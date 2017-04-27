İhanetin fotoğrafı

Uçaklarımızın vurduğu noktalardan birisi de Suriye içlerindeki YPG/PYD’nin yuvalandığı Karaçok Dağı olmuştu. Amerika ve Rusya’nın koruması ve silahlandırılması altındaki PKK’nın uzantısı PYD’lilere karşı TSK’nin imha operasyonu sonrası bölgede bir araştırma yapan Amerikalı üst düzey komutan ve yanındaki PYD’lilerin bulunduğu fotoğraf servis edilmiş, fotoğraf konusunda da dünya kamuoyunda tartışmalar başlamıştı.

Çünkü servis edilen fotoğrafın içinde Amerikalı komutanın yanında aranan ve yakalanması için 4 milyon lira ödül konulan Şahin Cilo koda adlı PKK militanı Ferhad Abdi Şahin de bulunuyor.

Amerika gibi istihbaratı sağlam olan ve attığı her adımı hesaplayan bir süper gücün aranan bu PKK’lıdan habersiz olması mümkün mü?

O halde bu fotoğrafın neden servis edilmiş olduğunu iyi analiz etmek gerekiyor.

Önce şunu söyleyelim:

Amerika, bu fotoğrafı özellikle ve de bir mesaj vermek için servis etmiştir. Biz, bu fotoğraf için “İhanetin belgesi, ihanetin fotoğrafı” diyoruz.

Bunun anlamı da şudur:

“Biz, PKK ve PYD’nin koruyucusuyuz. Bundan sonra bizim işimize yarayacak olan bu gruplarla hareket edeceğiz.”

Geçenlerde konu ile ilgili yazdığımız yazıda “Amerika’yı aşabilmek” demiştik. Karşımızda hem Amerika, hem Rusya var. İki süper güç hem PKK’yı, hem de uzantısı PYD/YPG’yi koruyor. Bununla kalmayıp silahlandırıyorlar.

Konu bugünün konusu değil.

Geçmişe baktığımızda dost ve müttefik olarak gördüğümüz Amerika’nın Irak’ın işgali öncesinde PKK ile yakın temasta olduğu gerçeğini görmüş oluruz. Adana İncirlik’ten kalkan Amerika uçaklarının, helikopterlerinin dağlardaki PKK’lılara yardım malzemeleri attığı unutulmasın.

PKK ile mücadelede önemli bir isim Eşref Bitlis Paşa’nın düşen uçağının sırrı hale çözülemedi.

Gelişmeleri ve ortaya çıkan belgeleri alt alta koyup değerlendirdiğimizde Amerika’nın PKK aşkının bugünün konusu olmadığını da görmüş oluruz.

Sözü fazla uzatmayalım:

Amerika, PKK ve uzantısı PYD/YPG’yi dost ve müttefik Türkiye’ye tercih etmiştir.

Zaten daha önce Rakka ve Münbiç’e yapılması düşünülen operasyonları da PYD ile gerçekleştireceğini açıklamış olması bu görüntüyü açıkça ortaya koymuştu.

Gerek bölgede, gerekse Suriye’de bütün hedef zengin petrol ve doğalgaz yataklarına el koymak, bunların bekçiliği yapacak suni bir müttefik oluşturmaktır. Bir de uzun zamdır tartışılan bölgede Bağımsız bir Kürt Devleti’nin kurulmasını sağlamaktır.

Bu hesapların ve paylaşımın içinde Rusya’yı da görüyoruz.

Rusya, bugüne kadar Türkiye’ye verdiği sözleri yerine getirmedi. Moskova’da halen PKK ve PYD’nin büroları var ve bunlar tüm baskı ve isteklerimize rağmen kapatılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinde Putin’in “Teröre karşı birlikte mücadele edeceğiz” sözleri yerine getirildi mi? Hepsi sözlerde kaldı. Önemli olan sonuçtur ama ortada sonuç da göremiyoruz.

İki süper güç, aralarında gelecek ve paylaşımlar konusunda bir anlaşma içinde oldukları da görülüyor. Çünkü PKK ve PYD/YPG konusunda iki güç aynı çizgide bulunuyor. Son TSK operasyonlarına Amerika gibi Rusya’nın da sert tepki göstermesi boşuna değildir.

Sonuç olarak şunu görmeliyiz:

Etrafımız sarılmıştır. Dost ve müttefik diye bir şeyin olmadığı da görülüyor. Herkes kendi çıkarlarına göre hareket ediyor. Geçmişte yapılan yanlışların belki bugün faturasını ödüyoruz ama, artık diriliş ve güvenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü korumanın zamanıdır.

Bu nedenle yapılan ve bundan sonra da yapılması düşünülen tüm operasyonların sonuna kadar sürmesi gerektiği görüşümüzü yineleyelim.

Bugün gelinen nokta, güvenliğimiz ve topraklarımızı koruma noktasıdır.

Amerika tarafından servis edilen “ihanetin Fotoğrafı”nı gözlerimizin önünden uzak tutmamalıyız. Bu fotoğraf, bölgede geleceğin ayak sesleridir.

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