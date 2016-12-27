YÄ±lbaÅŸÄ± sofrasÄ± hazÄ±rlarken nelere dikkat edilmeli

Beslenme ve Diyet UzmanÄ± Berna ErtuÄŸ, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesine az bir zaman kala saÄŸlÄ±klÄ± beslenmenin pÃ¼f noktalarÄ±nÄ± anlattÄ±

Beslenme ve Diyet UzmanÄ± Berna ErtuÄŸ, görkemli yÄ±lbaÅŸÄ± sofralarÄ±nda dengeli ve ölçülü beslenme uyarÄ±sÄ±nda bulunarak, "yaÄŸlÄ± yiyeceklerden uzak durmak ve tatlÄ± tüketimine dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Dyt. Berna ErtuÄŸ, yÄ±lbaÅŸÄ± günü saÄŸlÄ±klÄ± beslenmek için önerilerde bulundu. YÄ±lbaÅŸÄ± sofralarÄ±nda yapÄ±lan kaçamaklar, yeni yÄ±lÄ±n ilk gününde piÅŸmanlÄ±ÄŸa dönüÅŸtüÄŸünü ifade eden ErtuÄŸ, "Bu nedenle birbirinden görkemli yÄ±lbaÅŸÄ± sofralarÄ± ile yeni yÄ±lÄ± karÅŸÄ±lamaya hazÄ±rlanÄ±rken, dengeli ve ölçülü beslenmeyi unutmamak, yaÄŸlÄ± yiyeceklerden uzak durmak ve tatlÄ± tüketimine dikkat etmek gerekiyor" dedi.

RENGARENK BÄ°R SALATA GECENÄ°N KURTARICISI OLABÄ°LÄ°R!

31 AralÄ±k gününde tüm gün aç kalmanÄ±n yapÄ±labilecek en büyük hata olduÄŸunu belirten Diyetisyen Berna ErtuÄŸ, "Bu nedenle güne kahvaltÄ±yla baÅŸlanmalÄ±, ara öÄŸünler atlanmamalÄ±, akÅŸam et yenileceÄŸinden, öÄŸle yemeÄŸinde sebze aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± beslenilmelidir. Akdeniz yeÅŸilliÄŸi, peynir, domates, salatalÄ±k, kÄ±rmÄ±zÄ± turp, havuç, kÄ±rmÄ±zÄ± lahana, renkli biberler üzerine bol limon sÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ bir salata ya da yoÄŸurtlu bir salata antioksidan özelliÄŸi ile yÄ±lbaÅŸÄ± sofrasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k kaynaÄŸÄ± olacaktÄ±r. Salata ayrÄ±ca posa zengini olduÄŸundan açlÄ±k hissini azaltarak, masada bulunan diÄŸer yemeklerden ölçülü bir ÅŸekilde yenilmesini saÄŸlar. SalatayÄ± mümkün olduÄŸunca limon ve sirkeyle tatlandÄ±rmak; özellikle mayonez gibi malzemeler içeren soslarla birlikte tüketmemek önemlidir."

BU DURUMDA KURUYEMÄ°Åž YEMEYÄ°N!

ErtuÄŸ, "YÄ±lbaÅŸÄ± sofrasÄ±nda en dikkat edilmesi gereken durum, açlÄ±k hissinin kontrolüdür. Sadece açlÄ±k nedeniyle deÄŸil, gecenin coÅŸkusuna kapÄ±larak aÅŸÄ±rÄ±ya kaçmak yani sÄ±nÄ±rsÄ±z tüketim, yeni yÄ±lÄ±n ilk gününün sabahÄ±na ishal, mide bulantÄ±sÄ±, besin zehirlenmesi, ÅŸiÅŸkinlik, hazÄ±msÄ±zlÄ±k ve kan ÅŸekeri yüksekliÄŸi gibi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla uyanmaya neden olabilir. YÄ±lbaÅŸÄ± sofralarÄ±nda bitene kadar yenilebilen ve küçük olduÄŸu kadar enerji içeriÄŸi yüksek olan kuruyemiÅŸleri tüketirken dikkatli olunmalÄ±dÄ±r. Bunun için ufak bir kase belirlenmeli ve içine beyaz leblebi, ceviz, fÄ±ndÄ±k, fÄ±stÄ±k, badem, kuru kayÄ±sÄ±, kuru erik gibi çeÅŸitlerden azar azar konulmalÄ±dÄ±r" diye konuÅŸtu.

