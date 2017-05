Emekliye tatil projesinin arkasındaki isim

Türkiye, birçok alanda olduğu gibi turizmde de sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Dışarıdan turist akınının beklendiği gibi olmaması, iç turizme yönelik çalışmaları da artırdı. Bu alanda üretilen bir projede emeklilere de taksitle tatil fırsatının yaratılmış olması dikkatleri çekiyor. Peki, bu sistemdeki projeye imza atanı tanıyor muyuz? Muğla AK Parti İl Başkanlığına getirilen Kadem Mete’nin bu konuda sıkı bir çalışma yaptığı, projeyi geliştirip, bunu bizzat Başbakan Yıldırım’a ileterek hayata geçiren isim olduğunu burada hemen belirtelim. Öncelikle söylemek istediğimiz şudur: Bizim için ülke yararına, birlik ve bütünlüğümüzün pekişmesine katkı sağlayan kim olursa olsun her zaman onun yanında yer almışızdır.. Partisi de bizim için önemli değildir. Muğla’ya yönelik gerçekleştirilen projelerin takibi, özellikle turizm konusunda bölgede yaşanan sorunların Bakanlığa iletilmesinde turizmcinin sesi olması noktasında Kadem Mete’nin çalışmalarını takip ediyoruz.. Bu bağlamda emeklilerin bölgede kış aylarında tatil yapmalarına yönelik projesi ulusal anlamda ses getirmiş ve bakanlık düzeyinde kabul görmüştür. Muğla, bilindiği gibi sadece turizm konusunda ses getirmiyor. Aynı zamanda tarım konusunda da önemli bir yer tutuyor. Biz her zaman Muğla’dan söz ederken “Turizm ve tarımın iç içe olduğu kent” deyimini kullanıyoruz. Muğla’nın tarihi dokusunu da turizm içinde değerlendirdiğimiz için bunu ayrıca söylemeye gerek görmedik. Bilindiği gibi bir “Üreten Muğla” projesi var. Bu proje kapsamında Muğla’da tarımla uğraşan kesimin sesi olması nedeni ile Kadem Mete’nin önemli bir rol oynadığını görmekteyiz. Yıllardır ihmal edilen bal üreticilerinin, hayvancılık, et ve süt ile balık üreticilerinin yığınla sorunlarının çözümünde üreticiler ile Bakanlık arasında köprü olan ve üreticileri rahatlatan kararların çıkmasına imza atan Mete’nin bu çalışmalarını da görmezden gelemeyiz. Önümüzdeki tabloya baktığımızda gerek turizm alanında, gerekse tarımsal alanda Muğla’da başlayan hareketlilik gelecek için umut verici olmuştur. Buna emeği geçenleri de unutmamak gerektiğini düşünüyoruz. Söz Kadem Mete’den açılmışken, onun başka yönlerini de bu yazımızda sizlerle paylaşmak istedik. 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris’teki olayların önlenmesinde de Mete’nin önemli bir rol oynadığı biliniyor. Bu konuda yazılanlar ve bize de iletilen bilgiler var. Bunlar da şöyle deniliyor: “Göreve gelmesinin birkaç ay sonrasında gerçekleşen hain darbe girişimi konusunda, haberi alır almaz Sn Cumhurbaşkanımızın kaldığı otele gelmesi, tüm teşkilatı oraya toplama gayreti, suikastçı hainlerin saldırısı sırasında bizzat olay yerine tekrar gelmesi ve orda çatışmanın içinde olması samimiyetinin en önemli ifadesidir. Devam eden demokrasi nöbetlerini her akşam şahsen organize etmesi, sabahlara kadar meydanda beklemesi, aynı zamanda ilçe teşkilatlarının nöbetlerini denetlemesi teşkilatların da takdirini kazanmıştır. İl Başkanı Kadem Mete kişisel bağlantıları ve iletişimi sayesinde bölgemizde milliyetçi kesim ile de diyalogunu sürekli olarak canlı tutmuş, gerek Milliyetçi hareket Partisi yöneticileri gerekse de parti tabanı ile iyi ilişkiler kurmuştur. MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz ve İlçe yönetimleri ile de görevi aldığından bu güne kadar olumlu ilişkiler içinde bulunmuştur.” Yazımızın başında da değindiğimiz gibi bizim için çalışan, proje üreten, ülkemizin birlik ve bütünlüğü yönünde olumlu adım atan kim olursa olsun, partisine ve rengine bakmaksızın destekleriz ve yanında yer alırız. Muğla AK Parti İl Başkanı Kadem Mete’nin çalışmalarını ve çabalarını da bu nedenle olumlu bulmaktayız. Muğla için yapılan bu çalışmaların diğer illerimize ve diğer parti ile Başkanlarına da örnek olmasını diliyoruz. AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete kendisini şöyle anlatıyor: “1967 Rize’de doğdum.İlk, Orta, Lise tahsilimi Rize İyidere ilçesinde tamamladım. 1986 yılında Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesini kazandım. 1990-91 yıllarında İngiltere’de dil eğitimi aldım. Ayrıca sokak çocuklarının rehabilitasyon merkezinde gönüllü çalıştım. 1992 yılında Turizm Bakanlığı’nın Karadeniz Bölgesel turist rehberliği sınavını kazandım.1993 yılında Marmaris İçmeler’de özel bir kuruluş da Otel Müdürü olarak göreve başladım.1995 yılında askerliğimi yedek subay olarak yaptım.2000 yılında kendi işletmemi kurdum. Halen 3 otelin işletmeciliğini yapmaktayım. 2003 yılında Ak Partiye üye oldum. Aynı yıl ilçe yönetim kurulu üyesi seçildim. 2006 yılında 1. kongrede 2008 yılında 2.kongre 2011 yılında .kez ilçe başkanı seçildim. Evli, 2 erkek 1 kız çocuğu babasıyım.”

