Rusya ile ilgili olarak CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan “Müttefik ve dost ülkelerin Türkiye’nin hassasiyetlerini göz önünde bulundurmalarÄ± gerektiÄŸini hatÄ±rlatmak istiyoruz” diyerek bu konuya dikkat çekmekle yetiniyor.

Rusya’ya ve Amerika’ya karÅŸÄ± isim vererek en sert açÄ±klamalar MHP Genel BaÅŸkanÄ± Bahçeli’den geldi. Bahçeli, referandum için çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± yerlerde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalarda isim vererek hem Amerika, hem de Rusya’ya en sert eleÅŸtirileri sÄ±raladÄ±.

Tamam, da, eleÅŸtiriler bir sonuç getirmiyor ki.

Hiç kuÅŸkusuz yeni bir krizin yaÅŸanmasÄ±n ama yanÄ± baÅŸÄ±mÄ±zda yapÄ±lanlara da sessiz mi kalÄ±nacak? Türkiye’nin geleceÄŸini tehlikeye atan, güvenliÄŸini tehdit eden unsurlarÄ±n güçlendirilmesi, hatta bir devletçik kurdurulmaya kadar gidilmesi karÅŸÄ±sÄ±nda atÄ±lmasÄ± gereken adÄ±mlarÄ±n da atÄ±lmasÄ± gerekmektedir.

“Yeni bir kriz yaÅŸamayalÄ±m” diyerek de oldu-bittilere izin verilmemelidir.

Amerika ve Rusya Suriye’de bu iÅŸlerle uÄŸraÅŸÄ±rken, Barzani de Kuzey Irak’ta boÅŸ durmuyor. Kerkük’ün yapÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren Barzani’nin gün saydÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha önceki yazÄ±larÄ±mÄ±zda dile getirmiÅŸ ve bu konuda neler yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± uzun uzun anlatmÄ±ÅŸtÄ±k.

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