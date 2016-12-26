Ä°ÅŸte vatandaÅŸÄ±n Ä±hlamur iÃ§ememesinin nedeni

KÄ±ÅŸ aylarÄ±nda Ã¶zellikle tÃ¼ketilen Ä±hlamurun fiyatÄ± el yakÄ±yor.

KÄ±ÅŸ aylarÄ±nda soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na iyi gelen, terlemeye teÅŸvik eden ve ateÅŸ düÅŸürme gibi bir çok faydasÄ± olan Ä±hlamurun fiyatÄ± dikkat çekiyor. KÄ±ÅŸ aylarÄ±nÄ±n vazgeçilmez bitkisi olarak bilinen Ä±hlamurun yapraÄŸÄ±nÄ±n kilogramÄ± 100, çiçeÄŸinin kilogramÄ± ise 200 liraya alÄ±cÄ± buluyor.

NERDEYSE ALTINLA YARIÅžIYOR

Ihlamurun en çok kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten 10 yÄ±llÄ±k aktar Mustafa Sesli, "Ihlamurun fiyatÄ± 150 ile 200 TL arasÄ±nda. FiyatÄ±nÄ±n yüksek olmasÄ±nÄ±n nedeni nadir bulunmasÄ±ndandÄ±r. Ihlamur neredeyse altÄ±nla yarÄ±ÅŸÄ±yor. KÄ±ÅŸ ayÄ± olduÄŸu için yoÄŸun bir talep var" dedi.

BAL Ä°LE TÜKETÄ°LÄ°NCE...

Ihlamurun limonla kaynatÄ±lÄ±p, balla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p içildiÄŸinde etkisini daha fazla gösteren bir bitki olduÄŸunu aktaran Sesli, genelde kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± önleyici ve terlemeye teÅŸvik edici olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

BÄ°RÇOK FAYDASI VAR

Aktar Eyüp KazancÄ± ise, "Ihlamur soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na iyi gelir. Ihlamurun vitaminin yüksek olmasÄ± ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini güçlendirmesinden dolayÄ± hasta olmayÄ± azaltÄ±r" diye konuÅŸtu.KÄ±ÅŸ mevsiminde sÄ±kça tüketilen Ä±hlamurun soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda birçok faydasÄ± olduÄŸu da biliniyor. Vücudun direncini arttÄ±ran Ä±hlamurun, saç saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, stres, cilt lekelerini giderme ve kalp saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na iyi geldiÄŸi de belirtiliyor. AyrÄ±ca, Ä±hlamurun sindirim sistemini düzenlediÄŸi gibi, kansÄ±zlÄ±ÄŸÄ± da iyi geldiÄŸi uzmanlar tarafÄ±ndan dile getiriliyor.