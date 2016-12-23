HaÅŸlanmÄ±ÅŸ yumurtanÄ±n sarÄ±sÄ± neden yeÅŸile dÃ¶nÃ¼yor

Ã‡ok merak edilen haÅŸlanmÄ±ÅŸ yumurtanÄ±n eden yeÅŸile dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ sorusunun cevabÄ± haberimizin detayÄ±nda...

YumurtayÄ± suda kaynatarak piÅŸirme yöntemi sÄ±rasÄ±nda,yumurtadaki proteinlerde bulunan aminoasit zincirleri deÄŸiÅŸime uÄŸrayarak ya geçici olarak birbirinden kopuyor ya da yapÄ±larÄ±nÄ± deÄŸiÅŸime uÄŸratÄ±yorlar. Bir taraftan bu yaÅŸanÄ±rken,eÅŸ zamanlÄ± olarak yine kümeleÅŸip bir araya toplanma eÄŸiliminde olurlar. IsÄ±nma devam ettikçe bu yÄ±ÄŸÄ±nlar içinde yeni baÄŸlar kurulur ve sonuçta sÄ±msÄ±kÄ± bir protein aÄŸÄ± oluÅŸur. Ä°ÅŸte bu, yumurtanÄ±n beyazÄ±nÄ±n da sarÄ±sÄ±nÄ±n da katÄ± kÄ±vama eriÅŸmesine yol açar. Kaynamaya devam ederse sarÄ±sÄ±nÄ±n rengi yeÅŸile dönüÅŸür. Çünkü yumurtanÄ±n beyazÄ± sülfür içerir ve bu sülfür kaynama esnasÄ±nda hidrojenle bir araya geldiÄŸinde hidrojen sülfite dönüÅŸür. Bunun kokusu,bozulmuÅŸ yumurta kokusu olarak bildiÄŸimiz ÅŸey. Hidrojen sülfit zehirli,yanÄ±cÄ± ve patlayÄ±cÄ± bir gaz. Ama tabii yumurtadaki hidrojen sülfit miktarÄ± böyle riskler oluÅŸturabilecek kadar fazla deÄŸil. Yani bunun zararlÄ± olduÄŸunu düÅŸünüp korkmanÄ±za gerek yok.