MEZELERDEN EN FAZLA BU KADAR TÜKETÄ°N...

YÄ±lbaÅŸÄ± akÅŸam yemeÄŸi menüsünün genellikle bol çeÅŸitli hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden ErtuÄŸ ÅŸöyle devam etti: "Ancak her lezzetten azar azar tüketmek ve belirli bir saatten sonra yemek yemeyi bÄ±rakmak önemlidir. AkÅŸam yemeÄŸine öncelikle hafif bir çorba veya ordövr tabaÄŸÄ±ndan peynir, domates, salatalÄ±k ve yoÄŸurtla hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ bir meze ile baÅŸlanabilir. KÄ±rmÄ±zÄ± et yerine daha düÅŸük yaÄŸ içeriÄŸine sahip balÄ±k, hindi ve tavuk eti tercih edilmelidir. KÄ±rmÄ±zÄ± et tüketilecekse, kÄ±zartma etler yerine fÄ±rÄ±nda veya Ä±zgarada piÅŸirilen etler tüketilmelidir. Ana yemeÄŸin yanÄ±nda fÄ±rÄ±nlanmÄ±ÅŸ ya da buharda haÅŸlanmÄ±ÅŸ sebzeler ile zeytinyaÄŸlÄ± sebzeler tüketilebilir. YÄ±lbaÅŸÄ± sofrasÄ±nda hamurlu tatlÄ±lar yerine sütlü ya da meyveli tatlÄ±lar bulunmalÄ±dÄ±r. Yemekler yavaÅŸ yavaÅŸ tüketilmeli, yÄ±lbaÅŸÄ± sofrasÄ± çok geç saatlere kadar kalmamalÄ±, yemek çok geç saatte yenilmemelidir. KÄ±zartmalar yerine yoÄŸurtlu, zeytinyaÄŸlÄ± sebzeler ve bol yeÅŸillikli salatalar tüketilmelidir. Sofrada meze ve yemek çeÅŸitleri çok fazlaysa her birinden en fazla 1-2 kaÅŸÄ±k tüketilmelidir. Pilav veya makarna yeniliyorsa, ekmek tüketimi azaltÄ±lmalÄ±dÄ±r."

YENÄ° YILIN Ä°LK GÜNÜNÜ ZÄ°NDE GEÇÄ°RMEK Ä°STÄ°YORSANIZ...

Yeni yÄ±lÄ±n ilk gününü zinde geçirmek için önerilerden bulunan Berna ErtuÄŸ, "YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi uyumadan önce bol su için. Güne kahvaltÄ± ile baÅŸlayÄ±n. Sebze ve meyve aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± beslenin. Gün içinde sÄ±vÄ± tüketiminizi artÄ±rÄ±n. MetabolizmanÄ±zÄ± hÄ±zlandÄ±rmak için gün içinde 2 fincan bitki çayÄ± tüketin. Antioksidan tüketimi yorgunluk, halsizlik gibi problemlerin etkisini azalttÄ±ÄŸÄ±ndan, nar, kivi, greyfurt, portakal mandalina gibi meyvelerden tüketin. Mümkünse egzersiz ve açÄ±k havada tempolu yürüyüÅŸ yapÄ±n. ÖÄŸünlerinizi az ve sÄ±k planlayÄ±n" diye konuÅŸtu.