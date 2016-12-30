BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendiren bitki Ã§ayÄ±nÄ±n dozunu kaÃ§Ä±rmayÄ±n

Pek Ã§ok kiÅŸinin hasta olduÄŸu zamanlarda kullandÄ±ÄŸÄ± bitki Ã§aylarÄ±, beklenen ve istenilen yararÄ± saÄŸlayabilmesi iÃ§in bilinÃ§li hazÄ±rlanmasÄ± ve tÃ¼ketilmesi gerekiyor.

Birçok kiÅŸinin günlük tempodan geri kalmamak için yeni formüller ürettiÄŸini aktaran Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Erdem YeÅŸilada, en tehlikeli olan düÅŸüncenin "Bana bir ÅŸey olmaz" fikri olduÄŸunu vurguladÄ±. YeÅŸilada, iÅŸin sÄ±rrÄ±nÄ±n, önce bakteri ve virüslerin kiÅŸiye yaklaÅŸmasÄ±nÄ± engellemek olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizerek, bunun ardÄ±ndan da korunma formüllerinin öneminin ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Özellikle çevrede hasta varsa, toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ± kullanÄ±lÄ±yorsa, kalabalÄ±k ofislerde veya ortamlarda bulunuluyorsa hastalÄ±ktan korunmanÄ±n öneminin daha çok attÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Prof. Dr. YeÅŸilada, "Basit ama etkili koruma yöntemleriyle baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi güçlendirilebilir. Bunun için en doÄŸal yöntem bitkilerin gücünden faydalanmak. Bitkilerin bu gücünden yararlanÄ±lmasÄ±nda en kolay ve etkin uygulama bitki çaylarÄ±dÄ±r. Bitkileri tek tek ya da birbirlerinin etkilerini destekler ÅŸekilde karÄ±ÅŸtÄ±rarak saÄŸlÄ±k savaÅŸçÄ±sÄ± çaylar hazÄ±rlanabilir. Her gün 2-3 fincan Ä±hlamur, zencefil, adaçayÄ±, kuÅŸburnu ya da ekinezya çayÄ± içmek gün içerisinde maruz kalÄ±nan bakterilere karÅŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±n güçlendirilmesinde etkili olacaktÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

Bilinçli hazÄ±rlanmasÄ± ve tüketilmesi gerekiyor

Prof. Dr. YeÅŸilada, antibiyotikler keÅŸfedilmeden önce insanlarÄ±n soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± dahil her türlü enfeksiyonla savaÅŸta bal kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, ÅŸöyle devam etti:"Bitki çaylarÄ±nÄ±n seçiminde ve kullanÄ±mÄ±nda dikkatli olunmasÄ± gerekir. Ä°çeriÄŸi tam olarak bilinmeyen bitkiler kullanÄ±lmadan önce iyi araÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. Öncelikle soÄŸuk havalarÄ±n bizi zorladÄ±ÄŸÄ± bu dönemde baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemimizi güçlendirerek hastalÄ±klara karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±klÄ± olmamÄ±z gerekiyor. Ihlamur,zencefil, adaçayÄ±, kuÅŸburnu ve ekinezya gibi bitki çaylarÄ±nÄ±n baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini güçlendirdiÄŸini artÄ±k bilmeyen kalmadÄ±. Ancak önemli olan, bitki çaylarÄ±nÄ±n beklenen ve istenilen yararÄ± saÄŸlayabilmesi için bilinçli hazÄ±rlanmasÄ± ve tüketilmesi gerektiÄŸi. Uygun olmayan ÅŸekilde hazÄ±rlanan ya da nereden toplandÄ±ÄŸÄ± bilinmeyen, açÄ±kta satÄ±lan bitkiler yarardan çok zarar verebiliyor. Bu nedenle güvenilir kaynaklardan elde edilen bitkilerin doÄŸru miktarlarda karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± çok önemli."