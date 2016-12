YÄ±lbaÅŸÄ± sofrasÄ± hazÄ±rlarken nelere dikkat edilmeli

Beslenme ve Diyet Uzmanı Berna Ertuğ, yılbaşı gecesine az bir zaman kala sağlıklı beslenmenin püf noktalarını anlattı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Berna Ertuğ, görkemli yılbaşı sofralarında dengeli ve ölçülü beslenme uyarısında bulunarak, "yağlı yiyeceklerden uzak durmak ve tatlı tüketimine dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Dyt. Berna Ertuğ, yılbaşı günü sağlıklı beslenmek için önerilerde bulundu. Yılbaşı sofralarında yapılan kaçamaklar, yeni yılın ilk gününde pişmanlığa dönüştüğünü ifade eden Ertuğ, "Bu nedenle birbirinden görkemli yılbaşı sofraları ile yeni yılı karşılamaya hazırlanırken, dengeli ve ölçülü beslenmeyi unutmamak, yağlı yiyeceklerden uzak durmak ve tatlı tüketimine dikkat etmek gerekiyor" dedi.

RENGARENK BİR SALATA GECENİN KURTARICISI OLABİLİR!

31 Aralık gününde tüm gün aç kalmanın yapılabilecek en büyük hata olduğunu belirten Diyetisyen Berna Ertuğ, "Bu nedenle güne kahvaltıyla başlanmalı, ara öğünler atlanmamalı, akşam et yenileceğinden, öğle yemeğinde sebze ağırlıklı beslenilmelidir. Akdeniz yeşilliği, peynir, domates, salatalık, kırmızı turp, havuç, kırmızı lahana, renkli biberler üzerine bol limon sıkılmış bir salata ya da yoğurtlu bir salata antioksidan özelliği ile yılbaşı sofrasının sağlık kaynağı olacaktır. Salata ayrıca posa zengini olduğundan açlık hissini azaltarak, masada bulunan diğer yemeklerden ölçülü bir şekilde yenilmesini sağlar. Salatayı mümkün olduğunca limon ve sirkeyle tatlandırmak; özellikle mayonez gibi malzemeler içeren soslarla birlikte tüketmemek önemlidir."

BU DURUMDA KURUYEMİŞ YEMEYİN!

Ertuğ, "Yılbaşı sofrasında en dikkat edilmesi gereken durum, açlık hissinin kontrolüdür. Sadece açlık nedeniyle değil, gecenin coşkusuna kapılarak aşırıya kaçmak yani sınırsız tüketim, yeni yılın ilk gününün sabahına ishal, mide bulantısı, besin zehirlenmesi, şişkinlik, hazımsızlık ve kan şekeri yüksekliği gibi sağlık sorunlarıyla uyanmaya neden olabilir. Yılbaşı sofralarında bitene kadar yenilebilen ve küçük olduğu kadar enerji içeriği yüksek olan kuruyemişleri tüketirken dikkatli olunmalıdır. Bunun için ufak bir kase belirlenmeli ve içine beyaz leblebi, ceviz, fındık, fıstık, badem, kuru kayısı, kuru erik gibi çeşitlerden azar azar konulmalıdır" diye konuştu.

MEZELERDEN EN FAZLA BU KADAR TÜKETİN...

Yılbaşı akşam yemeği menüsünün genellikle bol çeşitli hazırlandığını kaydeden Ertuğ şöyle devam etti: "Ancak her lezzetten azar azar tüketmek ve belirli bir saatten sonra yemek yemeyi bırakmak önemlidir. Akşam yemeğine öncelikle hafif bir çorba veya ordövr tabağından peynir, domates, salatalık ve yoğurtla hazırlanmış bir meze ile başlanabilir. Kırmızı et yerine daha düşük yağ içeriğine sahip balık, hindi ve tavuk eti tercih edilmelidir. Kırmızı et tüketilecekse, kızartma etler yerine fırında veya ızgarada pişirilen etler tüketilmelidir. Ana yemeğin yanında fırınlanmış ya da buharda haşlanmış sebzeler ile zeytinyağlı sebzeler tüketilebilir. Yılbaşı sofrasında hamurlu tatlılar yerine sütlü ya da meyveli tatlılar bulunmalıdır. Yemekler yavaş yavaş tüketilmeli, yılbaşı sofrası çok geç saatlere kadar kalmamalı, yemek çok geç saatte yenilmemelidir. Kızartmalar yerine yoğurtlu, zeytinyağlı sebzeler ve bol yeşillikli salatalar tüketilmelidir. Sofrada meze ve yemek çeşitleri çok fazlaysa her birinden en fazla 1-2 kaşık tüketilmelidir. Pilav veya makarna yeniliyorsa, ekmek tüketimi azaltılmalıdır."

YENİ YILIN İLK GÜNÜNÜ ZİNDE GEÇİRMEK İSTİYORSANIZ...

Yeni yılın ilk gününü zinde geçirmek için önerilerden bulunan Berna Ertuğ, "Yılbaşı gecesi uyumadan önce bol su için. Güne kahvaltı ile başlayın. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenin. Gün içinde sıvı tüketiminizi artırın. Metabolizmanızı hızlandırmak için gün içinde 2 fincan bitki çayı tüketin. Antioksidan tüketimi yorgunluk, halsizlik gibi problemlerin etkisini azalttığından, nar, kivi, greyfurt, portakal mandalina gibi meyvelerden tüketin. Mümkünse egzersiz ve açık havada tempolu yürüyüş yapın. Öğünlerinizi az ve sık planlayın" diye konuştu.