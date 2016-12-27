Ana Sayfa | PÄ±nar DumlupÄ±nar 27/12/2016 14:10

Cildimiz gÃ¼zelliÄŸimiz

PÄ±nar DumlupÄ±nar


PÄ±nar DumlupÄ±nar

Bu hafta, güzel bir yÄ±la girmek için günler sayarken  biraz estetik gorünümümüze onem vermeye ne dersiniz?

 

BazÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n güzelliÄŸine güzellik katan 'et beni' bazÄ±larÄ±mÄ±zda çok hoÅŸ durmayabilir, genelde genetik olan bu benler çoÄŸu zamanda sürtünme veya vücudumuzun yaÄŸlÄ± bölgelerinde kolajen veya sebum birikiminden dolayÄ± oluÅŸmaktadÄ±r.

 

EÄŸer benlerinizin güzel durduÄŸunu düÅŸünmüyorsanÄ±z ve estetik ameliyatÄ±na basvurmadan onlardan kurtulmak istiyorsanÄ±z alttaki vereceÄŸim doÄŸal tavsiyeleri dikkatle uygulayabilirsiniz,

 

Elma sirkesi kuru :

 

 Elma sirkesinin mikrop kÄ±rÄ±cÄ±, yaÄŸ çözücü etkisi özelliÄŸi olduÄŸu nedeniyle sürüldüÄŸü yaÄŸli bölgeyi  temizleyerek dezenfekte eder ve et benleri olmasÄ±na sebep olan sebum veya kolajen maddelerini çözerek ciltten uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oldur,

 

Malzemeler

1 cay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± elma sirkesi

1 kücük parca koton pamuk veya yara bandÄ±

 

KullanÄ±mÄ±

Et benlerinizin oldugu bolgeyi güzelce temizledikten sonra pamuk veya yara bandÄ±nÄ± elma sirkesine

batÄ±rÄ±n ve benlerinizin üzerine yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n, etkili olmasÄ± için en azÄ±ndan 5-6 saat arasÄ± veya akÅŸamdan sabaha kadar bekletilmesi tavsiye edilir.

 

 

Kekik yaÄŸÄ± kürü :

 

Kekik yaÄŸÄ± cildi etkileyen çeÅŸitli enfeksiyonlar, virüsler ve iltihaplanmalara karÅŸÄ± kullanÄ±lÄ±r.

Ä°çeriÄŸindeki bileÅŸenler ciltte oluÅŸan tümörü yok eder ve vücudun baÅŸka bölümlerinde tekrardan çÄ±kmasÄ±nÄ± engeller. (hekimzade.com)

 

Malzemeler

•YarÄ±m çay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kekik yaÄŸÄ±

•1 pamuk topu

KullanÄ±mÄ±

•PamuÄŸu kekik yaÄŸÄ±na batÄ±rÄ±n ve problemli bölgeye sürün.

•Günde iki defa tekrarlayÄ±n.

 

Ä°yi uygulamalar.

 