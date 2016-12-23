Torun bÃ¼yÃ¼tenlerin daha uzun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Berlin YaÅŸlanma Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± tarafÄ±ndan toplanan veriler doÄŸrultusunda, torun bÃ¼yÃ¼ten ebeveynlerin daha uzun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saptanÄ±ldÄ±.

Genellikle torunlarÄ±nÄ± büyütenler ile büyütmeyenleri ve kendi çocuÄŸu ya da torunu olmayan ancak sosyal çevrelerindekilere yardÄ±mcÄ± olan yaÅŸlÄ±larla olmayanlarÄ± kÄ±yaslayan araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, 1990 ve 2009 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Berlin YaÅŸlanma ÇalÄ±ÅŸmasÄ± tarafÄ±ndan toplanan veriler doÄŸrultusunda 70 ila 103 yaÅŸÄ±ndaki 500'den fazla kiÅŸiyi inceledi.

YAÅžAM SÜRELERÄ°NE OLUMLU ETKÄ°

TorunlarÄ±nÄ±n bakÄ±mÄ±nÄ± üstlenenlerin üstlenmeyen büyük ebeveynlerden daha uzun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dikkati çeken araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, bu tür faaliyetlerin yaÅŸam sürelerine olumlu etki saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.ÇalÄ±ÅŸmada, torunlarÄ±nÄ±n bakÄ±mÄ±nÄ± üstlenenlerin yarÄ±sÄ±nÄ±n, 1990 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan ilk röportajdan on yÄ±l sonra hala hayatta olduÄŸu kaydedildi.Öte yandan araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, birilerine yardÄ±mcÄ± olmanÄ±n olumlu etkisinin yalnÄ±zca aile içindeki yardÄ±mla sÄ±nÄ±rlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Veriler, çocuÄŸu olmayan ancak baÅŸkalarÄ±na duygusal destek saÄŸlayan yaÅŸlÄ±larÄ±n da emsallerinden daha uzun ömürlü olduÄŸunu ortaya koydu.