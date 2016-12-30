Klozete tuvalet kaÄŸÄ±dÄ± serip oturuyorsanÄ±z dikkat

Hijyen iÃ§in klozetin Ã¼zerine tuvalet kaÄŸÄ±dÄ± sermek mikroplarÄ±n daha da yayÄ±lmasÄ±na sebep oluyor.

Hijyen için klozetin üstüne, tuvalet kaÄŸÄ±dÄ± serip, ardÄ±ndan elimizi yüzümüze sürmek mikroplarÄ±n daha fazla yayÄ±lmasÄ±na neden oluyor. Bilim adamlarÄ± tuvaletlerin enfeksiyon geçiÅŸine neden olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürüyor.Umumi bir tuvalete girdiniz, sizden önce kimbilir nasÄ±l kullanÄ±ldÄ± diye düÅŸünüyorsunuz. Hijyenik olmasÄ± için önce tuvalet kaÄŸÄ±dÄ± ile üstünü sildiniz, sonra da klozete oturmamak için tuvalet kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± serip oturdunuz. Sizi koruduÄŸunu sandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸey aslÄ±nda mikrobun asÄ±l sebebi olabilir.

MikroplarÄ±n daha çok yayÄ±lmasÄ±na neden oluyor

Bilim dünyasÄ±na göre tuvaletler üzerinde bakteriyi barÄ±ndÄ±rmayacak ÅŸekilde üretiliyor. Tabii bu konu tartÄ±ÅŸmalÄ± çünkü birçok ölçümde umumi tuvaletlerin kapÄ± kolunda dahi inanÄ±lmaz bakteriler mevcut. Ancak uzmanlara göre klozetin üstüne, tuvalet kaÄŸÄ±dÄ± serip, ardÄ±ndan elimizi yüzümüze sürmek mikroplarÄ±n daha fazla yayÄ±lmasÄ±na neden oluyor.

Tuvaletler enfeksiyon geçisi için bir araç deÄŸildir

Huffington Post internet sitesine konuÅŸan Vanderbilt Üniversitesi TÄ±p Merkezi'nden William Schaffner, "Tuvaletler enfeksiyon geçiÅŸi için bir araç deÄŸildir. Hiçbir hastalÄ±ÄŸa yakalanmazsÄ±nÄ±z " diyor. Tuvaletler ile ilgili bir diÄŸer önemli bilgi de sifonu çekerken klozet kapaÄŸÄ±nÄ± kapatmanÄ±z gerektiÄŸi. Çünkü eÄŸer sifonu çekerken kapaÄŸÄ± kapatmazsanÄ±z bakteriler sÄ±çrayan su ile birlikte klozetin dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±yor.