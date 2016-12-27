Cildimiz gÃ¼zelliÄŸimiz

Bu hafta, güzel bir yÄ±la girmek için günler sayarken biraz estetik gorünümümüze onem vermeye ne dersiniz?

BazÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n güzelliÄŸine güzellik katan 'et beni' bazÄ±larÄ±mÄ±zda çok hoÅŸ durmayabilir, genelde genetik olan bu benler çoÄŸu zamanda sürtünme veya vücudumuzun yaÄŸlÄ± bölgelerinde kolajen veya sebum birikiminden dolayÄ± oluÅŸmaktadÄ±r.

EÄŸer benlerinizin güzel durduÄŸunu düÅŸünmüyorsanÄ±z ve estetik ameliyatÄ±na basvurmadan onlardan kurtulmak istiyorsanÄ±z alttaki vereceÄŸim doÄŸal tavsiyeleri dikkatle uygulayabilirsiniz,

Elma sirkesi kuru :

Elma sirkesinin mikrop kÄ±rÄ±cÄ±, yaÄŸ çözücü etkisi özelliÄŸi olduÄŸu nedeniyle sürüldüÄŸü yaÄŸli bölgeyi temizleyerek dezenfekte eder ve et benleri olmasÄ±na sebep olan sebum veya kolajen maddelerini çözerek ciltten uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oldur,

Malzemeler

− 1 cay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± elma sirkesi

− 1 kücük parca koton pamuk veya yara bandÄ±

KullanÄ±mÄ±

Et benlerinizin oldugu bolgeyi güzelce temizledikten sonra pamuk veya yara bandÄ±nÄ± elma sirkesine

batÄ±rÄ±n ve benlerinizin üzerine yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n, etkili olmasÄ± için en azÄ±ndan 5-6 saat arasÄ± veya akÅŸamdan sabaha kadar bekletilmesi tavsiye edilir.

Kekik yaÄŸÄ± kürü :

Kekik yaÄŸÄ± cildi etkileyen çeÅŸitli enfeksiyonlar, virüsler ve iltihaplanmalara karÅŸÄ± kullanÄ±lÄ±r.

Ä°çeriÄŸindeki bileÅŸenler ciltte oluÅŸan tümörü yok eder ve vücudun baÅŸka bölümlerinde tekrardan çÄ±kmasÄ±nÄ± engeller. (hekimzade.com)

Malzemeler

•YarÄ±m çay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kekik yaÄŸÄ±

•1 pamuk topu

KullanÄ±mÄ±

•PamuÄŸu kekik yaÄŸÄ±na batÄ±rÄ±n ve problemli bölgeye sürün.

•Günde iki defa tekrarlayÄ±n.

Ä°yi uygulamalar.