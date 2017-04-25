Ermeniler tarihle neden yüzleşmiyor

Ermeniler’in sürekli olarak “Ermeni Soykırımı”ndan söz etmeleri artık mide bulandırmaya başladı. Bu asılsız iddialar karşısında yazdığımız her yazıda şu konuyu vurguladık, anımsayalım: “Ortada bir soykırım varsa bu Ermeni mezalimidir ve Türklere karşı yapılmıştır. Ermeniler, bu konuyu sulandırmasın, siyasi malzeme sağlamaktan vaz geçsin. Bu işi tarihçilere bırakalım, arşivler ortada. Gelsinler bu konuyu tarihçilere bıraksınlar ve asıl soykırımcı kimlermiş ortaya çıksın.” Bir de her 24 Nisan günü, yıldönümü nedeni ile ABD Başkanı’nın ne söyleyeceği konusu da bir başka sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor. Eğer ABD Başkanı “soykırım” demiyorsa sanki bir zafer kazanmış gibi oluyoruz. Ortada da bir bayram havası esiyor.

Bu çağrılara Ermeni yöneticileri hep kulaklarını tıkamıştır. Bu işi halen siyasi malzeme yapmayı da sürdürmüşlerdir. Peki, Ermeniler niye tarihle yüzleşmekten kaçıyor? Niye tarihi belgelerden korkuyor? Çünkü, onlar da biliyor ki, söyledikleri Ermeni soykırımının aslı astarı yoktur.

Zaten son yıllarda bazı yabancı tarihçilerin de ortaya koydukları gerçekler Ermeniler üzerinde adeta şok etkisi yapmaktadır. Geçenlerde konu ile ilgili olarak ABD Eski Başkanı Reagan’ın danışmanlarından Fein bir açıklama yaptı.

Açıklamada “Beyaz Saray araştırma yaptı. Ermenilerin 2 milyon Müslüman Osmanlı’yı katlettiği belgeleri ile ortaya çıktı. Ermeniler kendi arşivlerini açmıyor. Çünkü bu gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyorlar” diyor. Konu ile ilgili olarak ABD’den gelen şok rapor hiç kuşkusuz çok tartışılacak, Ermenilerin gerçek yüzünün ortaya çıkmasında etkili olacaktır. Zaten başbakanlık arşivlerindeki belgeler de Ermeni mezalimini doğruluyor.

Geçenlerde de yazdık, fazla uzağa gitmeye gerek yok. Ermeniler Dağlık Karabağ’ı işgal edip, Hocalı’da Türk soykırımı yapmadı mı? Halen Azerbaycan topraklarının % 20’sini işgal altında tutmuyorlar mı? Yerlerinden, yurtlarından 1 milyonun üzerinde Azerbaycan Türk’ü göçebe hayatı yaşamıyor mu? Soykırımcı aranıyorsa yanı başımıza bakmamız yeterlidir.

Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan’ın hukuk danışmanlığını da yapan Bruce Fein, sözde Ermeni soykırımı iddialarını değerlendirdi. Ermenilerin bu iddialarının son derece asılsız olduğunu belirten Fein, Reagan’ın başkan olduğu 1981′de bu konunun Beyaz Saray tarafından araştırıldığını ve iddiaların asılsız olduğunun belgelendiğini söyledi.

İşte sözde Ermeni soykırımı konusunda Fein’in açıklamaları: “Osmanlı İmparatorluğu’nun azınlıklara karşı “müthiş” sayılabilecek bir özen gösterdiği gerçeğini unutmamak gerekir. Azınlıklar, kendi dini özgürlüklerini ve hayatlarını son derece rahat bir şekilde sürdürdü. Ermeni terör çeteleri I. Dünya Savaşı sırasında Fransa ve Rusya ile birlikte Osmanlıları öldürdü. Bu rakamın 2 milyon civarında olduğu bir gerçek. Ermeni kayıplarının ise 500 bin civarında olduğu araştırmalarla kanıtlandı.

Burada asıl önemli konu, Ermenilerin ihanetidir. Osmanlı da kendisini savundu. Özellikle ABD’de yaşayan Ermeniler, soykırım yalanı ile büyük getiri sağlıyor. ABD yönetimi de büyük paralar döndüğü için Ermenileri karşısına almak istemiyor. Ermeniler ısrarla kendi arşivlerini açmıyor. Çünkü yıllardır soykırım yalanı ile dönen getirimi kaybetmek istemiyorlar. Arşivler açıldığı anda gerçek ortaya çıkacak.”

Bazı tarihçiler 1 milyon 200 bin Müslüman Osmanlı’nın Ermenilerce katledildiğini söylüyor. Fein, bu rakamın daha fazla olduğunu gösteren bilgi ve belgelerin olduğunun altını çiziyor. Şimdi, Ermenilerin tarihle niye yüzleşmekten kaçtığını daha iyi anlıyoruz. Bu konuda meydanı Ermeni siyasilerine ve çetelerine bırakmamak gerekiyor. Çünkü Türkler tarihin hiçbir döneminde hiçbir millete soykırım uygulamadı.

Ermeni soykırımı iddialarının da asılsızlığı giderek daha da açığa çıkıyor. Ermeniler, bazı dış güçleri arkalarına alarak bu yalanla siyasi alanda güçlenmek istiyor. Hedefleri, Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak, özür diletmek, ardından da toprak talebinde bulunmaktır.

Ermeni konusunda biz haklıyız. Bu haklılığımızı ortaya koymaktan, meydanı boş bırakmamaktan vazgeçmemeliyiz. Hele Dağlık Karabağ işgali ve sorunu ortada dururken, Hocalı katliamı sıcaklığını korurken Ermenilerin soykırımdan söz etmesi haddini aşan bir iddiadan öte bir şey değildir.

Ermeniler öncelikle tarihle yüzleşmekten kaçmamalıdır. Tarihin her döneminde Türkler Ermeniler'in ihanetleri ile karşı karşıya gelmişlerdir.

necdetbuluz@gmail.com

www.facebook.com/necdet.buluz