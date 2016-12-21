Ä°ÅŸte kanser riskini en aza indiren karÄ±ÅŸÄ±m

ZerdeÃ§al ve zeytinyaÄŸÄ± ile yapacaÄŸÄ±nÄ±z bu karÄ±ÅŸÄ±m kanser riskini en aza indiriyor.

Bu 3 madde DoÄŸu Hindistan'da 2000 yÄ±ldan bu yana kullanÄ±lmakta olup, son zamanlarda batÄ±lÄ± tÄ±p bilim adamlarÄ± tarafÄ±ndan da onaylanmÄ±ÅŸtÄ±r. Dr. Anderson, bu 3 besin karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p her gün tüketildiÄŸi takdirde, kanser riskinin hemen hemen tamamen ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmektedir. Bu olaÄŸanüstü karÄ±ÅŸÄ±m için iÅŸte o 3 malzeme...

Çeyrek çay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zerdeçal

YarÄ±m çay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

Çeyrek çay kaÅŸÄ±ÄŸÄ±ndan az çekilmiÅŸ karabiber

Bu üç maddeyi bir fincanda karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.KarÄ±ÅŸÄ±mÄ± sade ya da salatalarÄ±nÄ±za, çorbalarÄ±nÄ±za, yemeklerinize katarak tüketebilirsiniz. EÄŸer, piÅŸmiÅŸ yemeÄŸe koyacaksanÄ±z, yemeÄŸin sonuna ekleyin.Bu karÄ±ÅŸÄ±mÄ± günde en az 3 kez tüketmelisiniz. Dr. Anderson, bu karÄ±ÅŸÄ±mÄ±n kanseri önlediÄŸi gibi, kötü huylu kanser hücrelerini de yok ettiÄŸini belirtmektedir. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalara göre, karabiber, zerdeçalÄ±n etkisini%200 oranÄ±nda arttÄ±rmaktadÄ±r.