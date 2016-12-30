YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi dengeli ve Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ beslenin

Beslenme ve Diyet UzmanÄ± Fatma Baysal Yusuf, yÄ±lbaÅŸÄ±nda mide aÄŸrÄ±sÄ± Ã§ekmemek iÃ§in dengeli ve Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ Ã¶zellikle de sebze aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± beslenilmesi gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

SaÄŸlÄ±klÄ± bir yÄ±lbaÅŸÄ± geçirmenin ve yeni yÄ±la iyi bir baÅŸlangÄ±ç yapmanÄ±n yolunun yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi dengeli ve ölçülü beslenmekten geçtiÄŸini ifade eden Medical Park Ä°zmir Hastanesi Beslenme ve Diyet UzmanÄ± Fatma Baysal Yusuf, yÄ±lbaÅŸÄ± sofralarÄ±nda dikkat edilmesi gerekenler hakkÄ±nda bilgiler verdi. Beslenme ve Diyet UzmanÄ± Fatma Baysal Yusuf, 31 AralÄ±k'a protein aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir kahvaltÄ±yla baÅŸlanmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Bol su alÄ±nmaya sabahtan baÅŸlanmalÄ±. KahvaltÄ± yumurta, peynir gibi proteinlerle yapÄ±lmalÄ±. ÖÄŸlen hafif sebze yemekleri tercih edilmeli. AkÅŸam yÄ±lbaÅŸÄ± sofralarÄ± genelde zengin olur. Eti, tatlÄ±sÄ±, mezesi fazladÄ±r. Bu nedenle günümüzü hafif geçirmeliyiz. YÄ±lbaÅŸÄ± günü 2 buçuk litre su ile mineral dengesinin saÄŸlanmasÄ± için bir adet soda içilmeli" dedi. Baysal, yemeÄŸin mümkün olduÄŸu kadar sossuz taraflarÄ±nÄ±n seçilmesini gerektiÄŸini ifade ederek, "Karbonhidrat aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± beslenme bol ödem oluÅŸumuna neden olur ve rahatsÄ±zlÄ±k verir. YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi özellikle otlu, yoÄŸurtlu mezeler yenilmeli. SofranÄ±zda kÄ±zarmÄ±ÅŸ, yaÄŸlÄ± ve unlu gÄ±dalar olmamalÄ±. TatlÄ± da yemekten en az iki sonra yenmelidir. Alkol alÄ±nmasÄ± durumunda ise ertesi gün içine limon damlatÄ±lmÄ±ÅŸ su ve soda ile bitki çaylarÄ± tüketilmeli, hafif egzersizler, yürüyüÅŸler yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. AyrÄ±ca meyve ihmal edilmemeli YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi yoÄŸun kalori alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± için 1 Ocak sabahÄ± kahvaltÄ±da aÄŸÄ±r gÄ±dalar yenmemeli. Portakal suyu iyi bir tercih olur. Protein yerine hafif sebzelerle, zeytinyaÄŸÄ±yla yapÄ±lan yiyecekler yenilmeli. Bu durum toparlayÄ±cÄ± etki yapar. AyrÄ±ca 2 fincandan fazla kahve içmeyin" ÅŸeklinde konuÅŸtu.