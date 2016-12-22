Kulak temizleme Ã§ubuÄŸu kullananlar dikkat

"Kulak temizleme Ã§ubuÄŸuyla kulaÄŸÄ±nÄ±zÄ± temizlemek yerine zarar verirsiniz"diyen Prof. Dr. Mete KÄ±roÄŸlu, "kulaÄŸÄ±nÄ±zÄ±n Ä±slak olmasÄ±ndan rahatsÄ±zlÄ±k duyuyorsanÄ±z havlu yardÄ±mÄ±yla kurutabilirsiniz" dedi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) TÄ±p Fakültesi KBB HastalÄ±klarÄ± Anabilim DalÄ± öÄŸretim üyesi Prof. Dr. Mete KÄ±roÄŸlu, kulak temizleme çubuklarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸa zarar verdiÄŸini söyledi. DuÅŸ sonrasÄ± pamuk sarÄ±lÄ± çubuklarla kulaklarÄ±n temizlenmesinin yaygÄ±n olduÄŸunu belirten Prof. Dr. Mete KÄ±roÄŸlu, bunun saÄŸlÄ±k açÄ±sÄ±ndan doÄŸru bir davranÄ±ÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. KÄ±roÄŸlu, "Çubuklar dÄ±ÅŸ kulak yolundaki yararlÄ± olan koruyucu salgÄ±yÄ± alÄ±p iltihap oluÅŸmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r. Temizlik yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken kulaklarÄ±na daha çok zarar veriyorlar. Çünkü bu çubuklar kullanÄ±lÄ±rken, 'buÅŸon' denilen kulaktaki iri kirler de farkÄ±nda olmadan ileri doÄŸru itilerek kulak zarÄ±na yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. KulaÄŸÄ±nÄ±z Ä±slaksa ve bundan rahatsÄ±zlÄ±k duyuyorsanÄ±z havlu yardÄ±mÄ±yla kurutabilirsiniz, çubuklardan uzak durun " diye konuÅŸtu.